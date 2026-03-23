Mỹ: Máy bay của hàng không Canada va chạm tại sân bay New York

Ngày 23/3, một máy bay của hãng hàng không Jazz Aviatio (Canada) đã va chạm trên đường băng với một phương tiện của sân bay LaGuardia ở New York (Mỹ), buộc tất cả các chuyến bay tại sân bay này tạm dừng.

Theo trang FlightRadar24, máy bay CRJ-900 của Jazz Aviation, đối tác khu vực của hãng hàng không Air Canada, cất cánh từ Montreal, đã va chạm với một phương tiện khi xe này băng qua đường băng.

Hình ảnh chưa xác thực trên mạng xã hội cho thấy phần mũi và buồng lái của máy bay bị hư hỏng nặng, xung quanh có nhiều phương tiện khẩn cấp.

Lực lượng cứu hỏa cũng xác nhận họ đã triển khai đến hiện trường để ứng phó với “một sự cố giữa máy bay và phương tiện” trên đường băng số 4.

Trong khi đó,|Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh dừng cất cánh, cảnh báo khả năng lệnh này sẽ được kéo dài. Chưa có thông tin chi tiết về thương vong.

Cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp New York cảnh báo người dân về nguy cơ các chuyến bay bị hủy, tình trạng tắc đường, giao thông chậm trễ quanh khu vực sân bay.

Trước đó, sân bay LaGuardia đã chịu ảnh hưởng nặng nề do thời tiết xấu và tình trạng kiểm tra an ninh chậm trễ vì thiếu nhân sự do Bộ An ninh nội địa phải đóng cửa một phần./.

