Hơn 14.000 người, 3.000 mũi thi công Sân bay Long Thành xong trước 19/12

Dự án thành phần 3-Các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được liên danh các nhà thầu nỗ lực, quyết tâm thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm tăng tốc tiến độ để đưa công trình trọng điểm này hoàn thành trước ngày 19/12 tới đây.

Rõ mốc tiến độ về đích từng hạng mục

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Dự án thành phần 3 đã hoàn thành 3 gói thầu (tường rào, san nền và thoát nước, thi công cọc nhà ga) và đang triển khai thi công 12 gói thầu.

Cụ thể, Gói thầu 4.6 (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ) đến nay cơ bản đã hoàn thành hạng mục đường cất hạ cánh, ngày 26/9/2025 Sân bay Long Thành đã chính thức đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên, đánh dấu mốc kỹ thuật quan trọng trong lộ trình cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19/12/2025 và khai thác nửa đầu năm 2026.

Gói thầu 4.7 (sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách), liên danh nhà thầu đã huy động hơn 1.780 kỹ sư, công nhân với 521 trang thiết bị máy móc. ACV đã chỉ đạo nhà thầu tranh thủ tối đa thời tiết để triển khai thi công. Hiện, hạng mục thi công sân đỗ máy bay nhà ga hành khách đã hoàn thành kết cấu nền đất, lớp bê tông ximăng khối lượng thi công đạt 79,4%; dự kiến ngày 30/11 hoàn thành công tác thi công xây dựng hầm cho thiết bị phục vụ mặt đất; thi công hệ thống thoát nước đạt hơn 93%.

Các hạng mục hoàn thành trước 19/12 gồm: toàn bộ kết cấu sân đỗ máy bay nhà ga hành khách; hầm cho thiết bị phục vụ mặt đất; hệ thống thoát nước, hệ thống đèn hiệu khu vực sân đỗ và đường lăn, hệ thống chiếu sáng sân đỗ máy bay; các khu vực chồng lấn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm phấn đấu hoàn thành trước tháng 3/2026.

Gói thầu 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) đã thi công đạt khoảng 40,58%, sẽ hoàn thành tuyến đường trục chính kết nối nhà ga hành khách và tuyến đường công vụ vào khu chức năng phục vụ khai thác giai đoạn 1 trước ngày 19/12. Hạng mục cầu cạn hoàn thành nhánh bên phải kết nối nhà ga hành khách trước ngày 19/12; dự kiến đến cuối tháng 11/2025 sẽ hoàn thành các hạng mục cấp điện nguồn gồm: nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu để đảm bảo khai thác kỹ thuật trước 19/12.

Gói thầu 4.9 (hệ thống cung cấp nhiên liệu) sẽ hoàn thành hạng mục tòa nhà và các công trình phụ trợ trước 19/12; hạng mục bồn nhiên liệu dự kiến hoàn thành trước 5/12; một số các thiết bị đặc chủng khác cũng được liên danh nhà thầu đặt hàng sản xuất từ nước ngoài, dự kiến hoàn thành lắp đặt cơ khí cuối tháng 3/2026.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang gấp rút thi công. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Đối với gói thầu 4.12 (đường cất, hạ cánh thứ 2), đến nay cơ bản đã hoàn thành công tác nền đất, đang triển khai thi công cấp phối đá dăm (đạt 72,6%) và kết cấu bê tông xi măng (đạt 60,58%); đường lăn đang triển khai thi công công tác đất đạt 63%, lớp cát và cấp phối đá dăm đạt 54% và kết cấu bê tông ximăng đạt 31,1%. Liên danh nhà thầu sẽ tiếp tục huy động nhân sự máy móc thiết bị trong thời gian tới để đáp ứng mục tiêu hoàn thiện cơ bản bê tông xi măng đường cất, hạ cánh, đường lăn trước ngày 19/12, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với công trình nhà ga hành khách và đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2026 theo đúng tiến độ yêu cầu.

Gói thầu 5.10 (thi công nhà ga hành khách) hiện đang bố trí 4.914 nhân sự và hơn 1.000 thiết bị máy móc thi công. Trong đó, phần xây dựng kiến trúc mái đã hoàn thiện cơ bản trong tháng 9/2025 đối với các khu cánh và trước 30/11/2025 đối với khu trung tâm; hoàn thành kết cấu thép khu cầu ống lồng trong tháng 10; dự kiến công tác vách kính khu trung tâm sẽ hoàn thành trước 30/11/2025.

Gói thầu thi công xây dựng hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và 2, đến nay, tuyến số 1 đã thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2025; tuyến số 2 đã thi công xong các hạng mục nền và móng đường, công tác thảm bê tông nhựa đạt 91%. Hiện, nhà thầu đang tích cực triển khai thi công các hạng mục an toàn giao thông, cây xanh, chiếu sáng và dự kiến hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 11 này.

Mục tiêu về đích trước 19/12

Về nguồn vật liệu đá, theo báo cáo của ACV, dự án còn 519.408m3 đá chưa xác định được nguồn. ACV kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có phương án bổ sung khối lượng đá còn thiếu do vướng các pháp lý để đảm bảo theo nhu cầu đăng ký của nhà thầu.

Hiện nay, tất cả các gói thầu của dự án đang được ACV tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường theo đúng tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "3 ca, 4 kíp", thi công "xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ."

Các liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm mũi thi công, gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động, hơn 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19/12/2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sân bay Quốc tế Long Thành đã hoàn thành công tác bay hiệu chuẩn. (Nguồn ảnh: VATM cung cấp)

Trong năm nay, tình hình thời tiết có nhiều bất lợi, mùa mưa đến sớm và kéo dài liên tục (riêng các tháng 6, tháng 9-10 có hơn 20 ngày mưa) gây ảnh hưởng đến công tác thi công, đặc biệt là các công trình ngầm. ACV đã chỉ đạo các liên danh nhà thầu chủ động điều chỉnh kế hoạch, biện pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

“Đến nay, tiến độ thực hiện các hạng mục của Dự án Sân bay Long Thành đang bám sát theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước, đảm bảo mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước 19/12/2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026; công tác thi công được triển khai theo đúng các biện pháp được duyệt, đảm bảo các hạng mục công trình đều được kiểm tra, giám sát nghiệm thu theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành,” ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc ACV cho hay./.

Dự án thành phần 3-Các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với 2 đường cất, hạ cánh; một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm có tổng mức đầu tư 99.019,2 tỷ đồng bằng nguồn vốn của ACV. Công trình có mốc thời gian cơ bản hoàn thành trong năm 2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Sân bay Long Thành: Đảm bảo đón chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12/2025 Cuối tháng 9 vừa qua sân bay Long Thành đã đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. Hạng mục đường lăn, sân đỗ tàu bay đang gấp rút thi công, đảm bảo cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12/2025.