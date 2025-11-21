Liên hoan phim Việt Nam 24: Bứt phá sáng tạo, khẳng định vị thế điện ảnh Việt

Tối 21/11, tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 và Lễ công bố Thành phố Hồ Chí Minh gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO (lĩnh vực điện ảnh).

Sự kiện do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tham dự sự kiện.

Diễn ra từ ngày 21-25/11 với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới,” Liên hoan phim Việt Nam lần này lựa chọn được 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị.

Chương trình phim dự thi với 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình.

Liên hoan còn có 57 bộ phim các thể loại được đưa vào chương trình phim toàn cảnh. Tất cả các phim đều được chiếu tại 3 điểm: Galaxy Park Mall-Trung tâm thương mại Parc Mall-Tạ Quang Bửu; CGV Hùng Vương Plaza và Cinestar Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của điện ảnh Việt Nam trong hành trình hội nhập quốc tế.

Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là việc UNESCO chính thức công nhận Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố Sáng tạo toàn cầu về điện ảnh, ghi nhận nỗ lực phát triển công nghiệp văn hóa, hạ tầng sản xuất phim và tiềm năng của Thành phố trong việc hướng tới vị trí trung tâm điện ảnh khu vực.

Danh hiệu này được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hợp tác quốc tế, thu hút dự án và nuôi dưỡng thế hệ làm phim trẻ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong rằng Liên hoan phim năm nay sẽ lan tỏa tình yêu điện ảnh, khơi dậy sáng tạo mới và nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một nền điện ảnh Việt Nam hùng mạnh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO không phải là đích đến mà là một khởi đầu mới, đặt lên vai Thành phố những trọng trách lớn hơn trong thúc đẩy phát triển bền vững dựa trên văn hóa và sáng tạo.

Trong đó, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 là dịp để Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện cam kết đó, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm điện ảnh của cả nước và trách nhiệm của một thành viên tích cực trong Mạng lưới Thành phố Sáng tạo toàn cầu.

Nghi thức trao chứng nhận Thành phố Hồ Chí Minh gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (lĩnh vực Điện ảnh). (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Văn Được, để hiện thực hóa các cam kết, Thành phố đang triển khai nhiều sáng kiến, trong đó, có chương trình đưa điện ảnh vào học đường nhằm nâng cao cảm thụ thẩm mỹ và ươm mầm tài năng trẻ; dự án “Sắc màu cuộc sống qua điện ảnh” giúp mọi người dân tiếp cận nghệ thuật thông qua các hoạt động chiếu phim lưu động, phim ngoài trời và sự kiện tại không gian công cộng.

Thành phố phát triển các không gian sáng tạo như công viên chuyên đề tại bờ sông Sài Gòn và khu vực 2.800m2 tại Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa) để thúc đẩy kết nối giữa nghệ sỹ, doanh nghiệp và công chúng; tổ chức diễn đàn kết nối các thành phố điện ảnh châu Á nhằm tăng cường giao lưu nghề nghiệp; xây dựng cơ chế hỗ trợ điện ảnh với một cơ quan đầu mối tư vấn thủ tục, địa điểm quay và hạ tầng phục vụ các đoàn làm phim trong và ngoài nước.

Những sáng kiến này là hành động cụ thể thể hiện nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển ngành điện ảnh, hướng tới một nền điện ảnh giàu tính nghệ thuật, đậm tính nhân văn và góp phần xây dựng Thành phố sáng tạo, văn minh và phát triển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho rằng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 cùng với Lễ công bố hôm nay là minh chứng sống động cho động lực sáng tạo mạnh mẽ và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp phong phú của điện ảnh Việt Nam mà còn mở ra không gian đối thoại và hợp tác ý nghĩa với các đối tác quốc tế.

Chuỗi hoạt động văn hóa đa dạng trong khuôn khổ Liên hoan đã khắc họa hình ảnh một Thành phố năng động, trẻ trung và mến khách, một bản sắc hòa hợp tự nhiên với tinh thần của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo.

Theo ông Jonathan Baker, việc trở thành thành viên của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo đồng nghĩa với những cam kết quan trọng bao gồm việc tăng cường các chính sách hỗ trợ các nhà sáng tạo; mở rộng cơ hội tham gia văn hóa cho cộng đồng; thúc đẩy chia sẻ kiến thức với các thành phố đối tác trên toàn cầu và bảo đảm rằng sáng tạo tiếp tục là động lực cho phát triển đô thị bền vững và bao trùm.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các thành viên Ban Giám khảo của Liên hoan. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Những cam kết này mang tới nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng tạo cơ hội đặc biệt để tôn vinh tài năng địa phương, mở rộng hợp tác quốc tế và làm phong phú thêm đời sống văn hóa của Thành phố.

“UNESCO mong muốn được đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình này và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo Thành phố, cộng đồng làm phim để có thể khiến danh hiệu này trở thành chất xúc tác cho sự sôi động văn hóa, giao lưu quốc tế và phát triển lâu dài,” Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nói./.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra từ ngày 21-25/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc gia đặc biệt trong năm 2025.