Mở tài khoản ngân hàng VietinBank dễ dàng trên ứng dụng VNeID

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang bùng nổ trên mọi lĩnh vực, ngân hàng số đã trở thành lựa chọn tất yếu của người tiêu dùng hiện đại. Nắm bắt xu hướng đó, VietinBank là ngân hàng đầu tiên trong nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước phối hợp cùng Bộ Công an triển khai dịch vụ mở tài khoản thanh toán và phát hành thẻ ngay trên ứng dụng VNeID - ứng dụng định danh điện tử quốc gia.

Chỉ vài phút, sở hữu tài khoản ngân hàng trực tuyến ngay trên điện thoại

Từ 15/11/2025, người dùng chỉ cần vài thao tác đơn giản trên điện thoại, thông qua ứng dụng VNeID là có thể mở tài khoản VietinBank, đăng ký phát hành thẻ và sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch. Đặc biệt, khách hàng còn có thể liên kết tài khoản để nhận tiền chi trả an sinh xã hội về tài khoản, đảm bảo nhận tiền nhanh chóng, an toàn.

Tiện lợi - an toàn - đa dạng dịch vụ

Bên cạnh việc mở tài khoản, khách hàng còn được trải nghiệm hệ sinh thái tài chính số toàn diện qua ứng dụng VietinBank iPay với hàng loạt tính năng hiện đại như chuyển khoản 24/7, thanh toán hóa đơn (điện, nước, internet…), gửi tiết kiệm trực tuyến, đặt vé máy bay, vé xem phim, mua bảo hiểm... tất cả chỉ trong một ứng dụng.

Đặc biệt, VietinBank chú trọng đầu tư bảo mật với công nghệ xác thực sinh trắc học và chuẩn bảo mật quốc tế, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối khi giao dịch trực tuyến.

Đồng hành cùng Chính phủ số, phục vụ mọi người dân

Dịch vụ mở tài khoản VietinBank trên VNeID không chỉ tiện lợi cho người dân ở các thành phố lớn mà còn mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, giúp mọi người dễ dàng nhận trợ cấp, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội mà không cần đến ngân hàng.

Đại diện VietinBank cho biết: “Việc tích hợp dịch vụ ngân hàng trên nền tảng định danh quốc gia là một trong những bước đi chiến lược của VietinBank, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và đồng hành cùng Chính phủ trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia.”

Mới đây Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã vinh danh VietinBank là “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” 2025.

Giải thưởng Chuyển đổi số được tổ chức thường niên từ năm 2018, do Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ. Sau 8 mùa tổ chức, năm 2025, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, 48 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân xuất sắc đã được vinh danh tại lễ trao giải năm nay.

VietinBank đạt giải “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” 2025.

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ của VietinBank trong việc hiện thực hóa hành trình Chuyển đổi số toàn diện, song song tối ưu mô hình tổ chức, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia.

VietinBank xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống, là đòn bẩy chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu vận hành, nâng tầm trải nghiệm khách hàng và kiến tạo giá trị bền vững. Trong hai năm qua, VietinBank đã xây dựng và triển khai Hành trình Chuyển đổi số toàn diện X01 được tư vấn bởi các đối tác hàng đầu thế giới, tập trung vào bốn trụ cột chiến lược: Số hóa - Dữ liệu - Công nghệ - Con người & Tổ chức.

Đến quý 3/2025, ngân hàng đã triển khai gần 100 sáng kiến chuyển đổi số, 99% giao dịch thanh toán được thực hiện qua kênh số, minh chứng cho bước tiến vững chắc hướng đến mô hình ngân hàng số toàn diện. Những sản phẩm số nổi bật như VietinBank iPay, eFAST, eKYC, hành trình vay sản xuất kinh doanh cho khoa học công nghệ, vay tiêu dùng online, giải ngân và bảo lãnh online, digiGOLD… đã mang đến trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng, an toàn, giúp khách hàng chủ động trong mọi giao dịch./.

VietinBank là doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025 VietinBank nhận giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025, ghi nhận hành trình số hóa toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng và cạnh tranh.