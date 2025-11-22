Ai Cập xây dựng thành phố điện ảnh gần quần thể Kim tự tháp Giza

Ai Cập vừa công bố kế hoạch xây dựng một thành phố sản xuất phim quy mô lớn gần quần thể Kim tự tháp Giza, với mục đích tổ chức các dự án và sự kiện điện ảnh lớn của “đất nước Pharaoh” và quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố dự án xây dựng thành phố điện ảnh, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết thành phố sản xuất phim của Ai Cập sẽ có các trường quay hiện đại và bối cảnh quy mô lớn, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất các sự kiện lớn toàn cầu và các bộ phim bom tấn, tương tự như các trung tâm điện ảnh hàng đầu ở Mỹ và Ấn Độ.

Dự án cũng bao gồm việc xây dựng các khách sạn và cơ sở lưu trú cho đoàn làm phim, qua đó hỗ trợ thúc đẩy du lịch và tạo ra một trung tâm sáng tạo tích hợp toàn diện. Địa điểm được chọn để triển khai dự án thành phố điện ảnh nằm gần quần thể Kim tự tháp Giza, cho phép dự án được hưởng lợi từ cảnh quan mang tính biểu tượng của khu vực này.

Thủ tướng Madbouly cho biết thêm kế hoạch này phù hợp với chiến lược phát triển Cao nguyên Giza và khu vực Đại bảo tàng Ai Cập nhằm tối đa hóa giá trị của các di sản. Nguồn vốn dành cho dự án thành phố sản xuất điện ảnh dự kiến đến từ khu vực tư nhân, trong khi chính phủ Ai Cập cũng khuyến khích tất cả các đối tác tham gia dự án.

Trước đó, Chính phủ Ai Cập hôm 20/11 đã ban hành một sắc lệnh trao cho Ủy ban Điện ảnh Ai Cập toàn quyền cấp phép cho các hoạt động sản xuất phim và chương trình truyền hình nước ngoài tại Ai Cập cũng như thiết lập một cửa sổ kỹ thuật số thống nhất duy nhất để xử lý tất cả quy trình phê duyệt và cấp phép cần thiết.

Động thái mới nhất của chính phủ Ai Cập phản ánh nỗ lực của “đất nước kim tự tháp” trong việc tinh giản thủ tục cấp phép sản xuất phim, thu hút các dự án nước ngoài, thúc đẩy đầu tư và củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất điện ảnh ở Trung Đông-Bắc Phi./.

