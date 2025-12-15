Đồng Tháp: Thanh long nghịch vụ giá cao gấp 4 lần

Thanh long nghịch vụ tại vùng chuyên canh thanh long lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp tại xã Tân Thuận Bình, Mỹ Tịnh An… cùng các xã lân cận ở phía Đông trong vùng ngọt hóa Gò Công của tỉnh Đồng Tháp đang vào đợt thu hoạch được các thương lái thu mua với giá cao gấp 4 lần so với giá mua cách đây hai tháng trước đây.

Qua ghi nhận, các vựa thanh long thu mua thanh long đang thu mua với giá 37.000 đồng/kg (loại 1), 32.000 đồng/kg đối với loại 2, 26.000 đồng/kg với loại 3 và loại 4 có giá 20.000 đồng/kg; riêng loại dạt (mua để ép lấy nước hoặc lấy hạt) được mua với giá 16.000 đồng/kg.

Vào thời điểm cách đây 2 tháng, thanh long loại 1 được thương lái thu mua 9.000 đồng/kg, trong khi loại 2 và 3, giá chỉ từ 5.000-6.000 đồng/kg.

Theo nhà vườn trồng cho biết, thanh long hiện nay có giá cao vì thanh long nghịch vụ ở các vườn năm nay vào thời điểm này cho ít trái nên nguồn cung thấp hơn cầu.

Ngoài ra, do đợt xử lý thanh nghịch vụ năm nay bị ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết (bão, áp thấp nhiệt đới) nên tỉ lệ ra hoa không cao, vườn thanh long bị bệnh nên chất lượng trái không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu…

Thanh long chính vụ kéo dài từ tháng 3 đến giữa tháng 9 dương lịch. Sau khi kết thúc thu hoạch thanh long chính vụ, người trồng sẽ tiếp tục chăm sóc vườn để chuẩn bị cho sản xuất nghịch vụ (xử lý ra hoa trái vụ bằng cách xông đèn).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, địa phương đã xây dựng được vùng chuyên canh thanh long xuất khẩu gần 9.400 ha, với sản lượng thu hoạch hàng năm gần 272.000 tấn trái, tập trung ở các xã phía Đông của tỉnh nằm trong vùng ngọt hóa Gò Công gồm xã Chợ Gạo, An Thạnh Thủy, Mỹ Tịnh An, Đồng Sơn, Vĩnh Bình, Gò Công….

Trong số đó, diện tích thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt khoảng 2.200 ha, theo tiêu chuẩn GlobalGAP trên 300 ha. Các xã nói trên hiện có 64 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích 2.030,63 ha đến các thị trường: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Newzealand cùng 5 mã số cơ sở đóng gói thanh long.

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, thanh long Chợ Gạo (thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang trước đây, nay thuộc xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp) đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Đây được xem như giấy thông hành quan trọng để trái thanh long của tỉnh Đồng Tháp có thể thâm nhập mạnh mẽ vào các thị trường khó tính trên khắp thế giới.

Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận Bình định hướng và tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã, các doanh nghiệp phối hợp với nhà vườn trồng thanh long tạo được sản phẩm có giá trị để tăng kim ngạch xuất khẩu cũng như vượt qua những rào cản kỹ thuật của các hiệp định thương mại nhằm hướng đến những thị trường tiêu thụ lớn hơn thông qua con đường xuất khẩu chính ngạch.

Tại vùng chuyên canh, địa phương hình thành các hợp tác xã cùng tổ hợp tác quy tụ nông dân, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác theo hướng GAP cho ra sản phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc, tăng cường quảng bá sản phẩm cũng như xúc tiến thương mại cho nông sản hàng hóa... hướng đến nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm trái thanh long, góp phần giúp cho ngành hàng thanh long phát triển bền vững.

Tại xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp, Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát, đã xây dựng vùng trồng cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP với 39 thành viên tham gia sản xuất ở 8 tổ hợp tác tại các ấp trong xã Tân Thuận Bình. Tổng diện tích vườn cây của xã viên là 132 ha với các loại thanh long ruột trắng, ruột đỏ, ruột tím hồng...

Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát Nguyễn Trung Quý cho biết, mỗi tháng, Hợp tác xã sơ chế trung bình được từ 60-100 tấn trái thanh long cùng hơn 60 tấn trái cây khác để xuất khẩu sang Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc.... và đưa vào các siêu thị, trung tâm thương mại trong cả nước. Qua đó, góp phần đảm bảo đầu ra ổn định cho các xã viên cũng như nhà vườn trồng thanh long ở địa phương.

Còn tại xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp, Hợp tác xã Thiên Phúc hiện có 175 thành viên cùng 245 ha thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Nhằm góp phần phát triển, nâng cao chuỗi giá trị từ trái thanh long, Hợp tác xã Thiên Phúc đã đầu tư máy sấy và máy sao để sản xuất các sản phẩm sấy từ trái thanh long cùng một số trái cây khác như bưởi, mãng cầu.

Hiện nay, Hợp tác xã Thiên Phúc đã có sản phẩm 2 sản phẩm thanh long vỏ vàng, thanh long sấy đạt sản phẩm OCOP 3 sao và kẹo dinh dưỡng từ hạt thanh long đang chuẩn bị làm thủ tục để được công nhận OCOP.

Anh Nguyễn Hữu Phúc, giám đốc Hợp tác xã Thiên Phúc, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ, việc tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm từ đặc sản trái thanh long, hạn chế tình trạng "trúng mùa, mất giá" cho người dân trồng thanh long nhằm góp phần phát triển bền vững và nâng cao giá trị nông sản trên địa bàn nói chung, đặc biệt là trái thanh long nói riêng.

Thực hiện Đề án "Phát triển cây thanh long đến năm 2025", tỉnh Đồng Tháp tập trung vào trọng tâm là ứng dụng khoa học - công nghệ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của trái thanh long trên thị trường xuất khẩu.

Đồng thời, tỉnh Đồng Tháp cũng kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp chế biến đầu tư xây dựng những nhà máy sản xuất các sản phẩm chế biến đa dạng từ trái thanh long để góp phần giải quyết phần nào sản lượng trái thanh long khi vào mùa thu hoạch rộ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã có trên 2.300 ha diện tích thanh long được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GAP cùng 33 mã số vùng trồng cấp xuất sang thị trường Trung Quốc với 5.493 ha và 92 mã số vùng trồng xuất sang thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia với 1.271 ha./.

