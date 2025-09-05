Phim "Mưa đỏ": "Lính mới” khóc như mưa khi vào vai cựu chiến binh

Trần Gia Huy trong tạo hình Tấn trên phim trường "Mưa đỏ." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Mới ra trường một năm, Trần Gia Huy đã chào sân điện ảnh với "Mưa đỏ" - dự án điện ảnh lớn do Nhà nước đặt hàng, nay đã thu gần 500 tỷ đồng. Nam diễn viên “gen Z” không chỉ nhận về những trải nghiệm đắt giá mà còn cả lòng biết ơn vô hạn với thế hệ đi trước, khi vào vai một cựu chiến binh sống sót trở về.

Trong phim, Trần Gia Huy nhận vai Tấn, chiến sỹ thấp bé nhẹ cân và nhỏ tuổi, được bổ sung cho tiểu đoàn K3 Tam Sơn những ngày cuối. Anh là một trong những người hiếm hoi còn sống sót dưới mưa bom bão lửa và hỏa lực áp đảo của phía bên kia.

Diễn viên 23 tuổi chia sẻ khi nhận kịch bản “Mưa đỏ,” anh không chỉ đi vào phân tích tâm lý nhân vật trên giấy, mà còn vừa được tiếp xúc và hỏi chuyện rất kỹ các nhân chứng lịch sử từng chiến đấu tại Quảng Trị như cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi, Trần Trọng Can… thuộc tiểu đoàn K3 Tam Đảo.

“Tôi đến gặp các bác, trình bày về nhân vật của mình và nhờ các bác chia sẻ câu chuyện. Ấn tượng của tôi là chỉ cần đến câu thứ hai, các bác sẽ rưng rưng khóc. Cứ nhắc đến đồng đội và chiến trường là các bác không cầm được lòng. Tôi nghĩ ‘Đây rồi! Đây chính là cảm giác mình cần có được khi vào vai,” Trần Gia Huy chia sẻ.

Tấn là em út tiểu đoàn, được bổ sung đợt cuối cùng trước khi quân giải phóng rút khỏi thành cổ. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp, Tân Phạm)

Áp dụng vào thực tế, Tấn rèn luyện tâm lý cho bản thân. Lên phim trường, vừa nghe thấy bản nhạc của đồng đội đã ngã xuống, Tấn rưng rưng rồi bắt đầu khóc ròng ròng đến mức đạo diễn phải ngăn lại.

“Tôi khóc không ngừng được. Chị Huyền (đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền) khi đó ngồi đối diện tôi phải bảo ‘Tấn, em nín lại. Giữ cảm xúc đi, chưa được khóc.’ Tôi giữ nhịp thở đều để ngừng lại nhưng không dừng được, cứ như tai bị ù không nghe thấy đạo diễn, vì lúc đó mình chỉ nghe thấy đúng tiếng nhạc,” diễn viên 23 tuổi chia sẻ thêm.

Tuy đã có kinh nghiệm đóng vai bộ đội trong series phim truyền hình “Không thời gian” và hiện là chiến sỹ công an trong “Có anh, nơi ấy bình yên,” Huy nói vai diễn trong “Mưa đỏ” là một trải nghiệm khác hẳn. Một phần vì là phim điện ảnh lớn và phim đầu tay, một phần khác vì phim dựa trên các câu chuyện và nhân vật lịch sử có thật.

Trần Gia Huy ngoài đời. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Để vào vai Tấn, nam diễn viên giảm từ 65kg xuống 55kg, da đen đúa vì phơi nắng và tự cạo tóc nham nhở. Anh kể mình cùng dàn diễn viên có lúc phải ngâm dưới nước lạnh (giai đoạn Quảng Trị vào mùa mưa rét) đến nỗi nhiều đặc công thực thụ trên phim trường cũng phải e ngại.

Trong phim diễn viên 23 tuổi còn có cảnh ăn rắn sống làm khán giả bất ngờ. Huy tiết lộ đó là một con rắn thật, có độc, được bắt ngay trên phim trường. Bản thân rất sợ các loài bò sát nhưng anh quyết tâm vượt qua chính mình, thực sự cắn xé con rắn để thể hiện cái đói tột cùng, giày vò các chiến sỹ ở thành cổ.

“Tôi cần chân thực để sợ, vì tôi cần nỗi sợ đó,” Huy chia sẻ. “Tôi quan niệm không có vai nào khó. Càng khó càng phải làm cho thật thuyết phục. Phải diễn làm sao để thể hiện một người trở về, kế thừa di sản của những đồng đội đã mất, truyền cảm hứng cho những người trẻ ngày nay,” nam diễn viên nói thêm.

Trần Gia Huy cùng Hứa Vĩ Văn phụ họa cho bài "Còn gì đẹp hơn" trên sân khấu "Concert Quốc gia Đặc biệt: Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ngày 1/9 vừa qua. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Khởi điểm dự án, Trần Gia Huy đã lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Đặng Thái Huyền sau một phim ngắn tốt nghiệp. Đoàn phim mời Huy thử vai nhưng không nói là tác phẩm gì, nên khi thấy thông tin tuyển diễn viên cho “Mưa đỏ,” anh lại chủ động đăng ký một lần nữa.

Huy cũng tiết lộ từ đầu anh nhắm vai chiến sỹ đặc công Sen, bởi vai này có những cảnh phim rất khó và ấn tượng, điển hình có cảnh bật dậy từ dưới lớp đất vùi và hóa điên trước hiện thực đồng đội hy sinh la liệt.

Tuy nhiên, do vóc dáng nhỏ và gương mặt trẻ trung nên Huy được giao vai Tấn, còn Sen được giao cho Lê Hoàng Long. “Khi biết tin vai Sen dành cho anh Long, tôi cũng đồng tình là rất hợp lý. Tôi có một anh ruột nhưng anh đã mất, cũng tên Long. Tôi coi anh như anh ruột mình và cũng tự thấy anh rất hợp vai, nên không tiếc nuối gì,” diễn viên Trần Gia Huy nói.

Cảnh phim giải cứu đặc công Sen sau khi bị bom giặc đánh sập hầm trú. (Ảnh từ phim)

Trần Gia Huy sinh năm 2002, tốt nghiệp từ trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. Huy có bố và chị gái ruột đều có thời gian theo đuổi nghiệp diễn nhưng đã nghỉ. Bản thân anh còn là vận động viên đội tuyển Quốc gia bộ môn đá cầu. Nói về hướng đi trong tương lai, Huy mong được trao cơ hội vào các đa dạng hơn, đồng thời được thử sức trong các vai diễn hài hước.

