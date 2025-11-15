Chiếu 17 tác phẩm phim tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam tại Pháp

Poster chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” sẽ diễn ra từ 5-12/12 tại rạp Le Grand Rex, Paris. Đây là một trong những rạp chiếu lớn nhất tại châu Âu, cũng như một trong các biểu tượng văn hóa của Pháp.

Theo chia sẻ của ban tổ chức, đây là lần đầu tiên có một chương trình quy mô lớn như thế này được thực hiện tại Pháp, nhằm giới thiệu tổng quan diện mạo điện ảnh Việt Nam trong nửa thế kỷ qua kể từ ngày thống nhất đất nước (30/4/1975).

Tuần phim là hoạt động mở đầu và thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện “Vietnam - Bản giao hưởng tình yêu” (Vietnam - The Symphony of Love) do Tổ chức AVSE Global khởi xướng, nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam một cách sâu sắc ra thế giới. Tuần phim được Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp bảo trợ.

Tiến sỹ Ngô Phương Lan, chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh (VFDA). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chủ đề “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” do Tiến sỹ Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA trực tiếp chọn.

Tại họp báo trực tuyến giữa Việt Nam và Pháp ngày 14/11, bà chia sẻ tên gọi được lấy cảm hứng từ dòng chảy điện ảnh Việt từ thời chiến đến thời bình, từ những năm đầu đổi mới đến giai đoạn hội nhập hiện tại.

Tên gọi này vừa gợi liên tưởng đến “kinh đô ánh sáng” Paris, vừa tri ân anh em nhà Lumière - những người khai sinh điện ảnh thế giới vào năm 1895, đồng thời có tên mang nghĩa là “ánh sáng.”

“Tôi tin rằng chương trình chiếu phim lần này sẽ xứng đáng với cái tên mà chúng tôi đã gửi gắm,” Tiến sỹ Ngô Phương Lan chia sẻ.

Bà hy vọng đây sẽ là nơi phản chiếu “hành trình ánh sáng” của dân tộc, là ánh sáng của hòa bình sau chiến tranh, những chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ Đổi mới và diện mạo hiện đại của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Cuộc họp báo trực tuyến giữa Việt Nam và Pháp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu được tuyển chọn là các tác phẩm từng được lựa chọn và đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế lớn như Hawaii, Cannes, Busan, Berlin, Nantes… cũng như các giải thưởng cao của Việt Nam.

Loạt phim gồm “Bao giờ cho đến tháng Mười,” “Cánh đồng hoang,” “Chung cư” (sản xuất trước 1986); “Tướng về hưu” (công chiếu năm 1988); “Bi đừng sợ,” “Những đứa trẻ trong sương,” “Cu li không bao giờ khóc,” “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,” “Mưa trên cánh bướm,” “Tro tàn rực rỡ,” “Hãy thức tỉnh và sẵn sàng,” “Mây nhưng không mưa,” “Đâu đó bên bệnh viện,” “Những con voi bên vệ đường” và “Song Lang” (sản xuất từ 2010-nay).

Cùng các phim kể trên còn có các phim mới sản xuất, tạo thành hiện tượng văn hoá-xã hội ở Việt Nam thời gian qua: "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" (2025). Đây là lần đầu tiên hai phim được công chiếu tại châu Âu.

Đại diện đơn vị khởi xướng, Giáo sư Nguyễn Đức Khương hy vọng Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là cầu nối cảm xúc, tri thức và niềm tự hào dân tộc.

“Điện ảnh, với sức mạnh lan tỏa vượt biên giới chính là cánh cửa để thế giới hiểu về Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở Paris, đây là bước khởi đầu cho hành trình đưa điện ảnh Việt đến nhiều quốc gia khác, mở rộng mạng lưới hợp tác văn hoá-nghệ thuật toàn cầu,” ông Nguyễn Đức Khương chia sẻ.

Từ trái sang: Giáo sư Nguyễn Đức Khương, Đại sứ Việt Nam tại Pháp ông Đinh Toàn Thắng và nhà báo Nguyễn Mỹ Linh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, tuần lễ điện ảnh Việt Nam tại Paris là cơ hội để cùng thảo luận sâu hơn về sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, tìm kiếm sự ủng hộ, mở rộng các kết nối mới với giới làm phim Pháp.

"Chúng ta hướng tới những dự án hợp tác mạnh mẽ hơn trong tương lai, góp phần tạo nên những dấu ấn mới trong quan hệ hợp tác văn hóa Việt-Pháp và đóng góp vào một tương lai tốt đẹp hơn,” Đại sứ Việt Nam tại Pháp chia sẻ.

Theo thông tin từ VFDA, tham dự Tuần điện ảnh Việt Nam tại Paris sẽ có các nhà hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, các chuyên gia điện ảnh, các nhà làm phim Việt Nam gồm đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và nghệ sỹ nổi tiếng.

Bên cạnh các buổi chiếu đặc biệt và lễ khai mạc, bế mạc, tuần phim còn mang đến triển lãm toàn cảnh về điện ảnh Việt Nam, các buổi giao lưu, tọa đàm với công chúng yêu phim, nhà làm phim trẻ, hội thảo hợp tác điện ảnh Việt-Pháp.

Khán giả tại Pháp đăng ký tham gia thông qua website: vietnamsymphonyoflove.com/tuan-le-dien-anh-viet-nam/

Festival Changé d’Air 34: 10 ngày tôn vinh văn hóa Việt Nam tại Pháp Trong 10 ngày của Festival Changé d’Air, công chúng Pháp được hòa mình vào âm nhạc, điện ảnh, ẩm thực và nghệ thuật Việt Nam - hành trình giao lưu văn hóa đầy sắc màu và gắn kết giữa hai dân tộc.