Phần lớn các máy bay của Tập đoàn Airbus đã được cập nhật phần mềm

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pháp Philippe Tabarot ngày 29/11 cho biết hơn 5.000 máy bay của Tập đoàn Airbus đã hoàn tất cập nhật phần mềm để ứng phó với các rủi ro bức xạ mặt trời ảnh hưởng tới hệ thống điều khiển chuyến bay.

Phát biểu với truyền thông, Bộ trưởng Tabarot nói rõ các máy bay của Airbus được cập nhật phần mềm trong thời gian từ 28-29/11.

Khoảng 100 máy bay dòng A320 trên toàn thế giới tạm thời bị ngừng bay trong thời gian thay thế phần mềm điều khiển bị lỗi.

Bộ trưởng Kinh tế Roland Lescure cho biết đối với đại đa số máy bay, việc cập nhật có thể được thực hiện từ xa và "khá nhanh chóng."

Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy tuyên bố tất cả các hãng hàng không của nước này bị ảnh hưởng bởi việc cập nhật phần mềm cho máy bay A320 của Airbus sẽ phải hoàn thành công việc cần thiết trước nửa đêm 30/11 và bảo đảm hành khách sẽ không gặp phải bất kỳ gián đoạn lớn nào.

Trong một thông báo liên quan, tập đoàn hàng không All Nippon Airways (ANA) của Nhật Bản cho biết đã hoàn tất khâu cập nhật phần mềm và các máy bay Airbus SE đã hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, có sáu chuyến bay vẫn bị hủy trong ngày 30/11, ngoài 95 chuyến đã bị hủy trước đó, làm ảnh hưởng đến 13.730 hành khách.

Theo dữ liệu của công ty phân tích Cirium, A320 là một trong những mẫu máy bay chủ lực của Airbus với 12.260 chiếc đã được bàn giao kể từ khi ra mắt năm 1988.

Hôm 28/11, Airbus cho biết đã phát hiện ra rằng bức xạ Mặt Trời cường độ cao có thể làm hỏng dữ liệu quan trọng đối với hoạt động của hệ thống điều khiển chuyến bay và có thể ảnh hưởng đến "một số lượng đáng kể" máy bay A320 của hãng. Giới truyền thông đưa tin sự cố phần mềm ảnh hưởng đến 6.000 máy bay trên toàn thế giới./.

