Trao giải cuộc vận động viết và kể chuyện 'Tình yêu trong chiến tranh'

Khi chiến tranh nổ ra, đã có biết bao thanh niên hy sinh hạnh phúc riêng để ra chiến trường chiến đấu, vì độc lập dân tộc. Trong số đó có đôi trai tài-gái sắc Trần Minh Tiến-Vũ Lưu Liên.

Hai người đã có một tình yêu trong sáng nhưng rồi họ đã lựa chọn gác lại tình riêng để cùng góp sức, chung vai vun đắp cho “khối tình chung” - tình yêu đất nước. Tình yêu của họ không có một cái kết đẹp khi anh Trần Minh Tiến hy sinh, song qua những lá thư, những trang viết cho nhau, họ đã lan tỏa một lý tưởng cao đẹp của thế hệ tuổi 20 hy sinh vì đất nước.

Chuyện tình ấy đã được nhà văn, nhà thơ, Đại tá Đặng Vương Hưng chắp bút, tuyển chọn thành tác phẩm “Cuộc đời còn mãi” với 2 phần: “Trở về trong giấc mơ” và “Những lá thư tình đi qua chiến tranh.”

Tác phẩm đã được trao Giải Nhất Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh.” Lễ tổng kết và trao giải đã diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) ngày 16/12.

Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh” do tổ chức Trái tim người lính Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức từ tháng 7/2020.

Chương trình nhằm phát hiện những chuyện tình đẹp, cảm động đã giúp cho cán bộ chiến sỹ vượt qua khó khăn gian khổ và bom đạn, đồng thời ca ngợi tấm gương hy sinh thầm lặng của người phụ nữ ở hậu phương trong xây dựng tình yêu, hạnh phúc gia đình để tiếp thêm sức mạnh cho người ở tiền tuyến.

Nhà văn, nhà thơ, Đại tá Đặng Vương Hưng chia sẻ về Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đến nay, sau 5 năm triển khai, Ban Tổ chức đã xuất bản, phát hành được hàng trăm tác phẩm có ý nghĩa nhân văn cao đẹp; sưu tầm và hiến tặng hàng trăm kỷ vật cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Ngoài Giải Nhất dành cho tác phẩm “Cuộc đời còn mãi” của liệt sỹ Trần Minh Tiến (1945-1968), Ban Tổ chức trao Giải Đồng hạng cho 7 tác phẩm: “Lính chiến” (nhật ký chiến trường của Phạm Hữu Thậm), “Chiến trường và quê hương” (hồi ký của Phan Văn Lai), “Mãi vẫn là người lính” (tự truyện của Đặng Ngọc Đa), “Phượng” (tự truyện của Phạm Kiều Phượng), “Nam chinh Bắc chiến” (tự truyện của Hà Minh Sơn), “Á hậu lọ lem” (tự truyện của Lê Thy Bình), “Tổ quốc trong tim người lính” (tập ký của Đặng Sỹ Ngọc).

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng giới thiệu bộ sưu tập chân dung “Lính binh nhì thời chiến.” Theo Đại tá Đặng Vương Hưng, người sáng lập tổ chức Trái tim người lính, binh nhì và binh nhất là đối tượng hy sinh nhiều nhất trong chiến tranh. Các anh ngã xuống hầu hết ở tuổi 18-20, khi vẫn còn nguyên vẹn sự nhiệt tình, hồn nhiên và trong sáng của tuổi trẻ./.

'Nam chinh Bắc chiến': Hồi ức hòa lẫn mồ hôi và máu của người lính “Nam chinh Bắc chiến” là dòng hồi tưởng về chiến trường máu lửa với những gian khổ hy sinh; là tình cảm gia đình, tình đồng chí đầy xúc động mà cựu chiến binh Hà Minh Sơn đã trải qua.