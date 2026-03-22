Màn tái xuất của BTS xác lập những con số "khủng"

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đêm 21/3 theo giờ địa phương, thủ đô của Hàn Quốc đã trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu khi nhóm nhạc siêu sao BTS chính thức trở lại sân khấu sau gần 4 năm tạm ngưng hoạt động để hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Sự kiện mang tên “BTS the comeback live - Arirang” không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc đơn thuần mà còn là một “cú hích” kinh tế và văn hóa với những con số chưa từng có.



Theo số liệu từ Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul và dữ liệu đô thị thời gian thực, ước tính có tới 260.000 người đã đổ về khu vực trung tâm Seoul để theo dõi sự kiện.

Mặc dù khu vực khán đài chính tại Quảng trường Gwanghwamun chỉ giới hạn 22.000 chỗ ngồi có vé được phát miễn phí và bán “cháy” chỉ trong vài giây, nhưng hàng trăm nghìn người hâm mộ (ARMY) đã lấp đầy các tuyến phố lân cận để theo dõi qua các màn hình LED khổng lồ.



Không chỉ gây bão trực tiếp, sức nóng của BTS còn lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số. Đêm diễn được truyền hình trực tiếp đến 190 quốc gia thông qua nền tảng Netflix, đánh dấu một trong những dự án sản xuất trực tiếp lớn nhất lịch sử nền tảng này. Trước đó, hệ thống đặt vé đã ghi nhận hơn 100.000 lượt truy cập cùng lúc ngay giây đầu tiên mở cổng, khiến hệ thống của nhiều đại lý bị tê liệt cục bộ.



Ước tính riêng đêm diễn 21/3 đã tạo ra hiệu ứng kinh tế trực tiếp và gián tiếp trị giá hơn 1.200 tỷ won (khoảng 900 triệu USD).

Ngay trong ngày diễn ra concert, album mới mang tên ARIRANG của BTS đã cán mốc gần 4 triệu bản được bán ra chỉ trong 24 giờ đầu tiên.

Các chuyên gia kinh tế tại Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc đánh giá sự trở lại của BTS là động cơ tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành dịch vụ của nước này.

Lượng đặt phòng khách sạn tại Seoul của khách quốc tế tăng vọt 103% so với tuần trước đó. Đặc biệt, khu vực Jongno và Myeongdong ghi nhận tỷ lệ lấp đầy phòng lên đến gần 100%.

Lượt tìm kiếm về du lịch Seoul trên các trang mạng quốc tế tăng 155% trong vòng 48 giờ sau khi lịch trình concert được công bố.



Để đảm bảo an toàn cho biển người tại trung tâm thủ đô, chính quyền thành phố Seoul đã triển khai một chiến dịch an ninh nghiêm ngặt với 15.000 nhân viên an ninh, bao gồm 6.700 cảnh sát, 800 lính cứu hỏa và hàng nghìn nhân viên điều phối từ chính quyền thành phố và Tập đoàn giải trí đa quốc gia của Hàn Quốc HYBE - đơn vị quản lý của nhóm nhạc nam.

Hơn 2.500 nhà vệ sinh công cộng di động và hàng chục trạm y tế dã chiến được thiết lập dọc tuyến đường từ Gwanghwamun đến Toà thị chính Seoul để phục vụ người hâm mộ.



Có thể nói, đêm diễn ngày 21/3 không chỉ đánh dấu sự tái hợp đầy đủ của 7 thành viên RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V và Jungkook của nhóm nhạc đình đám được nhiều người hâm mộ, mà còn là lời khẳng định vị thế “ông vua K-pop” không thể lay chuyển của BTS.

Đây cũng là “phát súng” mở màn cho chuyến lưu diễn thế giới “Arirang World Tour” dự kiến bao gồm 82 đêm diễn tại 34 thành phố trên toàn cầu, với mục tiêu doanh thu kỳ vọng vượt mốc 1,5 tỷ USD./.



Sắc tím tràn ngập các con phố trung tâm Seoul trước buổi công diễn của BTS Trước thềm buổi biểu diễn tái xuất của ban nhạc BTS tại Quảng trường Gwanghwamun vào ngày 21/3, khu vực trung tâm thủ đô Seoul đang dần biến thành một "lễ hội K-pop" khổng lồ.