Phim hợp tác với Ấn Độ quảng bá nhiều điểm đến du lịch Việt Nam

Cảnh phim trên Cầu Hôn (Phú Quốc) trong "Vạn dặm yêu em." (Ảnh từ phim)

Bộ phim “Vạn dặm yêu em” (Love in Vietnam) là dự án điện ảnh đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ sau 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Phim do đạo diễn và biên kịch Ấn Độ Rahhat Shah Kazmi thực hiện.

Phim dựa trên cảm hứng từ tiểu thuyết “Đức mẹ mặc áo choàng lông” (Madonna in a Fur Coat, 1943) của Thổ Nhĩ Kỳ, từng được dịch ra 17 tiếng. Chuyện phim xoay quanh Manav (Shantanu Maheshwari), một thiếu gia tỷ phú Ấn Độ sang Việt Nam học về nông nghiệp.

Ở đất nước với văn hóa, phong tục và ngôn ngữ xa lạ, anh tình cờ gặp và yêu Linh (Khả Ngân) từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu vừa chớm nở thì Manav bị cha mẹ ép trở lại Ấn Độ. Khi có thể trở lại, anh phải lựa chọn giữa việc cưới vợ theo mong muốn của gia đình, hoặc theo đuổi tình yêu thực sự.

Khả Ngân đóng cặp với sao Ấn Độ Shantanu Maheshwari.

Khả Ngân nổi tiếng qua nhiều phim điện ảnh và truyền hình như “100 ngày bên em” (2018), “11 tháng 5 ngày” (2021) hay “Gia đình mình vui bất thình lình” (2023). Cô từng nhận đề cử nữ chính xuất sắc nhất Liên hoan Phim Việt Nam 2019, được tạp chí online TC Candler đưa vào “Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020.”

Shantanu Maheshwari (vai nam chính) là diễn viên và vũ công có tiếng, từng tham gia nhiều phim và gameshow trong nước. Anh từng nhận giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất giải Phim Quốc tế IIFA Awards của Ấn Độ, quán quân World Dance Championship tại Los Angeles Mỹ và nhiều giải thưởng khác.

“Vạn dặm yêu em” mang đến hình ảnh đẹp về nhiều điểm đến du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam, nổi bật có các cảnh tại Cầu Hôn tại Phú Quốc, Cầu Vàng tại Đà Nẵng, đại bảo tháp Kinh Luân tại Đà Lạt, Lâm Đồng… Ngoài ra phim còn được quay ở Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồi Samten Hills Đà Lạt. (Ảnh từ phim)

Theo thông tin từ nhà sản xuất, “Vạn dặm yêu em” dự kiến được phát hành quốc tế ở Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây đều là các thị trường lớn và còn nhiều tiềm năng, giúp tăng cơ hội quảng bá không chỉ các hoạt động trải nghiệm phân khúc cao, mà còn quảng bá một phần nét đẹp tín ngưỡng của văn hóa tại địa phương.

Đặc biệt đây cũng là phim Việt Nam đầu tiên được phát hành tại Trung Quốc trong khoảng từ năm 2020 tới nay.

Nhà đồng sản xuất người Ấn Độ Rahul Sudesh Bali là một trong những cái tên nổi bật trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam-Ấn Độ. Bên cạnh “Love in Vietnam,” ông từng tham gia sản xuất phim “Silla” (bấm máy tháng 8/2025) với cảnh đẹp từ Bắc Trung Bộ trở ra, gồm Quảng Bình (Sơn Đoòng, Phong Nha), Ninh Bình, Quảng Ninh (Hạ Long), Cao Bằng và Hà Nội.

Dự kiến phim sẽ công chiếu tại Việt Nam tháng 1/2026./.

