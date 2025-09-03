Vùng đất đỏ Tây Ninh - nơi thắp sáng ngọn lửa ký ức và khát vọng...

Tây Ninh - mảnh đất biên cương kiên cường, giàu truyền thống cách mạng không chỉ là chứng nhân của những năm tháng khói lửa ác liệt mà còn ghi dấu sâu đậm bước chân của những người làm báo-chiến sỹ Thông tấn xã Giải phóng.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã khẳng định vững chắc vị thế cơ quan thông tin chiến lược của Đảng, Nhà nước; đồng thời trở thành ngôi nhà chung gắn kết nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.

Với những người làm báo cách mạng, đặc biệt là những ai từng công tác trên vùng đất Tây Ninh hôm nay, ký ức và niềm tự hào ấy càng thêm sâu đậm.

Về vùng đất "đỏ"

Ngày 12/10/1960, tại khu rừng Chàng Riệc, nay thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, TTXGP đã phát đi bản tin đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của hãng thông tấn chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đây không chỉ là một căn cứ chống đế quốc Mỹ cứu nước mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc trong suốt 15 năm (từ ngày 12/10/1960 đến 30/4/1975) đóng quân, chiến đấu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên TTXGP.

Trong suốt 15 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, dù đối mặt muôn vàn khó khăn, từ phương tiện, trang thiết bị thiếu thốn đến việc phải di chuyển trụ sở hàng chục lần vì bị địch tấn công, nhưng các cán bộ TTXGP vẫn kiên cường bám trụ, không ngừng củng cố lực lượng, tổ chức và duy trì dòng thông tin liên tục, thông suốt.

Hơn 200 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của TTXGP đã anh dũng hy sinh trên mặt trận thông tin. Với những thành tích và sự hy sinh lớn lao đó, TTXGP đã được Trung ương Cục miền Nam tặng 16 chữ vàng: “Cần cù dũng cảm, tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.”

Nhà báo Phạm Quang Hùng, Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam nhớ lại: "Lần đầu tôi đến thăm bia TTXGP là ngày kỷ niệm Thương binh-Liệt sỹ 27/7/2011, cùng hơn 10 người, gồm các cựu chiến binh và phóng viên. Khi đến Đồn Biên phòng Tân Bình (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam), đồng chí trưởng đồn cho biết đường vào bia TTXGP mùa mưa lầy lội, xe 16 chỗ không thể đi, chỉ còn chiếc bán tải hai cầu chở được 5 người."

"Tôi nghĩ mình sẽ ở lại để nhường chỗ, nhưng khi các cựu chiến binh hỏi ai chưa từng đến bia, hóa ra chỉ có tôi nên được ưu tiên cùng 4 chú đi tiếp. Quãng đường không xa nhưng rất khó đi, xe trượt nghiêng, lượn tránh ổ trâu, rồi cũng đến bia TTXGP cạnh bên đường tuần tra biên giới."

"Thắp nén hương tưởng nhớ đến những phóng viên, điện báo viên, kỹ thuật viên của TTXGP đã ngã xuống, nghe các chú đã từng sống ở chiến khu này kể lại những năm tháng ở cứ, giữa tiếng rì rầm của gió rừng biên giới mà lòng tôi tràn xúc động. Đó là những ngày các cô, chú vừa đào hầm, dựng lán, vừa tăng gia sản xuất, lại luôn phải thực hiện tiếp nhận tin, ảnh rồi truyền về Tổng xã trong tâm thế luôn phải chống các trận càn của giặc để giữ bí mật, bảo đảm an toàn cho người và máy móc."

Những cựu chiến binh, nguyên là phóng viên chiến trường của TTXGP, vẫn thường xuyên trở về thăm lại chiến trường xưa.

Nhà báo Nguyễn Sỹ Thủy (75 tuổi, nguyên phóng viên khóa GP10 của TTXGP) chia sẻ: “Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của TTXGP luôn tự hào khi được cống hiến, hy sinh xương máu để góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.”

Nhà báo Nguyễn Sỹ Thủy, nguyên phóng viên Thông tấn xã Giải phóng. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Nhà báo Bùi Thanh Liêm (77 tuổi, nguyên phóng viên chiến trường của TTXGP) bày tỏ mong muốn Bia tưởng niệm TTXGP sẽ luôn là "địa chỉ đỏ" để thế hệ trẻ và đội ngũ cán bộ, phóng viên TTXVN tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các thế hệ đi trước, tiếp tục học tập, lao động xây dựng quê hương ngày càng phát triển hùng cường và thịnh vượng.

Trong chuyến công tác tại Tây Ninh tháng 3/2024, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã xúc động tưởng niệm, ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng và sự hy sinh to lớn của đội ngũ cán bộ, phóng viên TTXGP.

Tổng Giám đốc cũng gửi lời cảm ơn tới lực lượng cán bộ, chiến sỹ Biên phòng đã thường xuyên chăm lo, chỉnh trang để Khu Di tích Bia tưởng niệm TTXGP luôn khang trang, sạch đẹp. Điều này cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của toàn ngành và sự đồng lòng của cộng đồng trong việc giữ gìn, phát huy giá trị của di tích lịch sử này.

Tiếp nối truyền thống, viết tiếp trang sử hào hùng

Khu Di tích Bia tưởng niệm TTXGP không chỉ là nơi tri ân các anh hùng liệt sĩ, mà còn là “địa chỉ đỏ” để các thế hệ cán bộ, phóng viên TTXVN tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang. Với các phóng viên đang công tác tại Tây Ninh, đây là nguồn động lực tinh thần, tiếp thêm ý chí và niềm tự hào cho mỗi bản tin, mỗi hình ảnh gửi về.

Nhà báo Phạm Thanh Tân, Phó trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Tây Ninh kể: "Tôi nhớ rất rõ lần đầu đến thăm bia TTXGP vào tháng 10/2013, những ngày đầu mới vào ngành, nhận nhiệm vụ phóng viên thường trú. Khi ấy, trong tôi vừa háo hức, vừa bồi hồi. Đứng trước tấm bia rêu phong, nơi khắc ghi dấu ấn hào hùng của lớp phóng viên-chiến sỹ đi trước, tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của người làm báo cách mạng: không chỉ đưa tin, viết bài, mà còn tiếp nối tinh thần bất khuất, bản lĩnh kiên cường của những người từng cầm bút giữa bom đạn để viết nên sự thật."

Những năm sau đó, mỗi chuyến công tác ngang qua, nhà báo Phạm Thanh Tân đều tranh thủ ghé lại thắp nhang, dọn dẹp lá rụng quanh bia. Với anh, đó không chỉ là hành động tri ân, mà còn để giữ "ngọn lửa ký ức" sáng mãi, để đồng nghiệp đi trước "ngủ yên" trong sự chăm sóc của hậu sinh.

Anh Phạm Thanh Tân khẳng định: "Ký ức lần đầu viếng bia vẫn in đậm trong tôi, như lời nhắc rằng người làm báo không chỉ cần bản lĩnh nghề nghiệp mà còn cần trái tim tri ân. Mỗi lần trở lại, cảm xúc vẫn nguyên vẹn: trang nghiêm, xúc động, thôi thúc tôi sống, làm việc xứng đáng với di sản đi trước. Bia TTXGP dưới bóng cây Kơ nia mãi là điểm tựa tinh thần, chở che linh hồn những người làm báo đã khuất."

Với nhiều thế hệ phóng viên trẻ hôm nay, nơi đây còn là biểu tượng nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn và thắp sáng "ngọn lửa cách mạng," để "ngọn đuốc" thông tin của TTXVN không bao giờ tắt.

Phóng viên, điện báo viên, kỹ thuật viên Việt Nam Thông tấn xã khóa GP10 trên tàu vào chi viện cho chiến trường miền Nam. (Nguồn: TTXVN)

Với phóng viên Nguyễn Minh Phú, Cơ quan thường trú TTXVN tại Tây Ninh, việc được công tác ở mảnh đất giàu truyền thống cách mạng là một niềm vinh dự lớn.

Anh chia sẻ dưới “mái nhà Thông tấn,” anh đã được học tập, rèn luyện và trưởng thành, càng thấm thía trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của TTXVN. Với anh, mỗi bản tin, mỗi khuôn hình không chỉ đơn thuần là thông tin, mà còn là sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại, nhịp cầu tri ân các thế hệ đi trước và tiếp sức cho chặng đường mới. Chính ý thức ấy thôi thúc anh luôn nỗ lực để mỗi tác phẩm báo chí vừa kịp thời, chính xác, vừa chan chứa tinh thần của một phóng viên Thông tấn - người lính trên mặt trận tư tưởng hôm nay.

Cùng chung cảm nhận, phóng viên trẻ Trường Giang, Cơ quan thường trú TTXVN tại Tây Ninh, cho biết là thế hệ tiếp nối truyền thống anh hùng của TTXVN anh luôn cảm thấy vinh dự, tự hào mỗi lần đến viếng Bia tưởng niệm TTXGP tại Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát. Anh tự hào được sống và làm việc dưới mái nhà chung TTXVN - đơn vị gắn bó cùng dân tộc suốt 80 năm, với gần 260 nhà báo đã ngã xuống, ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Truyền thống bất khuất ấy là ngọn lửa thôi thúc anh không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo và thi đua để xứng đáng với sự hy sinh của lớp người đi trước.

Bản thân anh luôn tự nhủ phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của TTXVN - nguồn tin chính thống, dòng tin chủ lực của quốc gia, đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, hướng tới sự phát triển thịnh vượng, giàu bản sắc và hạnh phúc.

Trước đó, Đoàn Thanh niên TTXVN đã cho ra mắt công trình thanh niên Chuyển đổi số giới thiệu các khu di tích của TTXVN, thể hiện nguyện vọng tiếp nối truyền thống hào hùng và phát huy nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ, với mã QR giới thiệu thông tin về TTXGP được gắn tại khu di tích. Qua đó cho thấy ngọn đuốc thông tin của TTXGP không chỉ cháy sáng trong quá khứ mà còn được tiếp nối, lan tỏa trong thời đại số hóa hôm nay.

Anh Huỳnh Long Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TTXVN, Bí thư Đoàn Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam mỗi lần cùng đoàn viên, thanh niên đến viếng Bia TTXGP tại rừng Lò Gò-Xa Mát, trong anh luôn dâng lên một niềm xúc động đặc biệt. Trước bia tưởng niệm, anh cảm nhận rõ ràng trách nhiệm của người thủ lĩnh thanh niên - phải khơi dậy trong mỗi đoàn viên lòng tự hào, ý chí phấn đấu và tinh thần cống hiến. Những giọt mồ hôi, máu và cả tuổi xuân của thế hệ đi trước đã làm nên nền móng để thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp sứ mệnh cao cả của người làm báo cách mạng. Niềm tự hào ấy trở thành động lực để tuổi trẻ không ngừng nỗ lực, giữ vững bản lĩnh, nhiệt huyết, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của TTXVN.

Những câu chuyện thầm lặng về sự cống hiến, hy sinh của lớp người đi trước trên vùng đất đỏ Tây Ninh mãi là kim chỉ nam cho những người làm báo TTXVN hôm nay.

Nơi đây, dưới bóng cây Kơ nia linh thiêng, bên tấm bia rêu phong, không chỉ lưu giữ ký ức mà còn thắp sáng ngọn lửa thôi thúc mỗi phóng viên tiếp tục dấn thân, không ngừng nỗ lực để xứng đáng với truyền thống vẻ vang; từ đó, viết tiếp những trang sử hào hùng của TTXVN, đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường phát triển mới./.

