Phim Việt về lừa đảo ở nước ngoài gây sốc với poster táo bạo

Poster phim "Thiên đường máu" đã được làm mờ một phần. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Ngày 9/9, đoàn phim “Thiên đường máu” công bố hình ảnh đầu tiên. Phim do Mega GS thực hiện, với sự hỗ trợ của Điện ảnh Công an Nhân dân, được giới thiệu là tác phẩm phơi bày sự thật trần trụi về nạn bóc lột, lừa đảo lao động xuyên quốc gia.

Đây là tác phẩm thứ hai có sự góp mặt của Điện ảnh Công an Nhân dân được làm để chiếu rạp trong cùng năm 2025, đánh dấu sự gia nhập thị trường một cách mạnh mẽ, chủ động của đơn vị này.

Poster đặc biệt gây chú ý khi lấy bối cảnh trong một phòng tăm tối. Chính giữa phòng là một nam thanh niên bị lột trần quần áo, trói tay trói chân, trên người và xung quanh ghế ngồi đầy rẫy các vệt máu giống như bị tra tấn.

Điều đáng nói khác là xung quanh nhân vật này, hàng loạt người khác vẫn đang vô cảm làm việc trước máy tính.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim sẽ có sự góp mặt của các diễn viên Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Nghệ sỹ Ưu tú Hạnh Thúy…

Hoài Lâm và Quang Tuấn là những diễn viên trong phim. (Ảnh: ĐLP)

Tại buổi khai máy hồi tháng Tám năm nay, Hoài Lâm cho biết phải giảm 10kg để vào vai. Quang Tuấn cũng góp mặt sau thành công với “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối,” chia sẻ bản thân quan tâm đến dự án vì đề tính thời sự và nhức nhối của đề tài.

Diễn viên Hạnh Thúy ngoài đóng phim còn tham gia làm kịch bản, chia sẻ phải đáp ứng tiến độ nhanh của dự án, phỏng vấn và gặp nhiều nhân vật, người trong ngành có liên quan, góp nhặt nhiều câu chuyện để tạo thành “Thiên đường máu.”

Dự kiến phim khởi chiếu trong tháng 12 năm nay./.

