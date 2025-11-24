Câu chuyện điện ảnh: Phần 2 “Wicked” mở màn kỷ lục tại phòng vé Bắc Mỹ

“Canh bạc” hai phần của Universal với loạt phim “Wicked” tiếp tục mang lại hiệu quả, khi phần 2 mang tựa đề “Wicked: For Good” thu hút lượng lớn khán giả ngay trong dịp công chiếu vào cuối tuần.

Theo ước tính của hãng, bộ phim thu về 150 triệu USD riêng tại Bắc Mỹ và 226 triệu USD toàn cầu,vượt thành tích mở màn 112 triệu USD của phần đầu và trở thành tác phẩm chuyển thể từ nhạc kịch Broadway, có doanh thu mở màn cao nhất từ trước tới nay.



Đây cũng là màn ra mắt lớn thứ 2 của năm, chỉ xếp sau “A Minecraft Movie” (162 triệu USD). Theo thống kê của Universal và Comscore, “Wicked: For Good” ghi nhận mức mở màn cao thứ 3 đối với dòng phim ca nhạc, chỉ xếp sau “The Lion King” (2019) và “Beauty and the Beast” (2017) của Disney.

Thành công này cũng giúp phòng vé Bắc Mỹ thoát khỏi chuỗi 9 tuần ảm đạm, khi doanh thu thị trường liên tục không vượt quá 100 triệu USD/tuần.



Câu chuyện trong “Wicked: For Good” tiếp diễn khi Elphaba (Cynthia Erivo) và Glinda (Ariana Grande) bị cuốn vào hai con đường đối nghịch sau những biến cố tại Emerald City.

Elphaba bị cả xứ Oz xem là “phù thủy độc ác”, trong khi Glinda được tôn vinh như biểu tượng của lòng tốt và trật tự. Sự xuất hiện của Dorothy – cô gái đến từ Kansas – khiến cục diện tại Oz thay đổi, vô tình đẩy những âm mưu và bí mật lâu nay ra ánh sáng.

Để đối mặt với số phận của mình và của cả xứ Oz, Elphaba và Glinda buộc phải đối diện với nhau lần cuối, tìm lại sự thấu hiểu từng gắn kết họ.



Dù vậy, các phim ca nhạc chuyển thể không phải lúc nào cũng thành công. Những trường hợp doanh thu khiêm tốn như “Dear Evan Hansen” (2016) hay “In the Heights” (2021) vẫn nhiều hơn so với những cú hít cỡ “Mamma Mia!” (2008).



Tính chất rủi ro của thể loại này từng khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi về quyết định tách “Wicked” thành 2 phim. Tuy nhiên, giới trong ngành cho rằng sức hút bền bỉ của Wicked trên sân khấu Broadway, lựa chọn diễn viên táo bạo của đạo diễn Jon Chu và chiến dịch quảng bá mạnh mẽ đã tạo nên thành công lần này. Ông Paul Dergarabedian của Comscore nhận xét: “Wicked chạm đến điều gì đó rất riêng, nhất là với khán giả trẻ.”



Phản hồi từ giới phê bình khá trái chiều. Nhà phê bình Justin Chang của The New Yorker cho rằng nhiều đoạn phim “giống như một phiên bản Oz kéo dài bất tận", trong khi phim được chấm điểm A từ CinemaScore và đạt 95% “cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes.

Một số ý kiến chuyên gia cho rằng phim đạt kết quả tốt tại thành phố Salt Lake (bang Utah, Mỹ) là tín hiệu cho thấy sức hút với nhóm khán giả gia đình.



Trong bối cảnh phòng vé Bắc Mỹ vừa trải qua giai đoạn trầm lắng – doanh thu tháng 10 xuống mức thấp nhất gần 3 thập kỷ và nhiều chuỗi rạp liên tiếp báo lỗ – thành công của “Wicked: For Good”, với 150 triệu USD mở màn, được xem là điểm sáng hiếm hoi.

Xếp thứ 2 trong tuần là phần mới nhất của loạt phim ảo thuật – tội phạm “Now You See Me: Now You Don’t”, với 9,1 triệu USD, một con số khá khiêm tốn trong tuần thứ 2 công chiếu.

Đứng thứ 3 là tác phẩm hành động – khoa học viễn tưởng “Predator: Badlands,” mang thương hiệu Predator, với 6,3 triệu USD. “Predator: Badlands” đem đến hướng tiếp cận mới cho thương hiệu gần 40 năm tuổi, đặt bối cảnh trên một hành tinh xa xôi, nơi một chiến binh Predator trẻ tuổi (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) bị ruồng bỏ đã hợp tác với một nhà nghiên cứu người máy do Elle Fanning thủ vai trong hành trình tìm kiếm danh dự và bản sắc.



Các vị trí tiếp theo trong top 10 gồm:

4. The Running Man – 5,8 triệu USD

5. Rental Family - 3,3 triệu USD

6. Sisu: Road to Revenge – 2,6 triệu USD

7. Regretting You – 1,5 triệu USD

8. Nuremberg – 1,2 triệu USD

9. Black Phone 2 - 1 triệu USD

10. Sarah’s Oil – 711.542 USD./.

