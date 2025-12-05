Tọa đàm về cơ hội hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, chiều 4/12 (giờ địa phương), tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác,” thu hút sự tham dự của nhiều nghệ sỹ, nhà làm phim và nhà phê bình điện ảnh Việt Nam và Pháp đang hoạt động tích cực trong các lĩnh vực sáng tạo, sản xuất và phát hành.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho biết trong thời gian qua, giao lưu Việt-Pháp diễn ra sôi nổi trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, điện ảnh của hai nước cũng đang tìm tòi những hướng hợp tác ngày càng hiệu quả, có tầm vóc và phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của điện ảnh mỗi quốc gia.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Tổng đại diện Hiệp hội các Tác giả-Đạo diễn-Nhà sản xuất Pháp (ARP) Mathieu Ripka bày tỏ: “Tại sao không đặt ra một mục tiêu đẹp đẽ: năm nay, một bộ phim hợp tác Pháp-Iran sẽ đại diện cho Pháp tại giải Oscar; và hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó, một bộ phim hợp tác Pháp-Việt cũng sẽ đại diện cho Pháp tại Oscar. Việt Nam rõ ràng là một phần không thể tách rời của câu chuyện này, với số lượng lớn người Việt Nam sinh sống tại Pháp, và cũng có rất nhiều người Pháp gốc Việt. Hai quốc gia sẽ tiếp tục trao đổi, đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh, giữa các nghệ sỹ của hai bên, và chính điều đó sẽ góp phần duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp này.”

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) Ngô Phương Lan cho biết Việt Nam đang ở trong một thời điểm mà điện ảnh rất phát triển, đặc biệt là năm 2025 - là một năm đánh dấu phát triển vượt bậc về thị phần của phim Việt Nam, của sự tăng trưởng thị trường điện ảnh Việt Nam và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì có rất nhiều bộ phim Việt Nam, các nhà làm phim trẻ, các bạn làm phim độc lập có những sáng tạo được mời chào, được ghi nhận và được trao giải ở liên hoan phim quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) Ngô Phương Lan (giữa) phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Cho rằng điều rất quan trọng là không khí sáng tạo, không khí làm phim ở Việt Nam hiện nay nhờ vào những thành công hàng tuần, hàng tháng trong rạp chiếu và cả ngoài thị trường, kích thích những nhà đầu tư, những nhà làm phim không chỉ ở Việt Nam mà ở một số nước ở trong khu vực châu Á, cũng như ở trên thế giới đến với Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh bày tỏ kỳ vọng năm 2026 sẽ là năm phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và thực sự đem đến những kết quả cụ thể hơn, hiệu quả hơn trong việc hợp tác điện ảnh Việt Nam và Pháp.

Nhà làm phim trẻ Lê Bình Giang chia sẻ: “Là một nhà làm phim trẻ, tôi luôn mong muốn tìm cơ hội hợp tác với các nhà làm phim quốc tế, đặc biệt là ở Pháp cái nôi của nhiều đạo diễn tài năng và những bộ phim nổi tiếng. Tôi hy vọng có thể học hỏi và hợp tác với các nhà làm phim, các quỹ điện ảnh tại Pháp để tiến gần hơn với nền điện ảnh thế giới. Trong tương lai, tôi cũng mong sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác giữa Pháp và Việt Nam để cùng thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh hai nước. Khi cùng phát triển, chúng ta không chỉ tạo ra giá trị cho điện ảnh mà còn góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Việt Nam ra quốc tế.”

Đông đảo nghệ sỹ, nhà làm phim và nhà phê bình điện ảnh Việt Nam và Pháp tham dự tọa đàm. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Đề xuất các giải pháp giúp hai nền điện ảnh gia tăng giao lưu, khai thác hiệu quả nguồn lực của nhau, và cùng tạo nên những dự án có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, ông Mathieu Ripka nhận định: “Sự hợp tác này vẫn có thể tiếp tục được mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực phát hành: tạo điều kiện để phim Pháp tiếp cận thị trường Việt Nam và phim Việt Nam tiếp cận thị trường Pháp. Và cuối cùng, tại sao không xem xét cả lĩnh vực khai thác rạp chiếu, vốn cũng là một thế mạnh của Pháp. Chúng tôi có hệ thống rạp chiếu phim ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ, và chúng tôi rất am hiểu trong lĩnh vực khai thác này. Tất cả những điều đó đòi hỏi nhiều sự trao đổi hơn nữa.”

Tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác” là một trong những hoạt động trọng điểm của Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” diễn ra tại rạp Le Grand Rex - rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và cũng là một trong những biểu tượng văn hóa của Paris.

Tuần lễ này bao gồm nhiều hoạt động phong phú trong đó có việc giới thiệu 17 bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam, chương trình đào tạo và các dự án hợp tác sản xuất, nhằm tạo cơ hội kết nối, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường cho điện ảnh Việt Nam./.

Chiếu 17 tác phẩm phim tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam tại Pháp Loạt phim kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh, từ thời chiến đến thời bình, thể hiện một dân tộc giàu bản sắc nhưng luôn sẵn sàng hội nhập, tiếp thu tinh hoa của thế giới.