Giá dầu giảm khoảng 4% trong phiên chiều 25/3

Giá dầu giảm khoảng 4% trong phiên giao dịch ngày 25/3 tại thị trường châu Á, sau khi xuất hiện thông tin Mỹ đã gửi tới Iran một đề xuất gồm 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, qua đó làm gia tăng kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn có thể giúp giảm gián đoạn nguồn cung trong khu vực.

Cụ thể, chiều phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent giảm 4,17 USD, tương đương 4%, xuống 100,32 USD/thùng, sau khi có thời điểm rơi xuống 97,57 USD/thùng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 3,11 USD, tương đương 3,4%, xuống 89,24 USD/thùng, sau khi chạm mức 86,72 USD/thùng.

Trước đó, giá cả hai loại dầu chuẩn quốc tế này đều tăng gần 5% trong phiên 24/3, trước khi thu hẹp đà tăng trong bối cảnh giao dịch biến động mạnh sau khi đóng cửa.

Ông Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng tại Nissan Securities Investment, cho biết kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn đã cao hơn, trong khi hoạt động chốt lời đang gây áp lực lên thị trường. Tuy nhiên, triển vọng vẫn chưa rõ ràng khi chưa chắc các cuộc đàm phán sẽ thành công, qua đó hạn chế đà giảm của giá dầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/3 cho biết Mỹ đang đạt tiến triển trong đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran. Đề xuất của Mỹ bao gồm việc Iran dỡ bỏ chương trình hạt nhân, ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và mở lại eo biển Hormuz.

Dù vậy, một số nhà phân tích vẫn tỏ ra hoài nghi về triển vọng của các cuộc đàm phán và cho rằng thị trường sẽ tiếp tục biến động mạnh.

Các chuyên gia nhận định diễn biến tại Trung Đông sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối chính đối với giá dầu trong ngắn hạn.

Cuộc xung đột đã khiến hoạt động vận chuyển dầu và khí tự nhiên hóa lỏng qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ. Tuyến đường này thường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu, gây ra gián đoạn nguồn cung lớn nhất từ trước tới nay.

Để bù đắp gián đoạn tại eo biển Hormuz, xuất khẩu dầu từ cảng Yanbu bên Biển Đỏ của Saudi Arabia đã tăng lên gần 4 triệu thùng/ngày trong tuần trước, tăng mạnh so với trước khi xung đột nổ ra.

Theo số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất của nước này đều tăng trong tuần trước.

Cụ thể, tồn kho dầu thô tăng 2,35 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20/3, tồn kho xăng tăng 528.000 thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 1,39 triệu thùng so với tuần trước đó./.

Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng hơn 4% trong phiên 24/3 Giá dầu Brent đã tăng khoảng 40% trong tháng này do lo ngại rằng các xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran sẽ gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đẩy lạm phát lên cao.