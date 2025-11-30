Vietnam Airlines, Vietjet hoàn tất cập nhật phần mềm toàn bộ máy bay Airbus

Các hãng hàng không Việt Nam đã hoàn thành cập nhật phần mềm/cứng toàn bộ đội tàu bay Airbus trước thời hạn sau khi Cơ quan An toàn hàng không châu Âu ban hành chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp đối với các dòng tàu bay do Airbus sản xuất.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết toàn bộ đội tàu bay Airbus A320 và A321 của Vietnam Airlines đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo đúng yêu cầu của Airbus và Cục Hàng không Việt Nam trước thời hạn 6h59 ngày 30/11 giờ Việt Nam (tức 23h59 ngày 29/11 giờ UTC). Sau khi hoàn thành cập nhật, các tàu bay đã được đưa vào khai thác bình thường trở lại.

Với yêu cầu kỹ thuật của Airbus được ban hành nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động khai thác trên phạm vi toàn cầu, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã lập tức kích hoạt quy trình kỹ thuật và triển khai đồng bộ tại ba trung tâm kỹ thuật chính: Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng với đầy đủ công cụ, phần mềm và hướng dẫn từ nhà sản xuất.

“Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, khai thác và điều hành bay giúp Vietnam Airlines hoàn thành yêu cầu trước hạn và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến lịch bay. Trong ngày 29 và từ ngày 30/11, hoạt động khai thác của hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam,” đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Vietnam Airlines luôn ưu tiên tuyệt đối yếu tố an toàn, chủ động hoàn thành sớm các yêu cầu kỹ thuật và sẵn sàng kích hoạt các biện pháp cần thiết để duy trì mức kiểm soát an toàn cao nhất. Hãng tiếp tục cam kết mang đến hành khách những chuyến bay thông suốt, ổn định và tin cậy.

Đại diện Hãng hàng không Vietjet cho biết đến 3h sáng ngày 30/11, hãng đã hoàn tất cập nhật 69 tàu bay Airbus A320/A321, sớm gần 4 giờ so với thời hạn của cơ quan chức năng và Airbus. Kết quả khẳng định năng lực kỹ thuật, khả năng ứng phó nhanh và hệ thống quản lý an toàn hiệu quả của Vietjet.

Vietjet đã huy động nguồn lực trong và ngoài nước, phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam và Airbus để hoàn tất tiến độ cập nhật nhanh chóng và đồng bộ. Vietjet luôn đặt an toàn của hành khách lên hàng đầu và điều hành hoạt động khai thác an toàn, liên tục, ổn định cho hành khách.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá các hãng đã triển khai nghiêm túc, khẩn trương ngay khi Airbus phát đi cảnh báo khẩn và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu ban hành chỉ lệnh, đồng thời ghi nhận tinh thần hỗ trợ, phối hợp giữa các hãng hàng không.

“Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực về con người, thiết bị, dụng cụ và phần mềm sẵn có, các hãng đã chủ động tính toán, sắp xếp một cách khoa học, phân bổ hợp lý giữa lịch bay và kế hoạch dừng tàu để vừa đảm bảo duy trì kế hoạch khai thác vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ lệnh của nhà sản xuất tàu bay và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu, đảm bảo thông tin kịp thời và có chính sách hỗ trợ đối với hành khách bị ảnh hưởng,” ông Dũng khẳng định./.

Hàng không Việt sẽ hoàn thành cập nhật phần mềm tàu bay Airbus trước hạn Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay Việt sẽ hoàn thành thực hiện chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp đối với toàn bộ các tàu bay A320/A321 trước thời hạn.