Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra từ ngày 21-25/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc gia đặc biệt trong năm 2025.

Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam-Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, sự kiện không chỉ tôn vinh tác phẩm xuất sắc mà còn khẳng định bản lĩnh, khát vọng hội nhập của điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số và toàn cầu hóa.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 là dịp tôn vinh nghệ sỹ, trân trọng sự sáng tạo, lan tỏa niềm tự hào văn hóa dân tộc đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa điện ảnh và du lịch, giữa văn hóa và kinh tế sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước.

Trải qua 23 kỳ, Liên hoan Phim Việt Nam đã trở thành biểu tượng tự hào của điện ảnh dân tộc. Mỗi kỳ liên hoan là dịp nhìn lại thành tựu, khẳng định bước tiến mới của điện ảnh nước nhà đồng thời gửi gắm niềm tin vào thế hệ làm phim trẻ trong hành trình sáng tạo./.