Tiếp nối mạch nguồn thông tin cách mạng của Thông tấn xã Giải phóng anh hùng

Ngày 11/10, tại khu vực Bia di tích Thông tấn xã Giải phóng thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát (ấp Tân Nam, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Chi hội Nhà báo Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960-12/10/2025) và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho các hội viên có nhiều đóng góp cho nền báo chí Việt Nam.

Đoàn đã dâng hương, dâng hoa lên Bia Thông tấn xã Giải phóng - nơi phát đi bản tin đầu tiên của Thông tấn xã Giải phóng, đánh dấu sự có mặt của cơ quan tiền tuyến trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ của Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tại chiến trường miền Nam.

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu để “làn sóng điện không bao giờ tắt,” góp phần làm rạng danh truyền thống anh hùng của Thông tấn xã Việt Nam, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc nhân dân.

Ôn lại truyền thống kiên cường, bất khuất của đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Giải phóng, ông Phan Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thư ký Chi hội Nhà báo Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam - cho biết để phục vụ việc tuyên bố thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng, Ban Tuyên huấn Xứ ủy giao ông Đỗ Văn Ba, nguyên phụ trách Chi nhánh Việt Nam Thông tấn xã Nam Bộ chuẩn bị nhân sự, phương tiện kỹ thuật cho sự ra đời của Thông tấn xã Giải phóng.

Các đại biểu tưởng niệm các thế hệ chiến sỹ Thông tấn xã Giải phóng đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Khu lưu niệm. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Chỉ sau thời gian ngắn chuẩn bị, 19 giờ ngày 12/10/1960, tại rừng Chàng Riệc (Tây Ninh), Thông tấn xã Giải phóng phát đi bản tin đầu tiên qua máy phát sóng 15W, mở đầu sứ mệnh thông tin vẻ vang, góp phần truyền tải kịp thời cuộc đấu tranh chính nghĩa của quân và dân miền Nam đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Trong hơn 15 năm chiến đấu và trưởng thành, với khẩu hiệu “Làn sóng điện không bao giờ tắt,” Thông tấn xã Giải phóng luôn tiên phong trên mặt trận thông tin, không ngừng cải tiến kỹ thuật, khắc phục khó khăn, bảo đảm dòng tin thông suốt giữa chiến trường.

Nhiều phóng viên, kỹ thuật viên đã anh dũng hy sinh để giữ mạch thông tin cách mạng không bao giờ gián đoạn, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Thông tấn xã Giải phóng và TTXVN, đội ngũ những người làm báo Trung tâm thông tin TTXVN khu vực phía Nam không ngừng nỗ lực, sáng tạo, tiếp nối mạch nguồn thông tin cách mạng. Các cơ quan thường trú, phòng đại diện duy trì hàng chục tổng lượng thông tin trong nước và đối ngoại mỗi ngày, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của TTXVN trong và ngoài nước.

65 năm đã qua, lịch sử Thông tấn xã Giải phóng mãi là niềm tự hào, biểu tượng về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam hôm nay.

Trung tá Trịnh Quốc Giao, Phó đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn của cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Thời gian qua, các cán bộ, chiến sỹ luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trung tá Trịnh Quốc Giao mong muốn thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam sẽ có nhiều hoạt động hướng về biên cương, chăm lo cho các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định an sinh xã hội ở khu vực biên giới Tây Nam.

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn,” cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân, tích cực tham gia gìn giữ, chăm sóc các di tích lịch sử, đặc biệt là Bia di tích Thông tấn xã Giải phóng, nơi ghi dấu sự ra đời của cơ quan thông tấn tiền tuyến trong kháng chiến chống Mỹ.

Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” của Hội Nhà báo Việt Nam cho các hội viên có nhiều đóng góp cho nền báo chí Việt Nam. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Cũng tại khu vực Bia di tích Thông tấn xã Giải phóng, Chi hội Nhà báo Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho 14 hội viên có nhiều đóng góp cho nền báo chí nước nhà.

Vinh dự được nhận Kỷ niệm chương, nhà báo Hoàng Văn Ngoạn, Trưởng phòng Chuyên đề và Quản lý các Cơ quan thường trú - Trung tâm thông tin TTXVN khu vực phía Nam, chia sẻ đây là niềm vinh dự lớn lao, ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến của bản thân dưới mái nhà chung Thông tấn xã Việt Nam.

Kỷ niệm chương không chỉ là phần thưởng cá nhân mà còn là động lực để các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN tiếp tục nỗ lực, giữ vững bản lĩnh người làm báo Thông tấn, góp phần cùng đồng nghiệp lan tỏa dòng thông tin chính thống, nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những người làm báo Thông tấn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp làm báo, nâng cao chất lượng thông tin chuyên đề và công tác quản lý mạng lưới cơ quan thường trú, góp phần xây dựng Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam ngày càng vững mạnh./.

Thông tấn xã Giải phóng: Tiếng nói của những người yêu nước ở miền Nam Ra đời và thực hiện sứ mệnh thông tin vẻ vang, duy trì mạch thông tin thông suốt từ chiến trường miền Nam ác liệt, Thông tấn xã Giải phóng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.