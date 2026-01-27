Lam Trường, Trúc Nhân, Quân A.P biểu diễn trong 'Hòa nhạc Ánh sáng 2026'

Chiều 27/1, Báo Nhân Dân phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức công bố chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng-Chào năm mới 2026” với chủ đề “Vibrant Light - Ánh sáng rực rỡ.”

Chương trình diễn ra vào 20h ngày 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội. Sự kiện mở cửa tự do, phục vụ đông đảo công chúng Thủ đô và du khách.

Đây là sự kiện văn hóa-nghệ thuật quy mô lớn, được tổ chức nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đón chào năm mới Bính Ngọ 2026, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sỹ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam: Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, buitruonglinh, Đông Hùng, Hoàng Quyên, nghệ sỹ guitar Cao Minh Đức, Đoàn nghệ thuật HT, Vũ đoàn Xtreme Power, MC Thanh Thanh Huyền cùng các nghệ sỹ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim.

Một số ca sỹ tham gia chương trình.

Sự tham gia của các nghệ sỹ ở nhiều thế hệ, nhiều phong cách góp phần tạo nên diện mạo nghệ thuật đa dạng, giàu sức lan tỏa cho chương trình.

Ánh sáng được lựa chọn làm ngôn ngữ nghệ thuật xuyên suốt, biểu trưng cho niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới và khát vọng vươn lên của dân tộc. Dòng chảy ánh sáng được xây dựng như một hành trình biểu đạt, kết nối truyền thống-hiện tại-tương lai, phản ánh sức sống và động lực phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Tiếp nối thành công của “Hòa nhạc Ánh sáng-Chào năm mới 2025,” chương trình năm 2026 tiếp tục giữ vai trò là điểm nhấn mở đầu trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội – Thành phố Sáng tạo, thúc đẩy du lịch, kinh tế đêm và các ngành công nghiệp văn hóa.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu. (Ảnh: Thế Đại)

Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chương trình năm nay được nâng tầm cả về quy mô, nội dung nghệ thuật và thông điệp truyền tải. Thông qua sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản, chương trình không chỉ mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật hiện đại, hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Giám đốc sáng tạo kiêm Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, chương trình được dàn dựng như một trải nghiệm nghệ thuật tổng thể, nơi âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và không gian di sản của Hà Nội cùng tham gia kể chuyện. Điểm khác biệt của chương trình năm nay nằm ở việc lần đầu tiên một hệ thống công nghệ trình diễn quy mô lớn, phức hợp và có tính chuyển động cao được triển khai ngay tại sân khấu phía trước mặt tiền Nhà hát Lớn Hà Nội.

Giám đốc sáng tạo kiêm Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí thuyết minh về chương trình. (Ảnh: Thế Đại)

Không gian tổ chức tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn Hà Nội được khai thác như một phần hữu cơ của tổng thể nghệ thuật. Hệ thống ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại góp phần làm nổi bật vẻ đẹp kiến trúc, đồng thời tạo nên trải nghiệm thị giác mới mẻ cho khán giả.

Nội dung chương trình được cấu trúc thành ba chương, với các chất liệu âm nhạc cổ điển, dân gian, đương đại và hiện đại, dẫn dắt khán giả từ chiều sâu của truyền thống và niềm tin, đến vẻ đẹp tươi mới, trẻ trung và khép lại bằng tinh thần rực rỡ, lạc quan, đại diện cho một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ./.

Cổng đăng ký vé trực tuyến mở lúc 10h00 ngày 28/01 tại địa chỉ dangkyve.hanoilight.com. Khán giả đăng ký vé Fanzone thành công qua nền tảng trực tuyến sẽ đổi vé (vòng tay) trực tiếp tại Báo Nhân Dân từ 8h00 đến 14h00 ngày 30/1. Ban Tổ chức khuyến khích khán giả mang theo lightstick để cùng thắp sáng không gian di sản, lan tỏa tinh thần lạc quan, mở ra một năm 2026 rực rỡ và nhiều hy vọng. Chương trình sẽ được livestream trên nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân, Hanoi International Light Festival và các kênh mạng xã hội khác.