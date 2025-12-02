VietinBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 77.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước về đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ của VietinBank. Trong đó chấp thuận việc VietinBank tăng vốn điều lệ từ 53.700 tỷ đồng lên gần 77.670 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Ngày 2/12/2025, Hội đồng quản trị VietinBank cũng đã ban hành Nghị quyết phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,64%. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2025 đến quý 1/2026. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 18/12/2025.

Trước đó, VietinBank đã danh sách cổ đông vào ngày 15/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5% (tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận về 450 đồng). Với gần 5,37 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VietinBank đã chi khoảng 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Đây là phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và được Hội đồng Quản trị VietinBank phê duyệt trước khi trình cơ quan quản lý.

Theo VietinBank vốn điều lệ là cơ sở để xác định giới hạn đầu tư tài sản cố định, đầu tư góp vốn, cơ sở xác định giới hạn cấp tín dụng. Do đó, việc tăng vốn điều lệ là điều kiện tiên quyết để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc tăng giới hạn cấp tín dụng, giới hạn đầu tư.

Từ đó tăng cường khả năng cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, góp phần thúc đấy tăng trưởng của nền kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô như định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của VietinBank tăng thêm 15,8% so với đầu năm, đạt hơn 2,76 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng thêm 15,6%, đạt số dư 1,99 triệu tỷ đồng. Ngân hàng cũng nâng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng lên 38.336 tỷ đồng, tăng 4,6%; tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,09%; tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 176,5%./.

