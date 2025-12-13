Giá vàng thế giới chạm mức cao nhất 7 tuần, giá bạc rời đỉnh lịch sử

Thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua với xu hướng tăng rõ nét, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính thức hạ lãi suất và đồng USD suy yếu.

Tâm điểm của thị trường dồn vào phiên cuối tuần ngày 12/12, khi giá vàng leo lên mức cao nhất trong 7 tuần, bất chấp áp lực chốt lời mạnh xuất hiện trên thị trường bạc.

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 12/12, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 4.293,43 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 21/10. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 0,4%, đạt 4.328,3 USD/ounce.

Động lực chính thúc đẩy đà đi lên của vàng đến từ môi trường lãi suất thấp hơn sau quyết định cắt giảm lãi suất của Fed, cùng với sự suy yếu của đồng USD trong những phiên trước đó.

Trái ngược với đà tăng của vàng, giá bạc quay đầu giảm mạnh trong phiên cuối tuần sau khi lập đỉnh lịch sử. Bạc giao ngay giảm gần 3%, xuống còn 61,7 USD/ounce, sau khi từng vọt lên mức kỷ lục 64,64 USD/ounce trong phiên.

Giới phân tích cho rằng áp lực chốt lời là nguyên nhân chính khiến giá bạc điều chỉnh mạnh. Công ty tư vấn đầu tư CMZ cho rằng đà tăng của bạc đã quá nóng và cần phải cẩn trọng với diễn biến đó. Tuy nhiên, về dài hạn, công ty này nhận định triển vọng cơ bản của bạc vẫn tích cực nhờ dự báo nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng.

Dù điều chỉnh trong phiên cuối tuần, bạc vẫn ghi nhận mức tăng gần 5% trong cả tuần và tăng tới 112% kể từ đầu năm 2025. Đà tăng mạnh của bạc được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt, nhu cầu công nghiệp duy trì ở mức cao và việc Mỹ đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng. Tuy nhiên, một số tổ chức cảnh báo đà tăng đã trở nên quá nóng, đòi hỏi nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Nhìn lại diễn biến cả tuần, thị trường vàng đã trải qua nhiều nhịp biến động xoay quanh kỳ họp chính sách của Fed. Trong phiên đầu tuần ngày 8/12, giá vàng giảm nhẹ khi nhà đầu tư thận trọng chờ đợi kết quả cuộc họp kéo dài hai ngày của Fed.

Sang ngày 9/12, giá vàng đảo chiều tăng trở lại nhờ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất, trong khi giá bạc bứt phá mạnh và liên tục lập các mức cao mới. Đến ngày 10/12, Fed chính thức thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất liên bang về biên độ 3,5-3,75%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

Đây là lần hạ lãi suất thứ ba trong vòng bốn tháng của Fed, một động thái được đánh giá là có lợi cho các tài sản không sinh lời như vàng. Tuy nhiên, Fed đồng thời phát tín hiệu thận trọng, cho thấy có thể tạm dừng chu kỳ nới lỏng để theo dõi thêm diễn biến lạm phát và thị trường lao động.

Sau quyết định này, giá vàng tiếp tục đi lên trong phiên 11/12, tăng hơn 1% và chạm mức cao nhất hơn một tháng, trong khi đồng USD rơi xuống mức thấp nhất tám tuần so với rổ tiền tệ chủ chốt. Các nhà phân tích nhận định việc Fed hạ lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn chưa trở lại mục tiêu 2% đã tạo môi trường đặc biệt thuận lợi cho giá vàng.

Theo đánh giá của giới phân tích, vàng vẫn là tài sản hấp dẫn trong môi trường lãi suất thấp, với triển vọng tích cực trong trung và dài hạn, bất chấp những nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xuất hiện khi tâm lý chốt lời gia tăng.

Theo dự báo của ông Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, giá vàng trung bình cho năm 2026 là 4,213 USD/ounce. Giới đầu tư hiện đang nghiêng về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm tới, đồng thời chờ đợi báo cáo việc làm khu vực phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào tuần sau.

Cũng trong phiên cuối tuần này, giá bạch kim tăng 2,6% lên 1,740.05 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 9/2011. Palladium tăng 0,9% lên 1.497,21 USD/ounce. Cả hai kim loại này đều đang hướng tới một tuần tăng giá./.

