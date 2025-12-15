Rhymastic xúc động khi gặp đạo diễn phim Avatar 3 James Cameron

Rapper Rhymastic và đạo diễn James Cameron trong một khung hình. (Ảnh: Galaxy)

Nhân sự kiện quảng bá phim "Avatar: Lửa và tro tàn" (Avatar 3) cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại New Zealand, Rhymastic đã có cơ hội được gặp và giao lưu trực tiếp với đạo diễn James Cameron.

Tại đây, rapper người Việt đã bày tỏ sự yêu thích với các phim của đạo diễn 71 tuổi. Nhận xét về Avatar 3, anh gọi đây là một tác phẩm điện ảnh xuất sắc và đáng xem tới từng giây phút.

"Tôi nghĩ khán giả Việt Nam cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi," anh chia sẻ.

Đạo diễn James Cameron bày tỏ sự trân trọng trước lời khen. Ông được biết rằng khán giả Việt yêu thích đề tài gia đình - một chủ đề lớn và xuyên suốt trong 3 phim "Avatar" - vì vậy mong được phim ủng hộ tại Việt Nam.

Ông cũng kỳ vọng người xem tại đây sẽ cảm thấy đồng cảm với người Na'vi trong phim - một dân tộc mang ý chí đáng khâm phục dù chìm trong chiến tranh liên miên.

Rapper 34 tuổi sau đó đã thể hiện một đoạn rap chay bằng tiếng Anh, với nội dung và cảm hứng từ bộ phim, khiến James Cameron thích thú. Ông còn nói vui "Cho tôi một bản của bài rap này để mang về."

Video Rhymastic hát rap cho đạo diễn James Cameron:

(Nguồn: Galaxy)

Rhymastic tên thật là Vũ Đức Thiện, là một trong những rapper nổi bật nhất tại Việt Nam hiện nay. Anh là thành viên nhóm SpaceSpeakers, xuất phát là "nghệ sỹ ngầm" (underground) trước khi trở nên nổi tiếng trong giai đoạn từ 2017-2018. Gần đây anh tham gia các chương trình truyền hình lớn như "Rap Việt" và "Anh trai vượt ngàn chông gai."

James Cameron là đạo diễn nhiều phim như lớn như "The Terminator" (1984), "Aliens" (1986), "Titanic" (1997) và gần đây nhất là loạt 3 phần "Avatar" (2009, 2022 và 2025).

Ông cũng là chủ nhân 3 tượng vàng Oscar nhờ phim"Titanic," cùng hàng trăm chiến thắng và đề cử khác ở cả giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ và nhiều giải quan trọng khác như BAFTA, Emmy, Liên hoan phim Venice...

"Đạo diễn tỷ đô" James Cameron trên hậu trường "Avatar 3: Lửa và tro tàn." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Avatar 3 hay "Avatar: Lửa và tro tàn" tiếp tục mở rộng thế giới của tộc người Na'vi. Lần này phim có thêm bộ tộc Mangkwan hung tợn, sống tách biệt với phần còn lại của thế giới và các Thương Nhân Gió - tộc người dành phần lớn thời gian bay lượn trên bầu trời.

Tuyến nhân vật chính của Jake Sully, Neytiri và đàn con tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến bảo vệ quê hương Pandora. Thử thách và khó khăn ở mỗi phần phim tăng dần, chờ đón những chiến binh Na'vi bền bỉ, mang trong tim lý tưởng về hòa bình, chung sống hòa thuận với thiên nhiên.

Với kinh phí khủng, "Avatar: Lửa và tro tàn" được kỳ vọng là bom tấn tỷ đô tiếp theo từ James Cameron, nối dài thành tích "Avatar" thu 2,9 tỷ USD và "Avatar: Dòng chảy của nước" (Avatar 2) thu 2,3 tỷ USD. Đây cũng lần lượt là hai phim có doanh thu cao nhất và cao thứ ba mọi thời.

"Avatar: Lửa và tro tàn" dự kiến ra mắt ngày 19/12 trên toàn cầu và tại Việt Nam, có suất chiếu sớm từ 18/12./.

