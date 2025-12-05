Ra mắt MV “Việt Nam tinh hoa”: Lời tuyên ngôn đoàn kết của sức mạnh sáng tạo Việt

Vào 20 giờ ngày 5/12, MV “Việt Nam tinh hoa” – ca khúc chủ đề của Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 chính thức ra mắt công chúng. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc thông thường, mà còn được xem như bản tuyên ngôn hội tụ và đoàn kết sức mạnh sáng tạo của Việt Nam, với thông điệp mạnh mẽ: “Đoàn kết người sáng tạo hôm nay chính là di sản văn hóa rạng rỡ cho ngày mai”.

MV quy tụ lực lượng sáng tạo đông đảo, chưa từng có, đại diện cho 5 trụ cột nghệ thuật: Âm nhạc, Điện ảnh, Vũ đạo, Sân khấu và Nghệ thuật đương đại.

Nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang chia sẻ: “Tinh hoa Việt Nam là sức mạnh hợp lực của nhiều ngành cùng chung ước vọng tôn vinh và nâng tầm văn hóa Việt trên sân khấu toàn cầu”.

Nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong (trái) - người sáng tác ca khúc Việt Nam tinh hoa và ca sỹ Lam Trường tại hậu trường MV. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác với cảm hứng từ dòng chảy bản sắc dân tộc. Ông gọi đây là “một chủ đề ấp ủ lâu năm” và coi giải thưởng là chất xúc tác để viết nên một tác phẩm mang tinh thần tiếp nối giữa các thế hệ. MV được đạo diễn Kawaii Tuấn Anh dẫn dắt qua câu chuyện về một cậu bé bước vào bảo tàng, khám phá chiếc hộp kỳ diệu mở ra hành trình tìm kiếm những “mảnh ghép văn hóa Việt Nam”.

Các “mảnh ghép” ấy chính là sự xuất hiện của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi. Về âm nhạc, ca khúc có sự góp giọng của đa thế hệ từ Lam Trường, Phương Vy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương, Isaac, Hương Tràm đến Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, GreyD, Cao Bá Hưng, Nguyễn Hùng. Về điện ảnh, MV quy tụ diễn viên từ ba tác phẩm nổi bật năm 2025: Kaity Nguyễn (“Tử Chiến Trên Không”), Nguyễn Hùng - Lâm Thanh Nhã (“Mưa Đỏ”) và Hồ Thu Anh (“Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối”).

Ca sỹ Bùi Công Nam được nhiều khán giả mong mỏ nhất tại MV. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, năm loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại được tái hiện sinh động qua vũ đạo: Chèo hề, Múa bóng rỗi, Múa chén - Nhã nhạc cung đình Huế, Đương đại và Hip-hop, với sự thể hiện của các vũ công, biên đạo hai thế hệ như Quang Đăng, Huỳnh Mến, Phước Lee… Bên cạnh đó, sự góp mặt của các đạo diễn MV hàng đầu và nghệ sĩ từ “À Ố Show” đã thổi vào tác phẩm một luồng sinh khí văn hóa Việt đặc sắc, kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại.

Đằng sau những hình ảnh đẹp mắt là quá trình sản xuất công phu, cường độ cao trong 4 ngày với lịch quay dày đặc. Dù áp lực, ê-kíp vẫn giữ vững tinh thần chỉn chu, nỗ lực tập hợp những gương mặt tiêu biểu nhất.

Ca sỹ Hương Tràm thực hiện các cảnh quay hậu trường MV. (Ảnh: PV/Vietnam+)

MV “Việt Nam tinh hoa” ra đời trong giai đoạn Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 do Báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng ZOA Creative và Alien Media tổ chức, bước vào giai đoạn quan trọng: Công bố danh sách đề cử chính thức vào ngày 12/12/2025 và mở cổng bình chọn trực tuyến đến hết ngày 01/01/2026 trên website tinhhoavietawards.vn và nền tảng TikTok Tinh hoa Việt Awards.

Với thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết, kế thừa và tỏa sáng, MV không chỉ là biểu tượng truyền thông cho giải thưởng mà còn như một lời khẳng định về sức mạnh mềm văn hóa Việt, nơi tinh hoa hội tụ để cùng kết nối và vươn xa./.