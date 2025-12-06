Khai mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam-Hành trình ánh sáng” tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, lễ khai mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình ánh sáng” đã diễn ra tối 5/12 tại Le Grand Rex - rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và là biểu tượng văn hóa của thủ đô nước Pháp - với buổi công chiếu phim “Tử chiến trên không”, thu hút đông đảo nghệ sỹ, đạo diễn, nhà làm phim trong nước và quốc tế, cùng 2.700 khán giả đến từ 23 quốc gia.



Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng bày tỏ hy vọng Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris không chỉ dừng lại ở phạm vi một lễ hội, mà sẽ trở thành cú hích và động lực đưa công chúng hai nước xích lại gần nhau hơn, truyền cảm hứng cho các nhà sáng tạo và mở ra chương mới trong hợp tác văn hóa Việt-Pháp.



Tiến sỹ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) - cho biết đây là lần đầu tiên một sự kiện điện ảnh Việt Nam lớn như thế này được tổ chức tại "kinh đô ánh sáng" Paris, đúng vào năm Việt Nam kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh, đồng thời cũng đúng vào tháng 12 khi thế giới kỷ niệm 130 năm ngày anh em nhà Lumière khai sinh ra ngành điện ảnh - bộ môn nghệ thuật đã góp phần thay đổi lịch sử nhân loại, làm phong phú thế giới nội tâm và cuộc sống.



Chủ tịch VFDA cho biết, cùng với các bộ phim “kinh điển” hay những phim nghệ thuật đã thành công tại nhiều liên hoan phim, “món quà” đặc biệt mà điện ảnh Việt Nam mang đến Paris lần này là “Tử chiến trên không” và “Mưa đỏ”, hai bộ phim lần đầu tiên công chiếu quốc tế và là hai bộ phim “bom tấn” của Việt Nam đã gây cơn sốt, thu hút cả chục triệu lượt khán giả trong tháng 9 và tháng 0 vừa qua ở trong nước.



Thay mặt Ban tổ chức, Giáo sư Nguyễn Đức Khương - Giám đốc điều hành Trường Kinh doanh EMLV (Pháp), đồng thời là Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) - khẳng định sự kiện là minh chứng sống động cho sức mạnh gắn kết của cộng đồng người Việt toàn cầu và khát vọng quảng bá các giá trị nhân văn của đất nước.

Ông nhấn mạnh, không chỉ dừng lại ở Paris, sự kiện còn là bước khởi đầu tạo tiền đề cho hành trình đưa điện ảnh Việt đến với nhiều quốc gia khác và mở rộng mạng lưới hợp tác văn hoá - nghệ thuật toàn cầu.



Trao đổi với các phóng viên TTXVN về bộ phim “Tử chiến trên không” của Điện ảnh Công an Nhân dân, đạo diễn – diễn viên Stéphan Lý Cường chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng. Tôi không hề biết câu chuyện này và rất thích cách các diễn viên thể hiện. Tôi vốn đã yêu mến Kaity Nguyễn và Thái Hoà, và lần này họ tiếp tục làm tôi bất ngờ. Điện ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và tôi tin rằng hoàn toàn có khả năng vượt qua biên giới, tiếp cận khán giả quốc tế.”



Ông Jean-Marc Leheurte từ Đại học Gustave Eiffel nói: “Tôi chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với điện ảnh Việt Nam. Tuy vậy, trường đại học của tôi vẫn có các môn học về điện ảnh nên chúng tôi luôn cởi mở với mọi nền điện ảnh chất lượng trên thế giới. Tôi nghĩ điện ảnh Việt Nam chắc chắn nằm trong số đó.”



Từ góc nhìn của cộng đồng người Việt tại Pháp, bạn Hoàng Khánh - du học sinh Việt Nam tại Paris - bày tỏ sự ngạc nhiên: “Chương trình thật sự rất hoành tráng, có sự xuất hiện của nhiều nghệ sỹ lớn của Việt Nam. Khi xem ‘Tử chiến trên không’, mình cảm thấy tình yêu nước và tự hào dân tộc dâng lên mạnh mẽ. Mình hy vọng sẽ có thêm nhiều tuần lễ điện ảnh như thế này tại Pháp để thế giới thấy Việt Nam đang vươn mình đầy mạnh mẽ.”



Ông Augustin Brutus Jay Kumar đến từ Ấn Độ chia sẻ quan điểm đầy sâu sắc về ý nghĩa của việc phim Việt Nam xuất hiện tại trời Âu: “Tôi nghĩ điều rất quan trọng hiện nay là hình ảnh của những quốc gia châu Á. Chính người Việt Nam đã mang (những hình ảnh đó) đến châu Âu thông qua những bộ phim Việt Nam để góp phần củng cố các mối liên kết văn hoá, chính trị, xã hội và kinh tế.”



Xuất hiện tại thảm đỏ Grand Rex, diễn viên Kaity Nguyễn bày tỏ vô cùng vinh dự khi có mặt tại Paris trong Tuần lễ điện ảnh Việt Nam và công chiếu bộ phim "Tử chiến trên không."

Đây thực sự là một ngày đặc biệt khi Kaity được chứng kiến bước tiến dài của điện ảnh Việt Nam. Kaity bày tỏ mong muốn khán giả sẽ có nhiều ấn tượng đặc biệt trước những khoảnh khắc nghẹt thở, những pha hành động mãn nhãn trong bộ phim.



Cùng chung niềm tự hào, Nghệ sỹ Ưu tú Lê Vi chia sẻ: “Với tôi, đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Mỗi giai đoạn lịch sử của Việt Nam – từ chiến tranh, hòa bình đến thời kỳ hội nhập – đều gắn liền với sự chuyển mình của nghệ thuật thứ bảy. Tôi tin rằng chương trình giao lưu văn hoá này sẽ mở ra những cơ hội mới, giúp điện ảnh Việt Nam bắt kịp với tiến trình phát triển của thế giới.”



Về phần mình, diễn viên Linh Đan Phạm - ngôi sao từng góp mặt trong bộ phim kinh điển Đông Dương và gần đây vừa tiếp tục được vinh danh với giải César danh giá tại Pháp - chia sẻ: “Tôi nghĩ điện ảnh Việt Nam đã đi được chặng đường rất dài và có sự đa dạng đáng kinh ngạc từ phim thương mại đến phim nghệ thuật. Tôi nghĩ Việt Nam đang ở vị thế rất mạnh và thật tuyệt khi có những hoạt động như thế này để đưa điện ảnh Việt Nam tới gần hơn với công chúng quốc tế.”



Đạo diễn Kim Chapiron - một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Pháp đương đại - cho biết: “Tôi rất mong được khám phá thêm về các đạo diễn, diễn viên Việt Nam và khiến mình tò mò hơn về văn hoá Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có một vị trí xứng đáng tại Pháp, bởi cộng đồng người Việt ở đây rất lớn. Và cũng như nhiều thế hệ người Việt đã đến sinh sống tại Pháp, chúng tôi rất mong được thấy ngày càng nhiều bộ phim Việt Nam được trình chiếu tại đây.”



Kéo dài từ ngày 5 - 12/12, Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” dự kiến sẽ thu hút khoảng 5.000 lượt khách tới xem 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam, bao gồm “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Cánh đồng hoang”, “Chung cư”, “Tướng về hưu”, “Bi đừng sợ”, “Những đứa trẻ trong sương”, “Cu li không bao giờ khóc”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Mưa trên cánh bướm”, “Tro tàn rực rỡ”, “Hãy thức tỉnh và sẵn sàng”, “Mây nhưng không mưa”, “Đâu đó bên bệnh viện”, “Những con voi bên vệ đường”, “Song Lang”, “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không”./.

Lý giải cách quay cảnh máy bay chao liệng trong "Tử chiến trên không" Êkíp bộ chia sẻ có cảnh nghiêng ngả trong mô hình máy bay đạt tới 60 độ, bên trong còn nguyên hàng chục diễn viên chính và diễn viên quần chúng, nếu để xảy ra sai sót sẽ cực kỳ nguy hiểm.