Dự án hồi sinh sông Tô Lịch được đề cử Giải thưởng Bùi Xuân Phái

Ngày 30/9, Ban Tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 năm 2025 công bố 11 đề cử chính thức của 4 hạng mục là Giải thưởng Lớn, Giải Tác phẩm, Giải Việc làm và Giải Ý tưởng.

Trên cơ sở danh sách dự kiến, qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Hội đồng giám khảo đã thông qua danh sách đề cử chính thức gồm 11 đề cử, trên 4 hạng mục.

Riêng hạng mục Giải Tác phẩm có tới 4 đề cử. Điều đó phản ánh sự phong phú và chất lượng nổi trội của các tác phẩm, công trình “vì tình yêu Hà Nội” được công bố trong thời gian qua.

Họa sỹ Chu Nhật Quang là một nghệ sỹ trẻ theo đuổi đề tài văn hóa dân tộc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Góp mặt ở hạng mục này là loạt tranh sơn mài của họa sỹ Chu Nhật Quang trong triển lãm “Dấu thiêng” và “Mùa Xuân Độc lập” - hai triển lãm sơn mài khổ lớn đầu tay của Chu Nhật Quang diễn ra nối tiếp trong hai dịp kỷ niệm lớn của đất nước.

Sự liền mạch này cho thấy một sức sáng tạo bền bỉ, dấn thân đáng nể của một họa sỹ 9X chọn bước vào con đường khó: Sơn mài khổ lớn, liền tấm, không ghép. Nhưng quan trọng hơn, trong hành trình ấy, Chu Nhật Quang tìm đến những giá trị văn hóa-lịch sử như một “cái neo” tinh thần, để từ đó gửi gắm tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc.

Cũng liên quan đến hội họa, loạt tranh về Hà Nội của họa sỹ Phạm Bình Chương trong 20 năm “Xuống phố” cũng lọt danh sách đề cử.

Với triển lãm "Xuống phố" năm 2004, họa sỹ Phạm Bình Chương đã tạo được dấu ấn của một họa sỹ vẽ Hà Nội. Thẳm sâu trong những nét vẽ kỳ khu, những hình khối chặt chẽ, bố cục hoàn hảo là những câu chuyện văn hóa, những biến chuyển thời cuộc mà chỉ có người yêu Hà Nội thật nhiều, suy tư về Hà Nội thường trực mới nhìn ra, để rồi dùng ngôn ngữ hội họa mà diễn tả.

Cuốn sách “Kiến trúc Hà Nội-Giao thoa văn hóa Việt-Pháp” được in song ngữ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cùng góp mặt ở Giải Tác phẩm còn có cuốn sách “Kiến trúc Hà Nội-Giao thoa văn hóa Việt-Pháp” do Nhà xuất bản Thế giới, Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA và các cộng sự thực hiện. Tác giả biên soạn nội dung là Tiến sỹ-Kiến trúc sư Trần Quốc Bảo (giảng viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội) cùng một êkip đông đảo các bạn trẻ tham gia thiết kế, vẽ minh họa, chụp ảnh, dịch thuật.

Cuốn sách in song ngữ Việt-Pháp, được lên ý tưởng và sản xuất tại Việt Nam bởi những người Việt Nam, với sự hỗ trợ của một số người bạn Pháp.

Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng cuốn sách có một đóng góp quan trọng: Làm "thức tỉnh" di sản kiến trúc đô thị tại Hà Nội một cách xứng đáng và hấp dẫn. Cuốn sách hội tụ trí tuệ và tài hoa của nhóm tác giả để làm nên một sản phẩm giàu tính nghệ thuật vừa có nội dung phong phú, khoa học, vừa có hình thức đầy lãng mạn.

Diễn viên-ca sỹ Lê Việt Anh (phải) đóng chính trong vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” (Nhà hát Tuổi trẻ). (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hạng mục Giải Tác phẩm năm nay còn có vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” (Nhà hát Tuổi trẻ).

Tác phẩm được ví như một bản anh hùng ca về Hà Nội của những năm 1930 và những con người làm nên lịch sử. Trung tâm của vở diễn là chân dung đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - người Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội. Qua hình tượng này, vở nhạc kịch không chỉ kể về một nhân vật lịch sử mang lý tưởng mà còn khắc họa sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu.

Đề cử Giải Việc làm gồm có: Dự án bước đầu hồi sinh sông Tô Lịch; Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - một “kỳ quan” mới tại Hà Nội, kỳ tích xây dựng tại Việt Nam; Việc tu bổ hai bức phù điêu ngoài trời tại phố Hàng Lọng (phường Cửa Nam).

Nhà triển lãm Kim Quy - nhà triển lãm hình tròn lớn nhất thế giới có tổng diện tích khoảng 130.000 m2, với mái vòm được kết cấu từ 24.000 tấn thép, cao 56m. Đây là điểm nhấn của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đề cử Giải Ý tưởng cũng có 3 đề cử: Chuỗi dự án chỉnh trang, mở rộng không gian dành cho cộng đồng quanh Hồ Gươm; Chuỗi hoạt động tôn vinh đạo học, hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026); Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (phường Tây Hồ).

Đối với Đề cử Giải thưởng Lớn, theo truyền thống thì Ban Tổ chức chỉ công bố duy nhất một Đề cử Giải thưởng Lớn, đồng thời trao giải cho đề cử đó tại Lễ trao giải diễn ra vào 19h ngày 3/10 tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội./.

17 kỳ Giải thưởng Bùi Xuân Phái: 16 cá nhân được vinh danh với Giải thưởng Lớn Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội ra đời từ năm 2008 do báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) và Quỹ Bùi Xuân Phái tổ chức, đã có 16 cá nhân được trao Giải thưởng Lớn.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao và Văn hóa và gia đình cố họa sỹ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội. Hội đồng giám khảo của Giải thưởng gồm những tên tuổi uy tín như: Nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội (Chủ tịch Hội đồng); nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam; nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; Phó Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; nhà báo Ngô Hà Thái, nguyên Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa. Trải qua 17 mùa giải, đã có hơn 160 tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm được công nhận là đề cử chính thức, với hơn 70 giải thưởng đã được trao trong đó có 16 Giải thưởng Lớn lần lượt được trao cho: Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc (2009), nhà văn Tô Hoài (2010), Giáo sư Phan Huy Lê (2011), nghệ sỹ guitar Văn Vượng (2012), nhà nhiếp ảnh Quang Phùng (2013), nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán (2014), nhà nghiên cứu Giang Quân (2015), nhà nhiếp ảnh Lê Vượng (2016), nhà nghiên cứu Hữu Ngọc (2017), nhà nghiên cứu Nguyễn Bá Đạm (2018), nhà nghiên cứu Nguyễn Thừa Hỷ (2019), nhạc sỹ Phú Quang (2020), nhạc sĩ Hồng Đăng (2021), đạo diễn Trần Văn Thủy (2022), đạo diễn Đặng Nhật Minh (2023) và gần đây nhất là Giáo sư-Tiến sỹ-Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính (2024).