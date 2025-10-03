Bộ Xây dựng: Có gần 2.500km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác

Nhiều dự án đã được Bộ Xây dựng hoàn thành, đưa vào khai thác, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước từ 8,3%-8,5% trong năm 2025, tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cần đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, số lượng dự án nhà ở xã hội hoàn thành để đạt mục tiêu theo đề án đưa ra.

Tỷ lệ giải ngân thấp

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong 9 tháng qua, có 9 dự án được khởi công gồm: Dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên quốc lộ 1; mở rộng cao tốc đoạn Cao Bồ-Mai Sơn; đầu tư tuyến nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ; tuyến Chợ Mới-Bắc Kạn; Quốc lộ 46 đoạn thành phố Vinh-thị trấn Nam Đàn; mở rộng cao tốc Bắc-Nam đoạn La Sơn-Hòa Liên; cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ, giai đoạn II; đường bộ cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1; đường bộ cao tốc Dầu Giây-Tân Phú.

6 dự án hoàn thành đưa vào khai thác gồm: Dự án cải tạo cầu yếu và kết nối trên các quốc lộ, Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vân Phong-Nha Trang, cầu Rạch Miễu 2, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Tân Vạn-Nhơn Trạch giai đoạn 1. Khai thác tuyến chính 4 dự án: Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Hòa Liên-Túy Loan

“Trên cả nước đã hoàn thành 455km đường bộ cao tốc, nâng tổng số đưa vào khai thác trên cả nước lên khoảng 2.476km đường bộ cao tốc,” phía Bộ Xây dựng cho hay.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục để bảo đảm tiến độ khởi công Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng vào ngày 19/12/2025 và Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam.

Bộ Xây dựng giải ngân thấp hơn rất nhiều so với bình quân chung cả nước Các chủ đầu tư thuộc Bộ Xây dựng không giải ngân hết kế hoạch và không điều hòa được số vốn còn dư sẽ chịu hình thức kỷ luật phù hợp về việc không hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ cũng chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các địa phương trong công tác giải phóng mặt, hỗ trợ, tái định cư (đã khởi công các khu tái định cư tại 12/15 tỉnh đối với Dự án đường sắt tốc độ cao và 4/6 tỉnh đối với Dự án Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng vào dịp 19/8/2025); đang tập trung triển khai thực hiện, cơ bản bảo đảm tiến độ 10 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và dự án cầu đường sắt Cẩm Lý thuộc tuyến đường sắt Kép-Hạ Long.

Nhà thầu đang nỗ lực thi công dự án cao tốc, nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được giao. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 của Bộ Xây dựng được giao đến nay khoảng 87.199 tỷ đồng. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, ước đến thời điểm hiện tại, Bộ đã giải ngân khoảng 38.417 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỷ lệ giải ngân sau 9 tháng đạt thấp do nhu cầu giải ngân của nhiều dự án, đặc biệt là các dự án cao tốc Bắc-Nam giảm nhiều so với kế hoạch đã xây dựng từ năm 2024 và được cấp có thẩm quyền giao, trong đó, có cả lý do khách quan và lý do chủ quan từ phía chủ đầu tư.

Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, phấn đấu đạt 100% kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành xây dựng và các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025.

Số lượng nhà ở xã hội chưa đạt mục tiêu

Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến nay trên địa bàn cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó, có 165 dự án hoàn thành, quy mô 110.436 căn; 147 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 135.033 căn; 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 388.090 căn.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án (đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn).

Kết quả đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ đầu năm 2025 đến nay có nhiều tín hiệu tích cực, cả nước đã hoàn thành 43.681/100.275 căn (đạt 43,6%), dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 39.245 căn (tổng là 82.926/100.275 căn, đạt 83%); đang đầu tư xây dựng 135.033 căn (trong đó 9 tháng năm 2025 đã khởi công 69 dự án với quy mô 54.362 căn).

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Khẳng định đã tổ chức hơn 30 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội tại các địa phương, tuy nhiên, Bộ Xây dựng thừa nhận, số lượng dự án nhà ở xã hội hoàn thành chưa đạt mục tiêu. Một số dự án nhà ở xã hội đã khởi công nhưng chưa triển khai thi công hoặc triển khai thi công chậm tiến độ.

Đưa ra các giải pháp, Bộ Xây dựng tiếp tục tổ chức các đoàn công tác của Bộ kiểm tra, đôn đốc, thực hiện Đề án “đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tháo gỡ khó khăn, giải ngân Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội./.

