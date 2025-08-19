Nghệ An dự kiến đưa vào sử dụng hơn 2.500 căn nhà ở xã hội vào năm 2025

Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Nghệ An chỉ tiêu xây dựng 1.420 căn nhà ở xã hội. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 2.381 căn, dự kiến cả năm 2025 sẽ đạt khoảng 2.517 căn, vượt xa chỉ tiêu được Thủ tướng giao tại Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 27/2/2025.

Trước đó, giai đoạn 2021-2024, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030,” Nghệ An đã hoàn thành 1.675 căn hộ thuộc 3 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghệ An đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các dự án nhà ở xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã đồng hành, hỗ trợ các sở ngành, tiến độ đầu tư, xây dựng các khu nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động của các doanh nghiệp FDI tại Nghệ An.

Chỉ sau 3 năm, tỉnh đã có 5 khu nhà ở lưu trú được khởi công xây dựng, đáp ứng chỗ ở cho hàng chục nghìn chuyên gia, người lao động tại các khu công nghiệp.

Đó là Khu ký túc xá của Nhà máy Luxshare - ICT (Nghệ An) hiện có trên 2.000/8.220 công nhân vào lưu trú; khu nhà ở của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) cho khoảng 1.200 công nhân lưu trú.

Năm 2025-2026 sẽ có thêm 2 nhà lưu trú cho công nhân của Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 1 tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An với 253 căn hộ để 1.132 công nhân lưu trú; và dự án Nhà lưu trú công nhân thuộc dự án Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 2 tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An cũng được khởi công xây dựng có quy mô 4,43 ha, sàn 165.670 m2 và 3.288 căn hộ cho 12.474 công nhân/người lao động.

Ngoài ra, tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 đang triển khai khu nhà cho công nhân nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô JuTeng có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 20.000 công nhân… Ngoài khu nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động của doanh nghiệp FDI trên, tại Khu công nghiệp Nam Cấm, dự án nhà ở xã hội gồm 525 căn hộ của Công ty cổ phần Địa ốc Kim Thi được triển khai từ năm 2023 đến nay cũng vừa mở bán.

Mới đây, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để triển khai 41 dự án nhà ở xã hội, với tổng diện tích 107 ha, dự kiến cung cấp khoảng 36.000 căn hộ; trong đó, 34 dự án đã lựa chọn chủ đầu tư (tương ứng gần 28.000 căn), còn 7 dự án chưa lựa chọn chủ đầu tư (khoảng 8.000 căn).

Các dự án nhà ở xã hội được quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như: nhà trẻ, trường mầm non, chợ, trung tâm thương mại; khi hoàn thành sẽ cơ bản đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã công bố công khai danh mục dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng trên cổng thông tin điện tử để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay vốn ưu đãi.

Cụ thể, là dự án Khu đô thị Bắc tại phường Vinh Hưng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát đăng ký 566 căn chung cư nhà ở xã hội trong diện tích 39.607 m2; dự án khu đô thị mới của Liên doanh Công ty Eurowindow và Công ty cổ phần xây dựng và quản lý dự án số 1 tại phường Thành Vinh đăng ký làm 1.332 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, diện tích là 93.246 m2; dự án khu đô thị Nam sông Vinh của liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Trí Dương và Công ty Ecopark Hải Dương TD-Home đăng ký làm 406 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, diện tích 28.439 m2 tại phường Trường Vinh.

Dự án của Công ty cổ phần Hùng Hưng cũng đăng ký xây dựng khu nhà ở xã hội 12.764,7 m2 trong gần 200.000 m2 đất được giao gần đường 35 thuộc địa phận phường Vinh Lộc.

Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở năm 2023 cũng có nhiều cơ chế dành cho các dự án nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho công nhân nói riêng. Đó là quy định chủ đầu tư nhà ở thương mại phải dành 20% diện tích để xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Ngược lại, trong các dự án nhà ở xã hội, nhà nước cho phép chủ đầu tư được dùng 20% diện tích để làm nhà ở thương mại để khai thác, chuyển nhượng... Để kịp tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Công văn đôn đốc tập trung chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội và kế hoạch thực hiện đề án xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030./.

Kết quả thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội Theo báo cáo đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 của Bộ Xây dựng, tính đến 31/7/2025, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn.