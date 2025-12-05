Văn hóa

Dàn Hoa hậu, Nam vương Việt Nam lần đầu lồng tiếng cho “bom tấn” xứ Đài

Các Hoa hậu Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, cùng Nam vương Tuấn Ngọc lần đầu làm diễn viên lồng tiếng trong siêu phẩm phòng vé Đài Loan (Trung Quốc) “96 phút sinh tử" có những chia sẻ về trải nghiệm thú vị này.

M.Mai
Dàn diễn viên lồng tiếng Việt Nam vừa có cuộc hội ngộ đoàn phim. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Dàn diễn viên lồng tiếng Việt Nam vừa có cuộc hội ngộ đoàn phim. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong phiên bản lồng tiếng của “96 phút sinh tử (tác phẩm điện ảnh dẫn đầu doanh thu phòng vé Đài Bắc, Trung Hoa trong năm 2025) vừa ra mắt thị trường Việt Nam, có sự góp mặt của dàn diễn viên lồng tiếng gồm nghệ sỹ ưu tú Kim Xuân, Thái Hòa, Thanh Sơn, Phương Nam…

Đặc biệt, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lồng tiếng vai nữ chính Huỳnh Hân, nữ cảnh sát hình sự đồng thời là vợ chưa cưới của nam chính Tống Khang Nhân; Hoa hậu Tiểu Vy lồng tiếng cho Dương Đình Quyên, người vợ trẻ của Lưu Khải; Nam vương Tuấn Ngọc lồng tiếng nhân vật A Ken.

Dàn diễn viên lồng tiếng Việt Nam cũng vừa có cuộc hội ngộ đoàn phim Đài Loan (Trung Quốc) gồm nam chính Lâm Bách Hoành, tài tử Lý Lý Nhân, đạo diễn Hồng Tử Huyên…

Hoa hậu Tiểu Vy cho biết trước khi bắt tay vào việc lồng tiếng, cô đã được êkíp mô tả kỹ đường dây tâm lý của nhân vật Dương Đình Quyên. “Mạch tâm lý của nhân vật này rất hay và khiến tôi thực sự xúc động, nhất là ở những phân đoạn cảm xúc giữa Dương Đình Quyên với chồng hay em trai,” cô chia sẻ.

Tiểu Vy thừa nhận đây là thử thách không nhỏ: “Cái khó là nội lực trong giọng nói phải thật chính xác, thậm chí có lúc cần làm lố hơn một chút để thể hiện trọn vẹn cảm xúc.

sen-vang-1.jpg
Dàn diễn viên lồng tiếng Việt Nam vừa có cuộc hội ngộ đoàn phim Đài Loan gồm nam chính Lâm Bách Hoành, tài tử Lý Lý Nhân, đạo diễn Hồng Tử Huyên… (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong khi đó, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bày tỏ hào hứng khi đảm nhận vai trò mới, sau thời gian bước chân vào lĩnh vực diễn xuất. Nhân vật mà Thiên Ân đảm nhận là vai nữ cảnh sát bản lĩnh, tỉnh táo và không bao giờ lùi bước trước áp lực. “Khi hóa thân bằng giọng nói, tôi phải điều chỉnh năng lượng của mình mạnh mẽ và dứt khoát hơn, để người xem cảm nhận được sự kiên định của nhân vật trong những khoảnh khắc nghẹt thở nhất,” Thiên Ân chia sẻ.

Còn Nam vương Tuấn Ngọc thì cho biết quá trình lồng tiếng giúp bản thân hiểu rõ hơn về diễn xuất bằng giọng nói. Với kinh nghiệm làm MC, Mr World Vietnam 2024 cho biết lợi thế về giọng nói giúp anh thuận lợi hơn trong việc kiểm soát nhịp thở và cách nhấn trọng âm. Tuy vậy, việc chuyển từ chất giọng dẫn chuyện sang lồng tiếng mang tính điện ảnh vẫn là thử thách không nhỏ.

Theo Tuấn Ngọc: “Chỉ vài giây thoại nhưng cần rất nhiều sự tập trung bên cạnh cảm xúc, kỹ thuật. Tôi phải hòa vào cảm xúc của A Ken để tránh việc thoại bị đọc, mà thật sự nghe giống nhân vật này đang nói. Vai A Ken cũng giúp tôi học được cách hóa thân bằng hơi thở, âm sắc và âm lượng.

“96 phút sinh tử là tác phẩm điện ảnh “bom tấn” của Đài Bắc, Trung Hoa trong năm 2025, quy tụ dàn sao nổi tiếng gồm Lâm Bách Hoành, Tống Vân Hoa, Vương Bá Kiệt, Lý Lý Nhân, Diêu Dĩ Đề, Thái Phàm Hi…/.

sen-vang-5.jpg
(Vietnam+)
