Năm 2025 có nhạc sỹ Việt nhận tiền tác quyền lên đến 4 tỷ đồng

Năm 2025, nhiều nhạc sỹ nhận được số tiền tác quyền rất lớn. Nhạc sỹ nhận được tiền tác quyền lớn nhất là 4 tỷ đồng. Hàng trăm nhạc sỹ nhận mức từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Đây là thông tin được Nghệ sỹ Ưu tú, nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) công bố trong Hội nghị tổng kết hoạt động của VCPMC năm 2025 ngày 12/1 tại Hà Nội.

Cụ thể, trong năm 2025, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thuộc Hội Nhạc sỹ Việt Nam đã thu được trên 424,3 tỷ đồng tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 8% so với năm 2024 đồng thời tiến hành phân phối, chi trả đến các chủ sở hữu quyền tác giả âm nhạc gần 269 tỷ đồng.

Nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn cho biết, tính đến tháng 12/2025, tổng số hội viên ủy quyền bảo vệ và khai thác quyền tác giả âm nhạc là 7.207 người. Trong đó, hội viên tại phía Bắc là 2.922 tác giả; hội viên tại phía Nam là 4.285 tác giả. Tính riêng trong năm 2025, số lượng tác giả ủy quyền tại VCPMC là 696 tác giả, tăng 11% so với năm trước.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VCPMC)

Lĩnh vực website, ứng dụng nhạc thu nhiều nhất với gần 298 tỷ đồng. Lĩnh vực biểu diễn có chuyển biến tích cực hơn, doanh thu lĩnh vực này đạt 38,4 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 202% và tình hình thực hiện đã ổn định hơn.

Theo nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn, nguyên nhân chủ yếu là do các đơn vị tổ chức biểu diễn trong thời gian gần đây đã có tinh thần phối hợp, hợp tác thiện chí hơn trong quá trình đàm phán, thỏa thuận, trả tiền bản quyền sử dụng tác phẩm.

VCPMC đã thực hiện các chi trả đến các chủ sở hữu quyền tác giả tổng số tiền gần 269 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, có 1 nhạc sỹ nhận tiền tác quyền âm nhạc hơn 4 tỷ đồng/năm, 6 nhạc sỹ nhận 3-4 tỷ đồng/năm, 9 nhạc sỹ nhận 2-3 tỷ đồng/năm và 41 tác giả nhận 1-2 tỷ đồng/năm.

“VCPMC đã có 4 kỳ phân phối tiền tác quyền âm nhạc cho các tác giả trong nước và quốc tế theo quy tắc phân phối của CISAC, sử dụng phần mềm lưu trữ và phân phối quốc tế để thực hiện nhập liệu và phân chia tiền bản quyền,” nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn cho hay.

Theo VCPMC, thời gian qua việc xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả cũng được VCPMC tăng cường qua các hoạt động khảo sát, thu thập tài liệu, chứng cứ, khởi kiện các vụ việc xâm phạm quyền tác giả ở các lĩnh vực sử dụng quyền biểu diễn, quyền sao chép, quyền phát sóng, truyền đạt; phối hợp với tác giả rà soát, cảnh báo để thu, truy thu các trường hợp link/kênh vi phạm trên môi trường trực tuyến...

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc VCPMC cũng cho hay việc thu tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc hiện nay còn nhiều khó khăn, trong đó có những chương trình biểu diễn rất lớn vẫn không chủ động thực hiện nghĩa vụ xin phép và trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm theo quy định gây ảnh hưởng đến hoạt động sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa.

Nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn cũng cho biết thêm, trong năm 2025, VCPMC đã đầu tư xây dựng và hoàn thiện ứng dụng VCPMC trên nền tảng số để thực hiện các hoạt động quản lý, quản trị, ủy thác quyền thu và phân chia tiền bản quyền cho các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Phạm Thị Kim Oanh đánh giá cao việc VCPMC đã có những đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng AI trong quản trị số để áp dụng cho sự minh bạch trong quản lý, quản trị bản quyền.

Ngoài ra, năm qua, VCPMC cũng có sự phát triển với hơn 90 tổ chức của các quốc gia trên thế giới đã ủy quyền cho VCPMC, điều đó chứng tỏ quy mô hoạt động ngày càng mở rộng của trung tâm.

Thiếu tướng, nhạc sỹ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam ghi nhận những thành tích xuất sắc VCPMC đã đạt được trong năm 2025. Đặc biệt nổi trội là việc đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động.

Theo nhạc sỹ Đức Trịnh, để thực thi việc khai thác bản quyền tác phẩm âm nhạc tốt hơn, các cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu để hoàn thiện các quy định về bản quyền, thu tiền và chi trả, xử lý vi phạm; đặc biệt là nghiên cứu đưa ra quy định phải thực hiện nghĩa vụ bản quyền trước thì mới được cấp phép biểu diễn./.

