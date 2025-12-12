Cuốn sách ảnh 100 năm Báo chí Cách mạng giành giải Nhất Giải thông tin đối ngoại

Cuốn sách ảnh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025)” do Nhà xuất bản Thông tấn thuộc TTXVN biên soạn, xuất bản vinh dự đoạt giải Nhất Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI.

Đây là phần thưởng ghi nhận một tác phẩm được xây dựng bằng tâm huyết nghề nghiệp và khát vọng kể lại câu chuyện bằng hình ảnh chân thực, xúc động về hành trình làm báo dưới ngọn cờ của Đảng, vì lợi ích quốc gia-dân tộc, vì tiếng nói hòa bình và phát triển của những người làm xuất bản.

Cuốn sách tái hiện 100 năm phát triển của nền báo chí cách mạng, minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của công tác thông tin đối ngoại - lĩnh vực luôn đứng ở tuyến đầu trong nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hội nhập và phát triển.

Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh Niên năm 1925, báo chí cách mạng Việt Nam đã trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

Suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ, người làm báo cách mạng đã bám sát chiến trường, chia sẻ từng khoảnh khắc sinh tử của dân tộc. Họ viết bằng trái tim thấm đẫm tinh thần độc lập, bằng đôi chân không ngại hiểm nguy, bằng lương tri muốn kể với thế giới về một Việt Nam kiên cường và nhân ái.

Cuốn sách ảnh của Nhà xuất bản Thông tấn đã phản ánh phần nào được những giá trị bất tử ấy. Qua từng bức ảnh trong cuốn sách, độc giả có thể thấy rõ tầm vóc của nền báo chí cách mạng.

Cuốn sách với nguồn tư liệu lịch sử đồ sộ, sống động là một kênh đối thoại với bạn bè quốc tế, giúp họ hiểu sâu hơn về hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, về sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước qua lăng kính báo chí.

Tính chất đối ngoại của cuốn sách nằm ở cách thể hiện một Việt Nam luôn hướng tới những giá trị tiến bộ của nhân loại. Mỗi hình ảnh, mỗi dòng mô tả trong sách đều ẩn chứa tinh thần nhất quán trong các nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước về thông tin đối ngoại: sự chân thực, khách quan, nhân văn và trách nhiệm.

Cuốn sách cũng phản ánh sinh động một Việt Nam đang hội nhập toàn diện, tái hiện hình ảnh phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại các sự kiện quốc tế lớn, đồng hành cùng những chuyến thăm cấp cao, hay đưa tin tại các vùng xung đột, thảm họa trên thế giới - những hình ảnh thể hiện một Việt Nam ngày càng có tầm ảnh hưởng, luôn “chủ động và tích cực đóng góp vào gìn giữ hòa bình, hợp tác quốc tế."

Cuốn sách “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025)” là minh chứng tiêu biểu cho năng lực tổ chức bản thảo, biên tập và thiết kế mỹ thuật công phu của đội ngũ những người làm xuất bản của Nhà xuất bản Thông tấn. Từ việc lựa chọn hàng nghìn bức ảnh gốc, đối chiếu thông tin, biên soạn chú giải, đến sắp đặt cấu trúc nội dung sao cho vừa đáp ứng tính sử liệu vừa hấp dẫn về thẩm mỹ - tất cả đều thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao.

Một số nội dung trong cuốn sách ảnh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025).”

Điều đáng nói hơn, mỗi cán bộ của Nhà xuất bản Thông tấn đều ý thức rằng sản phẩm của mình không chỉ phục vụ bạn đọc trong nước, mà còn là “tấm danh thiếp văn hóa” của Việt Nam gửi tới bạn bè quốc tế. Chính sự tận tâm ấy đã làm nên giá trị bền vững cho các ấn phẩm đối ngoại của TTXVN, trong đó có cuốn sách ảnh về 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Bước vào giai đoạn 2025-2045, báo chí Việt Nam được Đảng kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong “xây dựng sức mạnh mềm văn hóa," “lan tỏa giá trị Việt Nam," “bảo vệ lợi ích quốc gia trên không gian mạng."

Thông tin đối ngoại phải trở thành lực lượng nòng cốt trong việc chủ động tạo dựng hình ảnh Việt Nam hiện đại, nhân văn, trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy báo chí đa phương tiện; đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, sai lệch, đặc biệt liên quan tới chủ quyền và thể chế; xây dựng hệ sinh thái truyền thông quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; kết nối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đưa tiếng Việt lan tỏa mạnh mẽ hơn.

TTXVN với vai trò là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, các đơn vị thông tin của TTXVN, trong đó có Nhà xuất bản Thông tấn luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại./.

Toàn cảnh Lễ trao Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI Tối 12/12, Lễ trao Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI (năm 2025) diễn ra tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả.