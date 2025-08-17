Multimedia

Kết quả thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Theo báo cáo đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 của Bộ Xây dựng, tính đến 31/7/2025, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn.

info-nha-o-xa-hoi.jpg

Trong đó 146 dự án hoàn thành, quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án là đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030./.

