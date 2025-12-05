Triển lãm 200 tư liệu, hiện vật về 'Nghĩa tình thủy chung' Việt Nam-Cuba

Ngày 5/12, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm "Nghĩa tình thủy chung" nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025).

Triển lãm giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về những câu chuyện và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức Hội, đoàn thể và nhân dân giữa hai đất nước Việt Nam và Cuba.

Triển lãm được chia làm 4 phần.

Phần mở đầu "Chung một ngọn cờ" khái quát nét tương đồng giữa hai đất nước và dấu mốc lịch sử không thể quên khi Việt Nam-Cuba đặt quan hệ ngoại giao vào năm 1960.

Triển lãm kể lại một cách giản dị nhưng sâu sắc, chặng đường 65 năm nghĩa tình giữa hai dân tộc anh em. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Phần trưng bày "Hai trái tim" giới thiệu những hình ảnh, câu chuyện tiêu biểu phản ánh mối quan hệ đặc biệt, toàn diện giữa Việt Nam và Cuba trong những thời điểm khó khăn nhất của hai đất nước.

Phần trưng bày "Chung nhịp đập" thể hiện sự sát cánh của hai Đảng, nhân dân hai nước, mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực.

Phần kết "Vun đắp tình hữu nghị" thể hiện dòng chảy nghĩa tình, sự tiếp nối truyền thống thông qua những hình ảnh, video clip về hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba; các hoạt động kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước cấp Nhà nước và các tổ chức; các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, học tập lẫn nhau của thế hệ trẻ hai nước...

Một số hình ảnh tại triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Tại triển lãm có nhiều hiện vật tiêu biểu như: Bức trướng "A Melba cùng Fidel luôn luôn làm cách mạng với Bác Hồ mãi mãi tấm lòng son" của bà Melba Hernández Rodríguez, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam được tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, ngày 28/7/1996; áp phích cổ động của những họa sỹ Cuba những năm 70 của thế kỷ XX, thể hiện sự ủng hộ nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân Cuba với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; chiếc áo Lãnh tụ Fidel Castro tặng Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ niềm tự hào, xúc động khi triển lãm được tổ chức trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đại sứ khẳng định năm 2025 là một năm đặc biệt ghi dấu với hàng loạt sự kiện lịch sử của hai nước, đồng thời chứng kiến nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi trên mọi lĩnh vực và những bước tiến mới trong hợp tác chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực khác.

“Một sáng kiến rất đẹp mà chúng ta đã chứng kiến trong năm nay là chiến dịch ủng hộ nhân dân Cuba do Hội Chữ thập đỏ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đã nhận được hàng triệu đóng góp của người dân Việt Nam cùng vô số thông điệp sẻ chia đầy xúc động. Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới tập thể, cá nhân đã góp phần tổ chức triển lãm giàu ý nghĩa này – một minh chứng rõ nét cho Nghĩa tình thủy chung giữa Việt Nam và Cuba," Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nói.

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 5/12 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội./.

