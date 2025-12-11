Giải thưởng thông tin đối ngoại: Khẳng định vị thế của cơ quan báo chí chủ lực

Sau 10 kỳ tổ chức, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã trở thành sự kiện thường niên uy tín, ghi nhận những đóng góp nổi bật của các cơ quan báo chí, tổ chức và cá nhân trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Năm 2025, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm chất lượng, thể hiện tính thời sự, sáng tạo và sức lan tỏa mạnh mẽ trong công tác thông tin đối ngoại; khẳng định thương hiệu của một giải thưởng uy tín với nhiều nét độc đáo, riêng biệt.

Không có giới hạn cho sự đổi mới, sáng tạo

Bước sang mùa thứ 11, Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại tiếp tục được đổi mới, sáng tạo, phù hợp với dòng chảy thời đại, trực tiếp triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; đóng góp hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới" - một trong những "trụ cột" tạo đột phá, động lực mạnh mẽ đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng thời, Giải thưởng góp phần phản ánh sinh động những thành tựu phát triển, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII, hướng đến Đại hội XIV của Đảng.

Theo Ban tổ chức, sự riêng biệt Giải thưởng thể hiện trong tính đa dạng, phong phú của các hạng mục trao giải, đối tượng tham dự từ trong nước tới nước ngoài, từ cán bộ, đảng viên tới quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế, từ các tác giả chuyên nghiệp đến bán chuyên nghiệp và không chuyên.

Giải thưởng không có giới hạn cho sự đổi mới, sáng tạo. Hội đồng giải thưởng hoan nghênh tất cả các tác giả đã có những sản phẩm, tác phẩm đến từ mọi miền Tổ quốc, nhiều quốc gia, dưới nhiều hình thức, ngôn ngữ khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm là sự yêu mến đối với đất nước, con người Việt Nam.

10 năm tổ chức Giải thưởng là 10 năm chứng kiến sự đổi thay, phát triển không ngừng của đất nước. Việt Nam đã và đang giành được sự quan tâm, theo dõi lớn của dư luận, xuất hiện với tần suất cao trên các kênh truyền thông quốc tế uy tín, trên mạng Internet, nhất là vài năm gần đây.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Nhì Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2024. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Năm 2025 cũng là một năm vô cùng đặc biệt đối với đất nước Việt Nam. Đây là năm của những dấu mốc quan trọng của lịch sử, đánh dấu kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và là năm cuối cùng để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII, hướng đến Đại hội XIV của Đảng và là năm Đảng ta có những quyết sách mang tính bước ngoặt.

Hội đồng Giải thưởng mong muốn Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI sẽ là kênh thông tin truyền tải thông điệp phát triển đất nước đến với bạn bè quốc tế; tiếp tục là một thành tựu trong việc triển khai hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị trên thực tiễn, thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng và có sức lan tỏa rộng rãi ở trong và ngoài nước.

Đặc biệt là sự tham gia đông đảo hơn của những bạn trẻ, những KOL (Key Opinion Leader, tạm dịch là những người có ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội). Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong kế hoạch năm 2025 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại...

Lan tỏa thông tin chính thống

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả truyền thông, mở rộng độ phủ và sức lan tỏa của thông tin chính thống.

Với vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) luôn đi đầu trong nhiệm vụ thông tin đối ngoại, chủ động đổi mới hình thức thể hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ số và phát triển các sản phẩm đa nền tảng, đa ngôn ngữ.

Nhiều tác phẩm của TTXVN tham dự Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2025 thể hiện rõ thế mạnh này, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của cơ quan báo chí chủ lực trong truyền thông đối ngoại quốc gia.

Tiêu biểu, Ban Biên tập tin Đối ngoại, TTXVN, có nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại thông qua việc biên soạn, biên tập, xuất bản các bản tin thuộc các loại hình thông tin khác nhau bằng tiếng nước ngoài nhằm giới thiệu với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài các chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh toàn diện mọi mặt về tình hình đất nước. Đồng thời giới thiệu con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam và quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề thời sự của khu vực, thế giới để cung cấp cho các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế, các đối tượng có nhu cầu.

Phát huy thế mạnh của đơn vị, tham dự Giải thưởng năm nay, Ban Biên tập tin Đối ngoại để lại ấn tượng với chùm tác phẩm: "Ngoại giao văn hóa củng cố sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình."

Theo đại diện nhóm tác giả, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày một gay gắt, ngoại giao văn hóa ngày càng khẳng định vị thế chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam - đất nước vốn có nền văn hóa ngàn năm kết tinh nhiều giá trị, bản sắc độc đáo và ngày càng thu hút sự quan tâm, mong muốn đóng góp của giới trẻ.

Chính vì vậy, đề tài này đã được phóng viên Hồng Nhung và Ngọc Ly xây dựng ý tưởng, thu thập thông tin và tiến hành phỏng vấn lãnh đạo các bộ ngành, học giả quốc tế, kiều bào, nghệ sĩ và đại diện giới trẻ có tầm ảnh hưởng. Thông điệp được nhấn mạnh trong chùm bài, Việt Nam đổi mới cách tiếp cận để văn hóa đối ngoại trở thành công cụ chiến lược củng cố sức mạnh kinh tế, chính trị trong kỷ nguyên mới.

Đáng chú ý, chùm bài không chỉ dừng ở việc giới thiệu các hiện tượng văn hóa mà còn đi sâu phân tích chính sách, xu hướng, đặt ra câu hỏi về bản sắc, ảnh hưởng và hình ảnh quốc gia trong hội nhập, đưa ra những góc nhìn mới từ nhiều quốc gia khác như Anh, Australia, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc... Chùm bài gồm 5 tác phẩm; sau khi xuất bản đã nhận được sự quan tâm, đăng tải của nhiều tờ báo trong nước, đồng thời, được các giáo sư của Australia, Anh chia sẻ trên mạng xã hội, lan tỏa thông điệp ngoại giao văn hóa Việt Nam tới giới học thuật quốc tế và bạn bè trên khắp năm châu.

Chùm bài viết cho thấy ngoại giao văn hóa không chỉ là trụ cột đối ngoại, mà còn là đòn bẩy giúp tăng cường vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập. Khi được đặt đúng tầm chiến lược, văn hóa sẽ trở thành sức mạnh kết nối và lan tỏa lâu dài của quốc gia. Đây cũng chính là thông điệp xuyên suốt tác phẩm mà nhóm phóng viên muốn gửi gắm tới độc giả trong và ngoài nước.

Tham dự Giải thưởng, tác phẩm "Việt Nam trên bản đồ thế giới: Từ hiện diện khiêm nhường đến vị thế quốc gia hùng cường" của Báo Điện tử VietnamPlus, để lại dấu ấn bởi sự chủ động nắm bắt xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại để mở rộng độ phủ thông tin.

Tác phẩm "Việt Nam trên bản đồ thế giới: Từ hiện diện khiêm nhường đến vị thế quốc gia hùng cường" của Báo Điện tử VietnamPlus.

Chùm bài viết thể hiện dưới dạng MegaStory với mong muốn "ghi lại" một cách toàn diện, sinh động và thuyết phục hành trình hơn 80 năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam - từ thời kỳ đất nước non trẻ, khi phải vượt qua chiến tranh, khó khăn, đến giai đoạn đổi mới, hội nhập, phát triển mạnh mẽ như ngày nay.

"Với các mốc lịch sử, thành tựu kinh tế-xã hội, ngoại giao và hội nhập quốc tế, chúng tôi nhận thấy rất cần một "bức tranh" tổng thể để khán giả trong và ngoài nước dễ hình dung hơn về vị thế và khát vọng của Việt Nam. Đó chính là động lực để chúng tôi thực hiện loạt bài này," nhà báo Chu Thị Hồng Kiều chia sẻ.

Về điểm nhấn của tác phẩm, nhà báo Chu Thị Hồng Kiều nói: "Chùm tác phẩm không chỉ nói về Việt Nam ở một khía cạnh kinh tế hay ngoại giao, mà xuyên suốt nên một hành trình, từ độc lập, kháng chiến, hòa bình, đổi mới, phát triển, hội nhập. Chùm bài viết giúp bạn đọc quốc tế, người Việt ở nước ngoài hoặc cộng đồng quan tâm quốc tế hình dung rõ hơn về một Việt Nam đổi mới, phát triển, kiên cường; góp phần thực hiện công tác thông tin đối ngoại - đưa những hiểu biết đúng, toàn diện, giàu bản sắc về Việt Nam tới thế giới."

Với sự tham gia đông đảo của các cơ quan báo chí chủ lực, đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp cùng nhiều tác giả, cộng tác viên trong và ngoài nước, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2025 tiếp tục khẳng định sức hút và uy tín của một giải thưởng mang tầm quốc gia.

Những tác phẩm tiêu biểu tham dự giải không chỉ góp phần lan tỏa thông tin chính thống, quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới./.

Thông tấn xã Việt Nam là điểm tựa tin cậy trên mặt trận thông tin đối ngoại Trong công tác thông tin đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam đã đóng vai trò nòng cốt trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách chân thực, sinh động và có chiều sâu.