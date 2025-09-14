Thông tấn xã Việt Nam là điểm tựa tin cậy trên mặt trận thông tin đối ngoại

Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025), Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đánh giá cao vai trò chủ lực của Thông tấn xã Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Đại sứ Lý Đức Trung khẳng định: "Trong suốt chặng đường 80 năm hình thành và phát triển, Thông tấn xã Việt Nam đã luôn giữ vững vai trò là cơ quan thông tấn chủ lực của đất nước, là dòng thông tin chính thống, tin cậy, kịp thời và toàn diện phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt, trong công tác thông tin đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam đã đóng vai trò nòng cốt trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách chân thực, sinh động và có chiều sâu."

Với mạng lưới 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài, Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh tình hình sở tại và khu vực một cách khách quan, kịp thời, cũng như giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như những thành tựu của Việt Nam.

Theo Đại sứ Lý Đức Trung những thông tin, do Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv thực hiện, đã phản ánh khách quan, nhanh nhạy về khu vực Trung Đông nói chung và Israel nói riêng.

Những thông tin của Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Israel, sau khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/7/1993 và mở Đại sứ quán Việt Nam tại Israel vào cuối năm 2009.

Đại sứ Lý Đức Trung nhấn mạnh trong bối cảnh khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, công tác thông tin càng trở nên quan trọng và nhạy cảm. Việc các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài nói chung và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv nói riêng duy trì được sự nhạy bén, chuẩn xác và khách quan trong đưa tin không chỉ giúp người dân trong nước có được cái nhìn đúng đắn về tình hình khu vực, mà còn thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trên mặt trận đối ngoại.

Bên cạnh đó, các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, như trong giai đoạn căng thẳng giữa Israel và Iran, các phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam đã liên tục xuống hiện trường, bám sát tình hình, phản ánh kịp thời và chính xác các diễn biến thực địa, đồng thời dành sự quan tâm đưa tin về đời sống, tâm tư, nguyện vọng và sự đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực khác nhau.

Đại sứ Lý Đức Trung cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, chuyên nghiệp của các phóng viên của với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán để truyền tải thông tin chính xác, nhanh chóng về các hoạt động của cộng đồng, cũng như trong công tác bảo hộ công dân khi cần thiết./.

