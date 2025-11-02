Điện ảnh - điểm nhấn văn hóa sáng tạo tại Hội chợ mùa Thu 2025

Trải qua một tuần mở cửa đón khách, Hội chợ mùa Thu 2025 - sự kiện xúc tiến thương mại, văn hóa quy mô quốc gia, đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) vẫn tấp nập đón khách đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực…

Phân khu điện ảnh nổi bật như một "trái tim cảm xúc" của Hội chợ mùa Thu 2025. Ở đó, công chúng không chỉ xem phim miễn phí, mà còn được tìm hiểu, khám phá không gian điện ảnh, cảm nhận tinh thần sáng tạo của một ngành điểm nhấn trong phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Rạp phim miễn phí hút khách

Nằm trong khu Công nghiệp văn hóa - Tinh hoa văn hóa Việt Nam, phân khu điện ảnh luôn là tâm điểm thu hút đông đảo du khách.

Với thiết kế mở, giàu tính tương tác, mô phỏng như một phim trường thu nhỏ, khách tham quan phân khu điện ảnh có cảm giác đang bước vào thế giới của nghệ thuật thứ bảy.

Không gian gồm 6 gian hàng và một quầy vé trung tâm, giới thiệu toàn cảnh bức tranh sinh động của điện ảnh Việt, từ sản xuất, phát hành, dịch vụ sáng tạo đến sản phẩm lưu niệm.

Mỗi khu vực là một lát cắt của hệ sinh thái điện ảnh hiện đại: nơi giới thiệu thiết bị làm phim, nơi trình chiếu trailer, nơi bày bán đạo cụ, poster, áo phông, móc khóa… tạo thành chuỗi trải nghiệm liền mạch, hấp dẫn.

Điểm nhấn nổi bật nhất là rạp chiếu phim miễn phí - nơi hàng trăm khán giả háo hức xếp hàng mỗi ngày để được xem lại những bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam thời gian gần đây: "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không."

Trong đó, phim "Mưa đỏ" được lấy cảm hứng từ những sự kiện lịch sử bi tráng, bộ phim "Mưa đỏ" khắc họa sâu đậm ý chí, tinh thần kiên cường và lòng hy sinh của người lính qua những thước phim xúc động, chân thực và đầy tính nhân văn.

Điểm sáng nổi bật của "Mưa đỏ" là hình tượng người lính Bộ đội Cụ Hồ được khắc họa sâu sắc, sống động với những phẩm chất cao quý - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Đây chính là những giá trị trường tồn, là cội nguồn sức mạnh để Quân đội ta tiếp tục phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khách tham quan thích thú với phân khu điện ảnh tại Hội chợ mùa Thu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Bộ phim "Tử chiến trên không" lại khắc họa sinh động cuộc đấu trí, đấu lực khốc liệt trên bầu trời, tôn vinh lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất của những chiến sỹ lực lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Kiên trì xếp hàng để nhận vé xem phim miễn phí tại quầy, chị Đặng Hồng Nhung, đến từ phường Ngọc Hà (Hà Nội) chia sẻ, dù xếp hàng đợi lấy vé xem phim hơi lâu, nhưng chị rất vui vì đã nhận được vé vào xem phim "Mưa đỏ" tại không gian Hội chợ mùa Thu lần này.

"Tôi nghe báo đài ca ngợi phim 'Mưa đỏ' nhiều, nhưng chưa có dịp đi xem. Hôm nay nhân lúc đến tham quan hội chợ, tôi tranh thủ xếp hàng nhận vé vào rạp xem phim, vừa tìm hiểu điện ảnh Việt Nam, vừa tranh thủ thư giãn giữa giờ," chị Hồng Nhung vui vẻ chia sẻ.

Không chỉ có phim truyện, phân khu điện ảnh còn dành một góc không gian rực rỡ cho Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

Tại đây, hơn 40 bộ phim hoạt hình mới nhất được tuyển chọn trình chiếu liên tục, mang đến thế giới sắc màu của tuổi thơ. Từ "Chú ốc sên bay," "Hiệp sỹ Nghé Vàng" đến "Giấc mơ làm mẹ," "Chiếc lông gà hư hỏng," mỗi câu chuyện nhỏ đều gửi gắm thông điệp nhân văn: lòng nhân ái, ước mơ, tình bạn, khát vọng vươn lên.

Kết hợp hài hòa công nghệ - nghệ thuật - cảm xúc

Gian hàng của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cũng tạo dấu ấn đặc biệt với những điểm nhấn, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của đơn vị trong kỷ nguyên công nghệ số và công nghiệp văn hóa hiện đại.

Đó là hệ thống máy bán vé tự động, giúp khán giả có thể mua vé trực tiếp tại máy, sau đó lên thẳng phòng chiếu mà không cần in vé giấy.

Giải pháp thông minh này không chỉ tiết kiệm thời gian, còn góp phần xanh hóa quy trình hoạt động, hướng đến mô hình rạp chiếu phim hiện đại, tiện lợi, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, Trung tâm quảng bá chương trình kết hợp chiếu phim tài liệu và phim giải trí - một mô hình giàu ý nghĩa, vừa mang tính giáo dục, vừa đem lại trải nghiệm phong phú cho khán giả.

Khi đến với Trung tâm, người xem sẽ được xem miễn phí một bộ phim tài liệu ngắn khoảng 20 phút, tái hiện những lát cắt chân thực của đời sống, lịch sử, văn hóa Việt Nam. Tiếp nối là một bộ phim giải trí thương mại hấp dẫn.

Cách kết hợp này giúp công chúng được trải nghiệm một hành trình cảm xúc đa tầng, hấp dẫn...

Đại diện Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho biết, thông qua Hội chợ mùa Thu 2025, đơn vị mong muốn khán giả sẽ thấy được hình ảnh Trung tâm Chiếu phim Quốc gia là một rạp chiếu tiên phong trong chuyển đổi số, bắt nhịp với xu thế công nghệ 4.0, hướng tới xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh hiện đại, năng động và hội nhập.

Các em thiếu nhi hào hứng xem các bộ phim hoạt hình Việt Nam tại Hội chợ mùa Thu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Không chỉ dừng lại ở những suất chiếu hấp dẫn, phân khu Điện ảnh tại Hội chợ mùa Thu 2025 còn mở ra một không gian trải nghiệm toàn diện, nơi điện ảnh không chỉ được xem mà còn được chạm, cảm và sống cùng cảm xúc.

Các gian hàng giới thiệu và kinh doanh sản phẩm, vật phẩm điện ảnh rực rỡ sắc màu thu hút đông đảo khách tham quan.

Từ những mô hình, poster, đạo cụ phim, cho đến sản phẩm lưu niệm lấy cảm hứng từ các bộ phim Việt Nam nổi tiếng, tất cả đều mang hơi thở sáng tạo và niềm tự hào về điện ảnh nước nhà, đó là những "mảnh ký ức điện ảnh" khán giả có thể mang theo khi rời hội chợ.

Khu ẩm thực điện ảnh cũng tạo nên điểm nhấn thú vị, với quầy bán bỏng ngô, nước uống, snack... tái hiện trọn vẹn không khí rạp chiếu phim, mang đến cảm giác thân quen cho khán giả.

Tại khu vực chờ, khán giả có thể nghỉ chân, trò chuyện, chia sẻ cảm nhận về những trải nghiệm thú vị.

Cùng với hoạt động chiếu phim miễn phí, chương trình giao lưu với các đoàn làm phim "Mưa đỏ," "Tử chiến trên không," "Mùi phở" cũng là hoạt động hấp dẫn du khách trong khuôn khổ Hội chợ mùa Thu 2025.

Hoạt động giao lưu này không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn quy trình sáng tạo phim, còn thắt chặt sợi dây giữa nghệ sỹ và khán giả, giữa điện ảnh và đời sống. Đó cũng là cách điện ảnh Việt khẳng định vị thế của mình: Nghệ thuật thứ bảy kể chuyện và chạm đến trái tim con người.

Có thể thấy, giữa hàng trăm gian hàng thương mại, du lịch, thủ công và thời trang, phân khu điện ảnh nổi bật như một tuyên ngôn về vai trò của công nghiệp văn hóa trong phát triển đất nước.

Điện ảnh không chỉ là giải trí - mà là "sức mạnh mềm" của văn hóa Việt Nam, nơi khắc họa tâm hồn, lịch sử, bản sắc và khát vọng dân tộc.

Hội chợ mùa Thu 2025 đã chứng minh rằng xúc tiến thương mại không chỉ là kinh tế, mà còn là lan tỏa văn hóa.

Trong bức tranh ấy, phân khu điện ảnh trở thành điểm nhấn độc đáo, kết hợp hài hòa công nghệ - nghệ thuật - cảm xúc con người, góp phần khẳng định vai trò của ngành công nghiệp văn hóa trong chiến lược phát triển quốc gia, nơi mỗi bộ phim, mỗi sản phẩm sáng tạo trở thành nhịp cầu kết nối Việt Nam với thế giới./.

