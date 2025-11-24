Doanh nghiệp Nhật vẫn ‘khỏe’ dù lượng khách Trung Quốc giảm mạnh

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay:

Doanh nghiệp Nhật vẫn ‘khoẻ’ dù khách Trung Quốc giảm mạnh

Hàn Quốc triển khai hệ thống “chặn khẩn cấp” để ngăn các cuộc gọi lừa đảo

Nhà Trắng chuẩn bị "kế hoạch B" trước phán quyết về thuế quan của Tòa án Tối cao

VietnamPlus

Minh Hiếu