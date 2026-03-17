Hoàng Quyên tích lũy suy niệm, 'chưng cất' thành thanh âm trong 'River'

“Dòng sông ơi có thể chở giọng hát tôi

Nặng trĩu chìm sâu dưới đáy biển khơi

Dòng sông ơi có thể chở bài thơ tôi

Bài thơ buồn, chông chênh trên dòng...”

Đó là ca từ trong bài hát “Dòng sông” nằm trong album cùng tên của nghệ sỹ Hoàng Quyên, đánh dấu thời điểm ba năm kể từ khi cô ra mắt album sáng tác đầu tay.

Hoàng Quyên đang tiếp tục chưng cất từng giọt trong dòng sống tinh thần và dòng sông nghệ thuật, qua năm tháng kết tinh thành lớp trầm tích suy niệm mỗi ngày, cất lên thành thanh âm dịu ngọt làm đẹp cho cuộc đời.

Hoàng Quyên đang dần khẳng định vị trị vững vàng là một singer-songwriter của nhạc Việt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm 2023, Hoàng Quyên ra mắt album giới thiệu những sáng tác đầu tay “Quyên Gallery 1: A Diary of Melody” (Cuốn nhật ký bằng giai điệu), đánh giấu bước chuyển mình của một nữ ca sỹ giọng mezzo alto quý hiếm trở thành người sáng tác ca khúc. Sớm định hình phong cách tác giả, những sáng tác của Hoàng Quyên mang âm hưởng như nhật ký tâm hồn.

Ở điểm này cũng đã chạm ngưỡng ba năm, Hoàng Quyên chính thức công bố dự án âm nhạc tiếp theo: "Quyên Gallery 2" phát hành album định dạng đĩa than (vinyl) mang tên "River" như dòng chảy di sản trường tồn về văn hoá tinh thần, được người nghệ sỹ chuyên chở cả quá trình và chưng cất ở thời khắc đẹp nhất.

Nếu “A Diary of Melody” có sự hợp tác của các tên tuổi nghệ sỹ quốc tế: Thanh Bùi, Benjamin James (viết hợp âm); Tim Vander (nhà sản xuất âm nhạc của Adele, Taylor Swift) thì “River” lại được phối bởi Giám đốc âm nhạc người Pháp Jean Sebastien Simonoviez, thu âm analog tại phòng thu La Buissonne - là nơi thu âm của nhiều huyền thoại âm nhạc trên thế giới như Pink Floyd, Sting, Gary Peacock…

Các nhạc công châu Âu tham gia dự án âm nhạc của Hoàng Quyên tại phòng thu La Buissonne. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“River” mang theo nhiều ý niệm giàu ẩn dụ về vẻ đẹp tĩnh lặng nội tâm, triết lý trường tồn của dòng chảy sự sống. Âm hưởng của dòng sông mở ra không gian âm nhạc mênh mang, sâu thẳm trong từng track nhạc. Tiếng hát của Hoàng Quyên đang ở độ chín, mượt mà, óng ả như rượu quý.

River được phối trên nền hòa tấu mang âm hưởng jazz với 8 sáng tác mới từ những trải nghiệm sống, từ những chuyến đi, kết tinh thành những suy niệm. Âm nhạc của “River” vì thế không còn là lời tự sự cất trong cuốn nhật ký, mà mở ra cuộc trò chuyện của dòng sông, sự bầu bạn, lắng nghe của người hát với người nghe. Trải nghiệm được Hoàng Quyên diễn đạt hiền hòa, chân thành và giàu hình ảnh.

“Khi ta biết lắng nghe, ta nhận ra rằng mọi thứ đều đang ở đúng vị trí của nó, chẳng còn đúng-sai, tốt-xấu. Tôi hát nhiều hơn, chưng cất mọi trải nghiệm và viết thành ca khúc. Vì thế 'River' mang ý niệm chu trình tái sinh của sáng tạo và dòng chảy đời người,” Hoàng Quyên chia sẻ.

Giám đốc âm nhạc Jean Sebastien Simonoviez chia sẻ trong buổi ra mắt album của Hoàng Quyên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giám đốc âm nhạc Jean Sebastien Simonoviez đánh giá giai điệu trong các sáng tác của Hoàng Quyên đã rất đẹp nên ông gần như không cần chỉnh sửa mà chỉ tập trung vào phần phối khí. Không chỉ cảm nhận giai điệu, ông còn tìm hiểu nhiều về phần lời của các bài hát để có thể nắm bắt và thể hiện tốt nhất tinh thần, cảm xúc của cả ngôn từ và giai điệu.

Nhạc sỹ người Pháp cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được đóng góp vào sản phẩm âm nhạc của Hoàng Quyên, được mang màu sắc âm nhạc của mình đến với khán giả Việt Nam./.

Đĩa than (LP) "River" đã được bán hết chỉ sau 3 ngày phát hành chính thức (11/3). Nữ ca sỹ sẽ tiếp tục tái bản để phục vụ khán giả muốn trải nghiệm đĩa than. Ngoài ra, phiên bản nhạc số đã được đăng tải trên YouTube của Hoàng Quyên.

