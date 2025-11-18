Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo khai thác trên 3.000km đường bộ cao tốc trong năm nay

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 627/TB-VPCP ngày 18/11/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 21 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Thông báo nêu tại Phiên họp lần thứ 20 ngày 10/9/2025, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao 30 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương.

Thời gian qua, các bộ ngành cũng đã tích cực triển khai, đã hoàn thành 8 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng như: Bộ Xây dựng đã chủ động kiểm tra hiện trường, tham mưu các Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng các Đoàn Kiểm tra chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuộc danh mục 3.000 km đường bộ cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản; Bộ Tài chính đã báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; đã hoàn thành xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội về công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư...

Bên cạnh đó vẫn còn một số nhiệm vụ chậm chưa đáp ứng yêu cầu như các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Từ nay đến hết năm 2025 chỉ còn gần 2 tháng, một số dự án hiện còn khối lượng công việc lớn; do vậy, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, cá nhân liên quan cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000km đường bộ cao tốc và khoảng trên 1.700km đường bộ ven biển trong năm 2025

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các thành viên của Ban Chỉ đạo phải tiếp tục nâng cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành bằng được nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này, tuyệt đối không được chủ quan.

Yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương, từng cán bộ, công chức, người lao động, công nhân, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, khắc phục các khó khăn, nhất là các điều kiện bất lợi về thời tiết; huy động mọi nguồn lực, trang thiết bị, máy móc, áp dụng giải pháp kỹ thuật hiện đại, đồng thời rà soát hoàn thành các thủ tục theo quy định để tổ chức thành công lễ khánh thành các dự án vào ngày 19/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025; hoàn thiện các công trình, hạng mục bảo đảm khai thác đồng bộ, chất lượng, an toàn phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết dương lịch 2026 và Tết Bính Ngọ.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm, nhất là đối với một số dự án còn khối lượng lớn như: Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Hữu Nghị-Chi Lăng, bảo đảm thông xe kỹ thuật năm 2025 góp phần hoàn thành mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc.

Yêu cầu nhà đầu tư (Tập đoàn Đèo Cả) rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm thông xe kỹ thuật toàn bộ các dự án theo đúng cam kết; phối hợp với các doanh nghiệp địa phương, các lực lượng vũ trang đóng quân tại địa bàn, các doanh nghiệp quân đội hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Bộ Quốc phòng phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" với tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, chỉ đạo các quân khu hỗ trợ xe máy, thiết bị, nhân lực (khi các chủ đầu tư đề nghị) nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000km đường bộ cao tốc.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các dự án Tuyên Quang-Hà Giang, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa-Vũng Tàu, Cao Lãnh-An Hữu theo đúng cam kết.

Công trường thi công Dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các địa phương tập trung triển khai hệ thống đường bộ ven biển; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền, bảo đảm mục tiêu đến hết năm 2025 cả nước có khoảng 1.700km đường bộ ven biển.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đăng ký với Chính phủ (qua Bộ Xây dựng) các công trình khánh thành, khởi công dịp 19/12/2025, trên tinh thần mỗi tổ chức phấn đấu có ít nhất 2 công trình/dự án đủ điều kiện khởi công hoặc khánh thành.

Khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và dự án nâng cấp sân bay Nội Bài vào ngày 19/12/2025

Hiện nay tổng khối lượng hoàn thành của Dự án khoảng 61% trong khi thời gian còn lại của năm 2025 chỉ khoảng 2 tháng, khối lượng còn lại rất lớn. Với vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án, yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chủ quản, nhất là ACV cần khẩn trương có giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công (phấn đấu sản lượng mỗi tháng đạt tối thiểu 20%), kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, nhất là Dự án thành phần 3 (nhà ga hành khách) và Dự án thành phần 4 (các hạng mục công trình dịch vụ). Chuẩn bị khởi công giai đoạn 2 dự án để báo cáo các cấp thẩm quyền.

Một phần của nhà ga và đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Các bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nhân dân về tiến độ triển khai Dự án; lưu ý phải bảo đảm tính đồng bộ (từ công trình trung tâm là nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu, các công trình dịch vụ và đường kết nối…).

Dứt khoát phải khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và dự án nâng cấp sân bay Nội Bài vào ngày 19/12/2025.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan, kịp thời giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ Dự án.

Đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án

Các tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi, Cao Bằng khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư đối với các dự án đường bộ cao tốc Vinh-Cửa khẩu Thanh Thủy, Quảng Ngãi-Kon Tum, Bắc Kạn-Cao Bằng, hoàn thành trong năm 2025.

Thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình, dự án Quy Nhơn-Pleiku, hoàn thành trong năm 2025.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận vào ngày 19/12/2025.

Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và các thủ tục liên quan để khởi công dự án Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Tân Phú-Bảo Lộc vào ngày 19/12/2025.

Bảo đảm tiến độ đối với các dự án đang triển khai thi công

Bộ Xây dựng, các địa phương, cơ quản chủ quản các dự án đang triển khai thi công tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp bảo đảm tiến độ hoàn thành theo đúng kế hoạch được giao.

Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng; các tỉnh: Ninh Bình, Hưng Yên, Đồng Nai, Lâm Đồng, Phú Thọ, Sơn La đôn đốc chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu quyết liệt triển khai ngay từ giai đoạn đầu các dự án Dầu Giây-Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, Cà Mau-Cái Nước, Cái Nước-Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Ninh Bình-Hải Phòng, Gia Nghĩa-Chơn Thành, Hòa Bình-Mộc Châu bám sát tiến độ đề ra, không để chậm trễ.

Khẩn trương thống nhất phương án khai thác vật liệu xây dựng phục vụ Dự án Ninh Bình-Hải Phòng theo hình thức PPP

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công trụ sở các cơ quan Kiểm dịch động/thực vật tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên khẩn trương làm việc với các địa phương (Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ) để thống nhất phương án khai thác vật liệu xây dựng phục vụ Dự án Ninh Bình-Hải Phòng theo hình thức PPP; báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ACV để thống nhất việc đầu tư đoạn kết nối 1,9km vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch, đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; ưu tiên các dự án cao tốc trong danh mục hoàn thành 5.000 km vào năm 2030; kiên quyết không bố trí vốn cho các dự án khác khi chưa bố trí đủ nguồn để triển khai các dự án cao tốc nêu trên.

Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, nghiên cứu triển khai sân bay tại đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang; sớm báo cáo cấp có thẩm quyền phương án đầu tư theo quy định trong tháng 11/2025.

Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan rà soát danh mục các tuyến cao tốc đang chuẩn bị đầu tư, đang triển khai thi công trên cả nước, đặc biệt các tuyến cao tốc trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long để bổ sung vào danh mục các dự án thuộc Ban chỉ đạo (nếu cần) để theo dõi, đôn đốc kịp thời./.

Hơn 14.000 người, 3.000 mũi thi công Sân bay Long Thành xong trước 19/12 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã huy động hàng trăm mũi thi công, hơn 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19/12.