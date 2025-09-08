“Mưa đỏ” đã trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại

Tính đến sáng 8/9, doanh thu của bộ phim "Mưa đỏ" đã đạt hơn 562 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có tốc độ tăng doanh thu nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh Việt.

"Mưa đỏ," bộ phim chiến tranh do Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Thái Huyền đạo diễn, chính thức vượt qua "Mai" của Trấn Thành để trở thành phim Việt Nam có doanh thu cao nhất lịch sử.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, "Mưa đỏ" đã cán mốc 551,4 tỷ đồng vào 16 giờ 30 phút ngày 7/9.

Tính đến sáng ngày 8/9, doanh thu của bộ phim đã đạt hơn 562 tỷ đồng. Đây là tác phẩm có tốc độ tăng doanh thu nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh Việt, chỉ mất 17 ngày để leo lên vị trí số 1 phòng vé.

Không chỉ thắng lớn về mặt thương mại, "Mưa đỏ" còn tạo nên một hiện tượng văn hóa khi khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong giới trẻ.

Lấy bối cảnh chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, bộ phim chạm đến cảm xúc người xem bằng câu chuyện đầy nhân văn, hình ảnh chân thực và nhân vật gần gũi.

Dù khai thác đề tài chiến tranh vốn bị cho là khó tiếp cận, "Mưa đỏ" lại chứng minh điều ngược lại: Nếu được đầu tư nghiêm túc và làm bằng tâm huyết, phim chính luận-lịch sử hoàn toàn có thể bùng nổ cả về doanh thu lẫn hiệu ứng xã hội. Nhiều khán giả còn quay lại rạp để xem phim, điều hiếm có với dòng phim chiến tranh.

Đây là một dấu mốc lịch sử của điện ảnh Việt, không chỉ bởi con số doanh thu mà còn bởi thông điệp mạnh mẽ: Điện ảnh Việt hoàn toàn có thể chinh phục khán giả bằng chính lịch sử dân tộc.

"Mưa đỏ," bộ phim đầu tiên của một nữ đạo diễn giữ ngôi vị quán quân phòng vé, là một “cú nổ” cả về mặt nghệ thuật lẫn thương mại, đồng thời là cú hích quan trọng để ngành điện ảnh bước ra khỏi vùng an toàn, không còn phụ thuộc vào dòng phim hài, tình cảm hay làm lại.

Quan trọng nhất, "Mưa đỏ" đã khơi dậy lòng yêu nước, trân trọng hòa bình và kết nối thế hệ hôm nay với lịch sử hào hùng của cha ông.

Chính thức công chiếu từ 22/8, "Mưa đỏ" vẫn tiếp tục thu hút đông đảo khán giả ra rạp. Với đà này, "Mưa đỏ" khả năng thu về 600-700 tỷ đồng và hoàn toàn có thể trở thành bom tấn nghìn tỷ đầu tiên của Việt Nam như giới chuyên môn dự đoán./.

