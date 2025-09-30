Lý giải cách quay cảnh máy bay chao liệng trong "Tử chiến trên không"

"Tử chiến trên không" là phim đầu tiên tái hiện (có hư cấu) cuộc không tặc năm 1978 trên bầu trời Việt Nam. Vụ việc kéo dài 52 phút đầy kinh hoàng và căng thẳng, có đụng độ bằng dao, súng và lựu đạn, gây thương tích nặng cho tổ bay, khi dựng thành phim được khán giả nhận định là "căng thẳng và giật gân không kém cạnh phim Hollywood."

Để tái hiện chân thực cuộc đối đầu, chiếc máy bay DC-4 đã được dựng gần như theo tỷ lệ 1:1 cho chân thực. Mô hình dựng lại tương đối giống màu sắc, phong cách, nội thất, cabin, bảng điều khiển... một số chi tiết khác là mượn của máy bay thật. Lối đi giữa các hàng ghế được nới rộng hơn thực tế một chút để phục vụ việc quay phim.

Điều đặc biệt nhất ở mô hình là có thể tách rời từng phần và xoay nghiêng trái phải để tái hiện các cảnh chao liệng. Êkíp và đạo diễn Hàm Trần đã yêu cầu mô hình phải tái hiện cảnh rung lắc cơ học chứ không dựa kỹ xảo hay đồ họa.

Nội thất và ngoại thất của mô hình máy bay, bên ngoài có hệ thống bánh răng giúp xoay nghiêng cho cảnh chao liệng. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Sau khi tính qua rất nhiều phương án, êkíp quyết định dùng hệ thống trục xoay. "Khi đặt mô hình máy bay ở giữa trục, có các bánh răng để máy bay có thể rung lắc theo bàn nâng bánh răng. Ngoài ra, còn cần 10 người đứng bên ngoài hỗ trợ đẩy kéo, xoay thân máy bay để thực hiện các cảnh quay theo yêu cầu," đại diện nhà phát hành Galaxy cho hay.

Đạo diễn Hàm Trần kể lại: “Khi đoàn phim thử nghiệm một cảnh khi máy bay nghiêng hẳn 1 bên, ekip cũng không dám lắc biên độ quá lớn, vì sợ rằng khó có thể trả về vị trí cân bằng được. Từ 30 độ, cứ thế tăng biên độ dần đến 60 độ là cao nhất.”

Đạo diễn Hàm Trần trên phim trường. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, đạo diễn chia sẻ kinh phí cho mô hình lên tới 2 tỷ đồng.

Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân cho biết những cảnh quay này có rủi ro khá cao nên cần tính toán kỹ lưỡng. “Khi quay phim, không chỉ có mỗi chiếc máy bay trên bàn nâng mà còn có diễn viên, quay phim, ekip tới năm, sáu mươi người. Nếu có xảy ra một trục trặc nhỏ thôi cũng cực kỳ nguy hiểm,” ông Trần Nam Chung chia sẻ.

Tính đến chiều 30/9 theo Box Office Vietnam, phim đã thu 174 tỷ đồng./.

