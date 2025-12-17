VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled-Chơi hết mình, quẩy hết cỡ

Không cần bay sang Hàn để gặp idol eSports, cũng chẳng phải “chạy show” nhiều sự kiện trong ngày, “VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled” mang đến cho giới trẻ và cộng đồng game thủ một trải nghiệm trọn gói hiếm có: xem - chơi - gặp - quẩy, tất cả gói gọn trong một.

Một tấm vé - mở khóa cả “vũ trụ” trải nghiệm eSports

Cơn sốt mang tên “VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled” đang khuấy đảo cộng đồng Liên minh huyền thoại Việt. Diễn ra trong hai ngày 20-21/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao điện tử quy mô lớn bậc nhất năm, mà còn là điểm hẹn để hội fangirl - fanboy cháy hết mình cùng thần tượng T1.

Điểm khiến “VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled” được cộng đồng thảo luận sôi nổi ngay từ khi công bố chính là những trải nghiệm không giới hạn, giúp người tham dự có thể dành trọn cả ngày để “đắm mình” trong không khí lễ hội eSports đúng nghĩa. Lịch trình dày đặc khiến game thủ và người hâm mộ gần như không có một khoảnh khắc… rảnh tay.

Ngày đầu tiên của sự kiện mở cửa miễn phí cho người hâm mộ với khu vực Expo đóng vai trò như “trạm khởi động” của lễ hội. Tại đây, người tham dự có thể thoải mái dạo chơi giữa các gian hàng tương tác, khu ẩm thực, tham gia minigame và săn quà may mắn. Không khí lễ hội càng thêm sôi động với diễu hành cosplay, các màn nhảy đường phố cosplay cùng hoạt động giao lưu, ký tặng với KOL cosplayer, hứa hẹn thu hút đông đảo cộng đồng yêu văn hóa cosplay và eSports.

Di chuyển sang sân khấu Expo, bầu không khí tiếp tục được đẩy cao với khu trưng bày cúp của T1 - đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử LMHT. Đây là điểm check-in không thể bỏ lỡ của fan, đồng thời là nơi diễn ra cuộc thi cosplay quy tụ nhiều gương mặt nổi bật.

Tâm điểm của ngày một chính là Mainstage - khu vực mở cửa miễn phí nhưng sở hữu sức nóng “bỏng tay.” Tại đây sẽ diễn ra những trận thư hùng giữa 4 đội tuyển Liên minh huyền thoại Việt Nam, gồm Rồng Lửa do Levi là đội trưởng, Rồng Đất do SofM dẫn dắt, Rồng Gió sẽ do Thầy giáo Ba đứng đầu và Kiaya là đội trưởng Rồng Nước.

Với những ai yêu eSports, đây là cơ hội hiếm có để xem thi đấu trực tiếp, cảm nhận trọn vẹn bầu không khí sôi động từ khán đài, tiếng reo hò cổ vũ và từng pha xử lý căng não chỉ có thể “đã” khi xem tận mắt. Chính vì vậy, Mainstage được dự đoán sẽ là điểm “đóng đô” của cộng đồng game thủ suốt cả ngày đầu tiên - nơi chỉ cần bước vào là không khí eSports lập tức bùng lên và “cháy” đến phút cuối cùng.

Sang ngày 2, các khu Expo vẫn mở cửa tự do cho người tham dự tiếp tục trải nghiệm đến hết buổi sáng, sau đó từ 12:00 trưa thì toàn bộ sự kiện sẽ trở thành không gian dành riêng cho khán giả sở hữu vé fan meeting.

Lịch trình VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled

Tại đây, chương trình được triển khai liền mạch từ phần chào sân của T1 và đội All-Star Vietnam, đến các trận showmatch BO3 được cộng đồng mong chờ. Đặc biệt, trận showmatch lịch sử giữa All-Star Vietnam và T1 sẽ diễn ra trên sân khấu chính với màn hình LED gần 500m², mang đến trải nghiệm thị giác choáng ngợp. Đây được xem là cơ hội có một không hai để cộng đồng game thủ Việt Nam trực tiếp gặp gỡ các siêu sao eSports quốc tế và sống trọn cùng tinh thần thể thao điện tử đỉnh cao.

Chương trình được chờ đón nhất trong sự kiện chính là buổi fan meeting cùng T1 diễn ra vào hồi 19 giờ, nơi người hâm mộ được giao lưu trực tiếp, lắng nghe chia sẻ hậu trường và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của hành trình “đu idol”. Ban tổ chức cũng đã mời cả MC/Caster Lee Sung-Hoon - host quen mặt với cộng đồng yêu mến LMHT, đồng thời là "cây nhà lá vườn" của chính T1, cùng chú “gà lửa” ATI - linh vật của T1 - khuấy động sân khấu. Sự xuất hiện của Lee Sung-Hoon và ATI là bảo chứng cho một bầu không khí gần gũi, thân thiện và đậm chất fandom mà mọi fan T1 đều khao khát được hòa mình vào.

VPBank presents eSport Festival - Kết nối đam mê, định hình văn hóa thế hệ mới

Sức nóng của “VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled” thể hiện rõ ngay từ tốc độ săn vé của người hâm mộ, khi nhiều hạng vé fan meeting đã bán hết chỉ sau vài giờ mở bán. Hiện chỉ còn số ít những tấm vé cuối cùng đang được bán trên nền tảng CTicket.vn. Fan sở hữu vé được nhận bộ quà tặng đặc quyền gồm: "Tâm thư" viết tay từ chính T1 gửi fan Việt, hand hanger treo cảm xúc với lời nhắn nhủ riêng, túi Coolmate đựng chiến lợi phẩm, bộ 5 photocard bo góc đầy đủ đội hình T1, quạt cổ vũ để "cháy" hết mình trong khán phòng hay áo T-Shirt Coolmate bản giới hạn với dấu ấn VPBank x T1.

Không dừng lại ở một sự kiện eSports đơn thuần, “VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled” được kỳ vọng sẽ trở thành trải nghiệm văn hóa quy mô lớn, gắn liền với lối sống và nhịp vận động của thế hệ trẻ.

VPBank tạo “điểm chạm” mới, đồng hành người trẻ trong dòng chảy văn hóa đương đại. (Ảnh: Vietnam+)

Thông qua sân chơi này, VPBank tiếp tục khẳng định cách tiếp cận lấy trải nghiệm khách hàng trẻ làm trung tâm. Sự kiện mở ra một “điểm chạm” mới, nơi người trẻ không chỉ đến để xem, chơi hay gặp gỡ thần tượng, mà còn trực tiếp cảm nhận tinh thần đổi mới, cởi mở và sự sẵn sàng đồng hành của thương hiệu cùng những xu hướng văn hóa đương đại.

Trước đó, ngay trong năm 2025, VPBank đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi hai lần đưa huyền thoại K-Pop G-DRAGON đến Việt Nam, tạo nên những sự kiện bùng nổ trong cộng đồng yêu nhạc. Sự kiện eSport Festival lần này được xem là bước tiếp nối đầy thuyết phục cho hành trình kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm “có 1 không 2” của VPBank - nơi tài chính, công nghệ và văn hóa đại chúng được kết nối liền mạch, mang đến những giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ của một thương hiệu ngân hàng truyền thống./.

Sự kiện VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled do VPBank tổ chức, được phối hợp thực hiện bởi FPT Play, với sự tham gia của các nhà tài trợ: VEC, VNGGames, Red Bull, VPBank Securities, Samsung Odyssey, Hồng Ngọc. Sự chung tay của các thương hiệu hàng đầu hứa hẹn tạo một sân chơi đẳng cấp, hiện đại và tràn đầy cảm hứng cho cộng đồng game thủ và người hâm mộ eSports tại Việt Nam.

