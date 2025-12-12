Thu hút các hãng hàng không quốc tế đến khai thác tại sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 12290/VPCP-CN ngày 11/12/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về triển khai kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 420-TB/VPTW ngày 17/11/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư tại buổi kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ: Công an; Xây dựng; Tài chính; Ngoại giao; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các cơ quan có liên quan nghiên cứu kỹ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo kết luận nêu trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền.

Phấn đấu Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng lưu ý với mục tiêu để Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á, sánh ngang và vượt các sân bay hàng đầu trong khu vực.

Mái nhà ga hành khách sân bay Long Thành cơ bản đã hoàn thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo ACV, VNA và các cơ quan có liên quan xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó, đặc biệt chú trọng ba yếu tố:

- Chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách;

- Năng suất và hiệu quả khai thác;

- Mức độ kết nối và khả năng trung chuyển trong mạng hàng không khu vực; hoàn thành trước khi đưa Dự án vào vận hành thương mại.

Bộ Xây dựng chỉ đạo ACV và các cơ quan có liên quan tiếp tục đánh giá hiệu quả tổng thể của Dự án; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Long Thành thực sự là "công trình thế kỷ" minh bạch, hiệu quả; chuẩn bị triển khai sớm giai đoạn 2 đầu tư thêm đường cất hạ cánh và nhà ga hành khách thứ 2, tận dụng máy móc và nguồn lực hiện có, nhằm nhanh chóng nâng công suất lên 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm; hoàn thành trong quý 1/2026.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông có liên quan (đường bộ, đường sắt, đường thủy) trong năm 2026; đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm hoàn thành các tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Bến Lức-Long Thành, đường vành đai 3, 4 Thành phố Hồ Chí Minh..., bảo đảm kết nối hạ tầng đa phương thức giữa các phân khu, đô thị trung tâm, của Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai.

Thảm nhựa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Bộ Tài chính chủ trì nghiêu cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết phải lập điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2026.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo ACV và các cơ quan có liên quan xây dựng chính sách thu hút các hãng hàng không quốc tế đến khai thác; trong đó lưu ý: phải có cơ chế phí, lệ phí, dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, trung chuyển hàng hoá cạnh tranh quốc tế, đồng thời triển khai chiến lược quảng bá, xúc tiến thị trường toàn cầu, để Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành điểm đến ưu tiên của các hãng hàng không quốc tế, là cửa ngõ mới của Việt Nam ra thế giới; hoàn thành trước khi đưa Dự án vào vận hành thương mại.

Hướng tới hình thành "Thành phố sân bay Long Thành"

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai khẩn trương cập nhật, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm phù hợp Quy hoạch Vùng, Quy hoạch ngành, đặc biệt đối với các quy hoạch trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm-Long Thành và tuyến metro Suối Tiên-Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai-Sân bay Long Thành, kết nối metro nội đô Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026.

Tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên . (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng Quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách và logistics liên vùng ngay tại khu vực sân bay trong năm 2026; xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại và đồng bộ, gồm: Khu lưu trú, khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo, bảo dưỡng, hậu cần kỹ thuật, logistics, khu phi thuế quan và dịch vụ tài chính hỗ trợ, hướng tới hình thành "Thành phố sân bay Long Thành," trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển khu vực Đông Nam Á.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì xử lý các đề xuất của Ủy ban Nân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, ACV, VNA được nêu trong Thông báo số 420-TB/VPTW theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nếu vượt thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, cơ quan đầu mối quản lý Dự án tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Thông báo 420-TB/VPTW nêu trên trong quý 1/2026./.

Hơn 14.000 người, 3.000 mũi thi công Sân bay Long Thành xong trước 19/12 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã huy động hàng trăm mũi thi công, hơn 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19/12.