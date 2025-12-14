Khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 855.000 tỷ đồng vào ngày 19/12

Sáng 14/12, tại kỳ họp chuyên đề Kỳ họp thứ 29 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Thủ đô.

Đây là dự án đầu tư có quy mô rất lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt góp phần phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”, tạo sức bật phát triển mạnh mẽ hạ tầng, kinh tế, đô thị của Thủ đô và vì mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nằm trên khu vực dọc sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã phường của thành phố Hà Nội.

Phía Hữu Hồng đi qua 12 xã phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Phía Tả Hồng đi qua 7 xã phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Dự án có quy mô diện tích khoảng 11.000ha, bao gồm Trục đại lộ giao thông khoảng 80km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300ha; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị khoảng 2.100ha.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư tuyến Metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng. Việc thiết lập tuyến Metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố tới đây sẽ được triển khai theo hình thức Metro đi ngầm.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến được khởi công đồng bộ, đồng thời với các dự án khởi công, khánh thành trên toàn quốc vào ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số, góp phần thay đổi diện mạo hai bên bờ sông Hồng./.

Đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng Việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng phải bảo đảm khai thác hiệu quả mặt đất, mặt nước, làm cho dòng sông Hồng trở nên "dịu dàng, hiền hòa, xinh đẹp hơn."