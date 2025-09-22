Thủ tướng: Quy định phù hợp mức thu nhập của người được mua nhà ở xã hội

Chiều 22/9, kết luận Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo), trực tuyến với một số địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu triển khai ngay các giải pháp để kéo giảm giá nhà ở thương mại phù hợp với thị trường, thu nhận người dân, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.”

Theo Ban Chỉ đạo, nhờ việc hoàn thiện pháp luật và quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhìn chung nhà ở và thị trường bất động sản có khởi sắc.

Trong 9 tháng năm 2025, cả nước có hơn 1.000 dự án nhà ở thương mại, trong đó có 960 dự án đang triển khai xây dựng, với tổng quy mô khoảng gần 149 ngàn căn hộ chung cư và hơn 249 ngàn căn nhà ở riêng lẻ.

Cùng với đó, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, với quy mô hơn 633 ngàn căn, trong đó đã hoàn thành 165 dự án, với hơn 110 ngàn căn. Đặc biệt, cả nước đã hoàn thành xóa hơn 334 ngàn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Tổng số giao dịch bất động sản đạt khoảng hơn 430 ngàn giao dịch, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Thị trường có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn cục bộ. Phân khúc nhà ở chung cư tăng nhẹ tại các đô thị lớn, chủ yếu ở phân khúc trung cấp; đất nền giao dịch chững lại.

Tính đến 31/7, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt hơn 4 triệu tỷ đồng, tăng gần 17% so với cuối năm 2024; chiếm tỷ trọng 23,68% tổng dư nợ đối với nền kinh tế.

Các gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ cũng được triển khai mạnh mẽ, trong đó gói tín dụng 30 ngàn tỷ đồng theo Nghị quyết 02 của Chính phủ đạt dư nợ cho vay đạt hơn 2.300 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ có tổng dư nợ hơn 19 ngàn tỷ đồng…

Phiên họp đánh giá, hệ thống pháp luật liên quan mặc dù được sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn còn vướng mắc, bất cập; nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân; còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung-cầu; doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn tín dụng…

Đối với phát triển nhà ở xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số địa phương chưa thực sự quan tâm; số lượng dự án hoàn thành chưa đạt mục tiêu; chất lượng của quỹ đất cho nhà ở xã hội còn chưa đảm bảo; nhiều địa phương chưa bố trí ngân sách để thực hiện; một số chủ đầu tư dự án không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm... dẫn đến dự án triển khai chậm.

Sau khi cùng các đại biểu thảo luận sâu và sôi nổi về vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương; nguyên nhân và giải pháp kéo giảm giá bất động sản, nhất là giá căn hộ chung cư; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội; kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, hiệu quả, của các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản lớn và các đại biểu.

Khẳng định chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, trong đó có chính sách về nhà ở của người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, tập trung, nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm phát triển thị trường bất động sản ổn định, an toàn, lành mạnh, tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng; tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc theo phương châm vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ở đó, vướng mắc thuộc trách nhiệm ở cấp nào, cấp đó tháo gỡ, thuộc lĩnh vực nào thì ngành đó tháo gỡ, trên tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.”

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, thị trường bất động sản và nhà ở xã hội phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển đất nước nhanh và bền vững; góp phần phát triển đô thị, nông thôn văn minh, hiện đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải phát huy các thành tựu, bài học kinh nghiệm, kết quả làm được, đồng thời khắc phục hạn chế, tháo gỡ kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các vướng mắc…

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, vừa qua việc tháo gỡ về thể chế, pháp lý về thị trường bất động sản, nhà ở xã hội được thực hiện tích cực, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; các khó khăn về thể chế, cơ chế chính sách được tháo gỡ để phát triển thị trường lành mạnh, hiệu quả; đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng, giảm chi phí đầu vào, giảm giá thành, tăng tiếp cận cho người dân; mang lại kết quả tích cực và mở ra nhiều triển vọng phát triển trong thời gian tới.

Trong đó, thị trường bất động sản đang hồi phục tích cực, phát triển lành mạnh, đúng hướng, góp phần hỗ trợ ngân hàng giảm tỷ lệ nợ xấu; nhà ở xã hội phát triển chuyển biến tích cực; các dự án bất động sản có vướng mắc, tồn đọng được tháo gỡ; bất động sản khu công nghiệp, logictics phát triển tốt.

Đặt yêu cầu giá nhà ở thương mại phải phù hợp với bản chất thị trường, phù hợp với nền kinh tế và điều kiện, khả năng của người dân; mục tiêu là để mọi người dân có chỗ ở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phải có giải pháp tổng thể, toàn diện, bao trùm; có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước và doanh nghiệp, giữa Trung ương và địa phương, giữ chính sách tài khóa, tiền tệ với chính sách đất đai và các chính sách khác.

Trên quan điểm đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các chủ thể liên quan phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phát triển thị trường bất động sản và nhà ở xã hội; có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế chính sách liên quan đất đai, ngân hàng; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính; tăng cường phân cấp, phân quyền, nhất là các vấn đề liên quan đất đai, bất động sản, nhà ở xã hội, tín dụng…

Phân tích các giải pháp để kéo giảm giá nhà ở thương mại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tăng nguồn cung; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; giảm giá đất, giá nguyên vật liệu, trong đó giá nguyên vật liệu phải có hệ số dao động, phù hợp với thị trường và từng địa phương và phân cấp cho địa phương quy định; giảm thủ tục hành chính để giảm chi phí đầu vào; chính quyền phải tham gia sâu hơn vào phát triển hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, nước… để tạo thêm các không gian phát triển nhà ở.

Theo Thủ tướng Chính phủ, Nhà nước phải điều tiết giá đất đai, bất động sản thông qua công cụ tài chính, nhất là chính sách thuế, phí, lệ phí và các chính sách tài chính khác; có cơ chế, chính sách để giảm lãi suất và thời gian cho vay phù hợp; nghiên cứu quy định mức thu nhập của người có quyền mua nhà ở xã hội phù hợp với tình hình và phù hợp với từng địa phương.

Lưu ý các bộ, ngành phối hợp khẩn trương hoàn thành xây dựng Quỹ nhà ở quốc gia trong tháng 9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương cân đối ngân sách đầu tư cho hạ tầng; hỗ trợ lãi suất cho vay bất động sản, nhà ở xã hội…

Nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp do Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp đề xuất về phát triển thị trường bất động sản và nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương nghiên cứu chọn một số doanh nghiệp có uy tín, năng lực, có tâm, có tài tham gia xây dựng một số dự án nhà ở xã hội cụ thể, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”./.

Tăng tốc phát triển nhà ở xã hội: Cần cơ chế mạnh và thực chất hơn Theo chuyên gia, để tiếp tục thúc đẩy nhanh, hiệu quả hơn nữa chương trình phát triển nhà ở xã hội, cần có những giải pháp mạnh mẽ, thực chất và phù hợp với thực tiễn.