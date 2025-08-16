'Phát triển nhà ở xã hội thể hiện sự ưu việt của chế độ, khó mấy cũng làm'

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ, khó mấy cũng phải làm.

Sáng 16/8, kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng năm nay và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025 để đạt mục tiêu xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ, khó mấy cũng phải làm.

Thủ tướng nhấn mạnh Chương trình xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 là chủ trương, chính sách lớn, nhân văn của Đảng, Nhà nước ta về bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”; thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, "lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn," sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, với quan điểm “an cư lạc nghiệp"./.