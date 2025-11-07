Festival Changé d’Air 34: 10 ngày tôn vinh văn hóa Việt Nam tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Festival Changé d’Air lần thứ 34 với chủ đề “Việt Nam - văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, âm nhạc và đời sống” đã được khai mạc ngày 6/11, tại Trung tâm văn hóa Le Rabelais, thành phố Changé, tỉnh Sarthe, vùng Pays de la Loire (miền Tây nước Pháp).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được mời tham gia sự kiện này với tư cách khách mời danh dự, mở ra cơ hội giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt-Pháp.

Liên hoan do Trung tâm văn hóa Le Rabelais phối hợp cùng các hội đoàn Pháp-Việt như Les Amis du Vietnam, Arabesque, Corps & Âmes, Diverscènes, ABM, Hợp ca Quê Hương và Tiếng Tơ Đồng tổ chức.

Trong suốt 10 ngày, công chúng Pháp được đắm mình trong không gian văn hóa Việt Nam thông qua hàng loạt hoạt động nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc, múa, sân khấu và ẩm thực.

Nổi bật trong chương trình là triển lãm ảnh “Le Nord Vietnam” (Miền Bắc Việt Nam) của nhiếp ảnh gia Jean-Pierre Ménard, tái hiện cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống lao động của các dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam, cùng các bức tranh của họa sỹ Cécile Carré và những hiện vật, nhạc cụ, trang phục truyền thống do Hội Những người bạn Việt Nam tại Le Mans và Trung tâm Di sản Nhạc cụ CPFI hỗ trợ trưng bày.

Công chúng còn được thưởng thức các phim “Mékong Stories” (tựa Việt: “Cha và con và…”) của đạo diễn Phan Đăng Di và “À la verticale de l’été” ("Mùa Hè chiều thẳng đứng") của đạo diễn Trần Anh Hùng - hai tác phẩm điện ảnh nổi bật của Việt Nam từng được trình chiếu tại các liên hoan phim quốc tế.

Sân khấu Le Rabelais trong những ngày này cũng sôi động với vở “Saigon/Paris: Aller simple” (Tạm dịch: “Vé một chiều Sài Gòn-Paris”) của đoàn kịch Compagnie Corossol kể về câu chuyện cảm động về thân phận người Việt xa xứ, cùng các tiết mục múa giao thoa Đông Tây của nhóm múa Arabesque và các nhóm múa địa phương.

Trong khi đó, các khán giả nhỏ tuổi được đón xem vở kịch thiếu nhi “Cendrillon Vietnamienne” (Tấm Cám), tái hiện câu chuyện dân gian Việt Nam qua hình thức sân khấu hóa giàu tưởng tượng.

Trong khi đó, buổi ca múa nhạc dân gian Tiếng Tơ Đồng cùng hòa nhạc hợp xướng “Hợp ca Quê hương” mang đến âm thanh đậm chất Việt giữa lòng nước Pháp. Ngoài ra, sự kiện cũng là dịp để người dân địa phương trực tiếp trải nghiệm văn hóa Việt Nam qua nhiều xưởng thực hành học làm tranh sơn mài vỏ trứng, làm bánh mì, và học hát tiếng Việt.

Một điểm đặc biệt của Festival Changé d’Air năm nay là sự tham gia của toàn bộ cộng đồng địa phương.

Các trường học, nhà trẻ, thư viện và cửa hàng tại thành phố Changé đều trang trí theo sắc màu Việt Nam; trẻ em được phục vụ thực đơn món Việt tại trường, tham gia thi đố vui về Việt Nam, còn thư viện thành phố tổ chức đọc truyện dân gian và thần thoại Việt Nam cho thiếu nhi.

Chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và người dân đều góp phần tạo nên một không khí Việt Nam lan tỏa khắp thành phố.

Chương trình còn có hội thảo-tọa đàm về cuốn sách “Le silence de mon père” (Tạm dịch: “Sự im lặng của cha tôi”) của nhà văn-nhà báo người Pháp gốc Việt Doan Bui từng giành được Giải thưởng Thế hệ thứ hai, chia sẻ câu chuyện về ký ức và di sản của các gia đình Việt tại Pháp.

Liên hoan khép lại tối 15/11 bằng bữa tiệc và chương trình nghệ thuật dân gian Việt Nam do các nghệ sỹ của đoàn Tiếng Tơ Đồng biểu diễn, dưới sự chỉ đạo ẩm thực của đầu bếp Jean-Marie Barbotin, người nổi tiếng tại vùng Sarthe với phong cách kết hợp tinh tế giữa ẩm thực Pháp và hương vị châu Á.

Theo Ban tổ chức, Festival Changé d’Air-được duy trì hơn 3 thập kỷ qua - là “lời mời gọi lên đường” khám phá các nền văn hóa trên thế giới.

Năm nay, việc Việt Nam được chọn làm khách mời danh dự thể hiện sự công nhận của công chúng Pháp đối với vẻ đẹp, chiều sâu và sức sống của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy giao lưu toàn cầu./.

