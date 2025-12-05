Điều tra vụ cháy dữ dội tại quán ăn ở Thành phố Hồ Chí Minh khiến 6 người thương vong

Bản tin 60s ngày 5/12/2025 gồm những nội dung sau:

Cháy dữ dội tại quán ăn ở Thành phố Hồ Chí Minh khiến 6 người thương vong.

Nhiều chung cư Hà Nội nói “không” với nhận trông giữ xe điện.

Lũ dâng bất ngờ trong đêm, người dân Lâm Đồng vội vã dọn đồ sơ tán.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc, Hà Nội rét buốt kèm mưa.

Võ sĩ Thái Lan nhận thưởng lớn nếu knock-out đối thủ Campuchia tại SEA Games 33.

Hé lộ nhân vật thân tín được ông Trump đưa vào đàm phán Ukraine – Nga.

Trung Quốc 'không chấp nhận' phát biểu hạ nhiệt của Thủ tướng Nhật.

Mỹ bắt giữ nghi phạm đặt bom ống trong vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội./.