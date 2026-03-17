Việt Nam tham gia Hội chợ phim và truyền hình quốc tế tại Hong Kong

Hội chợ phim và truyền hình quốc tế Hong Kong (FILMART) lần thứ 30, do Hội đồng Phát triển thương mại Hong Kong (Trung Quốc) - HKTDC tổ chức, đang diễn ra sôi động tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong từ ngày 17-20/3.

Năm nay, FILMART quy tụ hơn 790 đơn vị triển lãm đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó phim Việt góp mặt với gian triển lãm của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, cùng một số cái tên quen thuộc như Công ty BHD và Công ty Mockingbird Pictures.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bà Tina Phan, Giám đốc phụ trách khu vực Đông Dương thuộc Hội đồng Phát triển thương mại Hong Kong - Văn phòng đại diện chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết FILMART là nơi hội tụ các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà đầu tư và các chuyên gia trong lĩnh vực giải trí để kết nối, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và giới thiệu các sản phẩm mới nhất của mình. Trong hơn 20 năm qua, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đã đồng hành với các công ty phim để đưa các bộ phim của Việt Nam đến với thế giới.

Bà Tina Phan, Giám đốc khu vực Đông Dương thuộc Hội đồng phát triển thương mại Hong Kong trả lời phỏng vấn của TTXVN. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Bà Tina Phan chia sẻ phim Việt Nam đã được nhiều công ty mua phim của thế giới biết đến, trong những ngày diễn ra hội chợ, các công ty đều kín lịch hẹn với các đối tác muốn tìm hiểu và mua phim đến từ nhiều quốc gia khắp thế giới.

Ví dụ, Công ty BHD đã mang đến hội chợ nhiều bộ phim, nổi bật là bộ phim huyền sử mới nhất “Hộ linh tráng sỹ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” cũng như các đạo cụ, phục trang của phim để quảng bá, hay Công ty Mockingbird Pictures giới thiệu bộ phim kinh dị “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.”

Bà Tina Phan nhận thấy các bộ phim võ thuật, kinh dị của Việt Nam được nhiều khách hàng quan tâm, tìm mua và bà hy vọng các công ty có thể tìm được thêm nhiều người mua tại hội chợ năm nay.

Bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch cao cấp Công ty BHD, cho biết điện ảnh Việt Nam càng ngày càng phát triển, nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho điện ảnh. Cùng với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, các công ty trong ngành đều rất nỗ lực để có thể quảng bá được điện ảnh, văn hóa, du lịch Việt Nam ra thế giới thông qua điện ảnh.

Bà Bích Hạnh chia sẻ Công ty BHD đã tham gia hội chợ trong suốt hơn 20 năm qua vì đây là nơi mà các công ty có sản phẩm mới đều đưa phim đến giới thiệu, quảng bá và hầu như các hãng lớn ở châu Á như Trung Quốc đều tham gia. Bà nhận thấy điện ảnh châu Á càng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong nền điện ảnh thế giới.

Năm nay, BHD tham gia hội chợ cùng với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, mang đến giới thiệu bộ phim huyền sử “Hộ linh tráng sỹ - Bí ẩn mộ Vua Đinh,” được đầu tư với quy mô lớn về phục trang, đạo cụ, binh khí và rất nhiều trận chiến lớn.

Theo bà Bích Hạnh, phim võ thuật châu Á được đón nhận trên thế giới và BHD hy vọng có thể bán bộ phim này cho nhiều thị trường phim thông qua Hội chợ phim và truyền hình quốc tế tại Hong Kong năm nay.

Bộ phim huyền sử “Hộ linh tráng sỹ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” sẽ được công chiếu ở tất cả các hệ thống rạp chiếu ở Việt Nam vào dịp Quốc khánh 2/9 và bà Bích Hạnh cũng mong muốn các thị trường khác trên thế giới có thể phát hành được cùng thời điểm với phía Việt Nam.

FILMART năm 2026 trưng bày hàng nghìn sản phẩm điện ảnh, truyền hình, hoạt hình, tài liệu và nội dung số từ hàng trăm nhà triển lãm quốc tế cũng như giới thiệu các dự án phim mới, các dự án phim tiềm năng và các chương trình tài trợ sản xuất phim…

Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành điện ảnh và truyền hình là một điểm nhấn chính của hội chợ. Hội chợ năm nay quy tụ nhiều công ty công nghệ và AI, giúp ngành nắm bắt những cơ hội do AI mang lại.

Các nhà lãnh đạo ngành điện ảnh và truyền hình từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhau thảo luận về các chủ đề như AI, phát trực tuyến video, tài chính và đầu tư, phim ngắn, hợp tác sản xuất và phim hoạt hình...

Các gian hàng đến từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Pháp, Italy, Anh và Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ cũng như các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam… đã đưa đến hội chợ các sản phẩm phim mới nhất.

FILMART không chỉ đóng vai trò là nền tảng giao dịch nội dung giải trí phim và truyền hình hàng đầu châu Á, mà còn thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hóa phim và truyền hình toàn cầu./.

